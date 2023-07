Klinikreform: Konfuser geht’s nimmer

Wer sich auf die Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu dessen eigener Klinikreform verlässt, der ist im wahrsten Sinn des Wortes verlassen. Mit widersprüchlicher Rhetorik trägt der Ressortchef zur Verwirrung bei. Im Juni warnte er in einem Interview mit der Bild-Zeitung vor einem „Kliniksterben“ – um dann im Juli im Gespräch mit dem Deutschlandfunk die Schließung vieler kleiner städtischer Krankenhäuser zu fordern. Konfuser und unausgegorener geht’s nimmer. Klare Parameter und Faktoren für Erhalt oder Nichterhalt der Krankenhäuser: Fehlanzeige. Stattdessen viel emotionale Rhetorik. Aber schon bei Corona gefiel sich Lauterbach ja vor allem in der Rolle der Drama-Queen.



Über die Sinnhaftigkeit der Krankenhausreform kann man diskutieren. Aber die Kommunikation darüber ist mal wieder typisch für die Ampel. Wie schon beim Heizungsgesetz oder derzeit bei Agrarminister Özdemirs Feldzug gegen „ungesunde“ Lebensmittel gilt: erst überambitioniert und rechthaberisch starten, dann Verunsicherung schüren mit unpräzisen Andeutungen, nach öffentlichem Protest teilweise wieder zurückrudern und die Schuld für das angerichtete Chaos am Ende bei der angeblich „populistischen“ politischen Konkurrenz sowie bei der „missverständlich darstellenden“ Presse abladen.



Die Kommunen sind derweil die Leidtragenden. In all ihren Krankenhäusern fehlt es massiv an Personal. Als Arbeitsplatz sind diese häufig auf Kante genähten Häuser ohnehin für viele junge Mediziner*innen und Pflegekräfte nicht so attraktiv wie die meist deutlich besser ausgestatteten Unikliniken. Wie also einen Oberarzt oder eine Stationsleiterin für die freie Stelle gewinnen, wenn nicht mal klar ist, ob es eben diese kommunale Klinik nach der Lauterbach’schen Reform überhaupt noch geben wird? Die Leute werden sich hüten, ein Jobangebot anzunehmen, wenn sie in nicht allzu ferner Zukunft vom jeweiligen Standort wieder wegziehen müssen.



Statt den Notstand in den Kliniken endlich zu beheben, verstärkt ihn der Minister noch. Aber vielleicht weiß Lauterbach selbst noch nicht so genau, was er eigentlich will.