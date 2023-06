Höhere Rundfunkgebühr: Dreister Vorschlag

Inflation, steigende Energiepreise, Einnahmeverluste infolge der Pandemie: Das Gros der Bevölkerung hat immer weniger auf dem Konto und blickt besorgt in die Zukunft. Verständlich, dass vielen der Hut hochgeht, wenn sie lesen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Gebührenerhöhung fordert, um rund 8 Prozent.



Dreist ist dabei vor allem diese Begründung: Die Sender, so der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke, wollen die gewünschten Mehreinnahmen auch dazu verwenden, um mit Streamingangeboten wie Netflix und Amazon mitzuhalten. Das ist erstens Ausdruck von Größenwahn und entspricht zweitens überhaupt nicht dem gesetzlich festgelegten Programmauftrag. Der Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet die Sender, umfassende Beiträge zu Bildung, Information, Kultur und Unterhaltung anzubieten. Der Bereich Unterhaltung wird ausdrücklich an letzter Stelle genannt. Zudem sollen bei der Berichterstattung „Objektivität und Unparteilichkeit“ beachtet werden.

Dem Grundversorgungsauftrag werden die Sender nur unzureichend gerecht

Man muss keine besondere Medien-Expertise besitzen und übrigens auch nicht der AfD nahestehen, um festzustellen: Diesem Auftrag werden die öffentlich-rechtlichen Sender nur unzureichend gerecht. Statt politisch ausgewogener Bildungs- und Informationssendungen prasseln geistlose Unterhaltungsshows, Krimis und Ähnliches auf die Zuschauer*innen hernieder. Der Bildungsauftrag ist nicht dadurch gedeckt, dass zur besten Sendezeit Nachrichten verlesen werden, die das Kriterium Unparteilichkeit öfter mal großzügig auslegen. So fand sich etwa im Tagesschau-Beitrag über die Erdinger Demo vom Wochenende kein Wort über Hubert Aiwanger. Warum nicht? Egal wie man zu Aiwanger steht: Fakt ist, dass der Freie-Wähler-Chef und Vizeministerpräsident dort am lautesten bejubelt wurde.



Statt mehr Geld zu fordern, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk Reformen in Angriff nehmen. Dazu zählen: die Zusammenlegung von ARD und ZDF, zumindest aber eine Straffung des Angebots von aktuell rund 70 Hörfunk- und 20 Fernsehprogrammen. Eine überaus vertrauensbildende Maßnahme wäre daneben die Senkung der Zwangsgebühr. Österreich hat es bereits vorgemacht. Dort wird die Rundfunkgebühr künftig sinken: von 22,50 auf 15 Euro pro Monat.