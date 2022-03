Kernkraft ersetzt kein Gas

Seit Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, kennen die Energiepreise nur noch eine Richtung: nach oben. Jetzt hat der russische Präsident sogar damit gedroht, die Erdgasleitung Nord Stream 1 abzuschalten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert daher, die noch laufenden deutschen Atommeiler länger am Netz zu lassen als bisher geplant.



Aber was bringt das Menschen, die mit Erdgas oder Öl heizen? Nichts. Denn sie müssten im Ernstfall auf Stromheizungen umsteigen. Und das käme ziemlich teuer – denn die erforderlichen Investitionen für eine neue (Strom-)Heizung gehen ins Geld.



Generell ist ein Mix bei der Energieerzeugung sinnvoll. Insofern ist Söders Forderung nachvollziehbar. Denn 60 Prozent des bayerischen Energiebedarfs werden aus Erdgas und Öl gedeckt. Erneuerbare Energien tragen 22 und die Kernenergie aktuell noch 13 Prozent zum bayerischen Primärenergieverbrauch bei. „Energiewirtschaftlich ist die Kernenergie ein Baustein der Lösung“, sagt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW).

Frische Brennelemente fehlen

Allerdings dürfte ein Weiterbetrieb der noch stromproduzierenden deutschen Kernkraftwerke, zu denen auch Isar 2 bei Landshut zählt, schwierig werden. „Wir haben uns seit Jahren sowohl technisch als auch organisatorisch auf die Stilllegung und den Rückbau unserer Kernkraftwerke vorbereitet“, sagt eine Sprecherin von PreussenElektra aus Hannover, die Isar 2 betreibt. Daher verfüge das Unternehmen nicht mehr über frische Brennelemente, die für einen längerfristigen Weiterbetrieb von Isar 2 nötig wären. Eine weitere Nutzung des Kernkraftwerks über den kommenden Winter wäre laut PreussenElektra mit den derzeit vorhandenen Brennelementen und einer geänderten Fahrweise des Kraftwerks allerdings möglich.



Und was ist mit Erdgas aus Nordafrika, das von vielen als Alternative für russisches Erdgas ins Spiel gebracht wird? In der Realität ist das keineswegs einfach. Zwar gibt es vier Leitungen durchs Mittelmeer nach Europa, aber das Gas, das über zwei Leitungen in Sizilien ankommt, verbraucht bereits Italien. Und über die beiden nach Spanien führenden Leitungen kann man nicht genug Gas bis nach Deutschland durchleiten. Denn Spanien und Frankreich werden auch darüber versorgt. Weiteres Erdgas aus der Nordsee nach Deutschland zu holen, ist theoretisch möglich. Doch ob Bayern davon profitieren kann, ist fraglich: Denn 20 Prozent davon werden bereits in Norddeutschland verbraucht.



Aber nicht nur die Gasversorgung ist ein Problem. Auch die Spritpreise versetzen viele Menschen in Sorge. Sie müssen dringend sinken. Viele Menschen gerade im ländlichen Raum, die aufs Auto angewiesen sind, könnten sich sonst wohl die Fahrt zur Arbeit und zum Einkaufen nicht mehr leisten.

Polen, Kroatien oder Ungarn machen es vor

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert deshalb vom Bund eine deutliche Entlastung der Verbraucher*innen bei den Spritsteuern. Polen, Kroatien oder Ungarn machen es vor. Dort wurde entweder die Mehrwertsteuer auf Sprit von 23 Prozent auf 8 Prozent gesenkt oder die Preise wurden gedeckelt. Die Bundesregierung plant trotz der explodierten Spritpreise allerdings keine weiteren finanziellen Entlastungen. Widerstand regt sich bereits. Eine Online-Petition für eine Spritpreisbremse kann man unter openpetition.de/petition/online/spritpreisbremse-fuer-benzin-und-diesel unterzeichnen.



Derzeit beträgt die Energiesteuer bei Kraftfahrzeugstoffen für Benzin 65,45 Cent je Liter, für Diesel 47,04 Cent je Liter. Die Mindeststeuersätze liegen aber bei 35,9 Cent pro Liter (Benzin) und 33 Cent pro Liter (Diesel). Aiwanger erklärt: „Eine substanzielle Absenkung auf die Mindeststeuersätze könnte also die Preise wieder in Richtung 1,70 Euro drücken, wenn die Mineralölkonzerne die Absenkung an die Autofahrer weitergeben.“



Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Ölallianz Opec+ an ihren vorsichtigen Produktionserhöhungen trotz des Krieges in der Ukraine festhält. Im April wollen die 20 Länder ihre tägliche Fördermenge wie geplant um 400.000 Barrel (1 Barrel = 159 Liter) ausweiten. Da dürfte der Appell von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an den Ölverbund, die Fördermenge zu erhöhen, verhallen.



Insgesamt rächt sich jetzt die viel zu große Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas und Öl. Kurzfristig können hier nur Steuersenkungen Gewerbe und Privatleute entlasten. Denn bis das jetzt beschlossene Flüssiggasterminal in Brunsbüttel realisiert ist, vergehen mindestens fünf Jahre.

(Ralph Schweinfurth)