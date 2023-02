Kaltes Wasser? Nein, danke

Das große Frieren aufgrund dramatischen Gasmangels bleibt erst mal aus – zumindest nach Aussage des Unternehmensverbands Zukunft Gas: Der teilte diese Woche mit, dass Firmen und Privathaushalte massiv gespart hätten; um 13,6 Prozent sei der Verbrauch im vergangenen Jahr zurückgegangen. Hinzu kommt ein bis jetzt vergleichsweise milder Winter, so Timm Kehler, der Geschäftsführer von Zukunft Gas.



Mitunter konnte sogar richtig viel gespart werden. Der Landkreis Donau-Ries etwa teilte mit, dass der Gasverbrauch im vergangenen Jahr um 31 Prozent zurückgegangen ist. Da stellt sich die Frage: Darf es nun wieder etwas wärmer in den öffentlichen Einrichtungen sein? Immerhin hatten Thermen und Hallenbäder die Wassertemperatur reduziert, die Saunen blieben mitunter ganz geschlossen.



Zahlreiche Städte und Gemeinden im Freistaat zeigen sich nun großzügig – etwa das schwäbische Memmingen oder die vier niederbayerischen Kurorte Bad Füssing, Bad Gögging, Bad Abbach und Bad Griesbach: Dort wird das Wasser wieder aufgewärmt. Doch viele andere Kommunen wollen auch künftig am kalten Sparen festhalten, beispielsweise Regensburg. In den Verwaltungsbüros und in den weiterführenden Schulen bleibe man weiterhin bei einer Raumtemperatur von 19 Grad Celsius, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Auch die auf 26 Grad abgesenkte Temperatur in den Sportschwimmbecken der oberpfälzischen Bezirkshauptstadt werde vorerst nicht geändert, sagte die Sprecherin. Grund: Die wirtschaftliche Situation habe sich nicht wesentlich verändert, die Bevölkerung akzeptiere die Regelungen, und die finanziellen Einsparungen gäben der Stadt recht.

Kaum Proteste gegen kältere Schwimmbecken und Studios

Es fällt auf, dass Städte und Gemeinden, deren Gemeindeoberhäupter der CSU, den Freien Wählern oder lokalen Wählervereinigungen angehören, eher geneigt sind, die Heizung wieder hochzudrehen. Wo dagegen Grüne und Sozialdemokraten im Rathaus regieren, findet man, dass es nicht zwingend wieder wärmer werden müsse – Ausnahme: München.



Die kälteaffinen Kommunen sehen sich auch durch die aktuellen Prognosen zur Preisentwicklung bestätigt. Die Gaspreise bleiben demnach auch im Jahr 2023 hoch. 2021 waren sie um 178 Prozent gestiegen und Ende des vergangenen Jahres lag der Gaspreis bei durchschnittlich rund 20 Cent pro Kilowattstunde – 14 Cent mehr als vor dem Ukraine-Krieg.



Für die rund 11.000 Immobilien des Freistaats hatte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) Ende vergangenen Jahres angekündigt, mindestens 15 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen. Daraufhin war die Raumtemperatur überall auf 19 Grad Celsius abgesenkt worden. Die Maßnahme sollte mit Ablauf des 28. Februar 2023 wieder außer Kraft treten. „Aufgrund der weiter anhaltenden Notwendigkeit, Gas und Energie einzusparen, wurde die Geltungsdauer inzwischen bis zum 15. April 2023 verlängert“, teilte auf Nachfrage ein Sprecher Bernreiters mit. In welcher Höhe diese Maßnahmen den Wärmeenergieverbrauch der Gebäude des Freistaats Bayern gesenkt haben, könne man noch nicht beziffern. Die Erfassung und Auswertung der Verbrauchsdaten für das Jahr 2022 laufe derzeit noch, heißt es aus dem Bauministerium.

Fitnessbranche spart weiter Energie

Ebenso gedenkt die private Fitnessbranche, ihre Energiesparmaßnahmen erst mal fortzusetzen. In vielen der rund 1600 Einrichtungen im Freistaat blieben die dort ebenfalls betriebenen Saunen zwar nicht ganz ausgeschaltet – aber die Einlasszeiten würden weiter deutlich gekürzt, so Alexander Wulf, Leiter für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Sportstudioverband (DSSV). In den Geräteräumen sei die Raumtemperatur zwar meist nur um 1 Grad Celsius abgesenkt worden, berichtet Wulf, „aber auch das bringt mitunter schon eine ganze Menge“. Von den etwa 1,46 Millionen Kund*innen im Freistaat – was immerhin mehr als 11 Prozent der bayerischen Bevölkerung entspricht – seien kaum Beanstandungen gekommen, betont der DSSV-Sprecher.



Die Deutschen neigen offenbar zu fatalistischem Gehorsam – beim Thema Energie ebenso wie bei all den anderen Beeinträchtigungen der vergangenen Jahre: etwa den Reallohneinbußen oder den teils überstrengen Corona-Maßnahmen. Nach kurzer anfänglicher Empörung wird die Unbill meist hingenommen.



Anderswo in Europa ist die Akzeptanz geringer. Laut einem Bericht des Senders Euronews drehte die französische Eisenbahngesellschaft die Heizung in den Zügen nach zahlreichen Protesten ans Verkehrsministerium wieder ordentlich auf.

(André Paul)