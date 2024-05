Höhere Strafen als Ultima Ratio

Das Ausmaß der Gewalt ist schockierend: Dem Dresdner SPD-Europakandidaten Matthias Ecke wurde bei einem Überfall das Jochbein gebrochen. Hunderte andere Politiker*innen – vom Gemeinderat bis zur Landesministerin– wurden bespuckt, getreten, geschlagen. Nimmt man die Fälle von verbaler Gewalt, von Beleidigungen und Verleumdungen hinzu, geht die Zahl der Opfer aus der Politik in die Tausende. Doch rechtfertigt das einen neuen Straftatbestand, der Politiker*innen als gesonderte Gruppe von Opfern behandelt? So gefordert von mehreren Abgeordneten bis zu Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).



Täglich werden in Deutschland auch zahlreiche normale Menschen überfallen und verletzt, viele davon lebensgefährlich. Und klar kann man fragen, was diese Leute unterscheidet von Politikerinnen und Politikern, ob deren Leib und Leben weniger zählt? Zumal Gerichte bereits jetzt die Möglichkeit haben, beim Strafmaß die politischen Hintergründe einer Tat als besonders erschwerend zu bewerten.



Klar kann man solche Forderungen nach Strafrechtsverschärfung also deshalb populistisch nennen. Trotzdem greift derlei Verächtlichmachung des Vorschlags zu kurz. Die Demokratie in Deutschland steht unter Beschuss. Eine Art Selbstermächtigung der Unzufriedenen hat um sich gegriffen. Das Gefühl, andere Meinungen brutal zum Schweigen bringen zu dürfen, wenn sie einem nicht passen. Wer tönt, „Wir werden Sie jagen!“, darf sich nicht wundern, wenn diese Jagd dann auch physisch stattfindet. Wobei AfD-Leute diejenigen sind, die am häufigsten angegriffen werden, gefolgt von den Grünen. Beide Parteien sind aber auch nicht dafür bekannt, andere Standpunkte jeweils großzügig zu tolerieren. Die Fähigkeit zur Toleranz, dazu, andere Positionen auszuhalten, sinkt dramatisch.



Demokratie lebt von Menschen, die sie ausüben, gerade an der Basis. Wenn es immer mehr Kommunen gibt, in denen sich nicht mehr genug Willige finden für den Gemeinderat und wenn mitunter sogar niemand mehr Bürgermeister werden will, dann sollte das zu denken geben. Und zumindest die Überlegung erlauben, ob Menschen, die freiwillig ein Amt ausüben, nicht besser geschützt werden können.