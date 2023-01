Know-how für Laubholzhäuser fehlt

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist es eine gute Nachricht, dass 45 Prozent der deutschen Waldfläche von Laubmischwäldern bedeckt sind. Diese trotzen Insektenfraß, Trockenheit und Hitze besser als Nadelholz-Monokulturen. Doch laut Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) fällt den Deutschen bei der Nutzung des Laubholzes nicht viel mehr ein als es zu verbrennen, sprich es als Energieholz zu nutzen. Somit droht eine neue Importabhängigkeit bei Nadelhölzern. Denn diese Holzart wird bevorzugt zum Bauen verwendet.



Tatsächlich wurde zum Beispiel ein siebenstöckiges Wohnhaus in Kempten größtenteils aus Nadelholz errichtet. 350 Fichten aus dem Allgäu hat die Bauherrin, die Sozialbau GmbH Kempten, zu Brettschichtholz-Bauteilen für Decken und Wände verarbeiten lassen.



Im bayerischen Wohnungsbau macht der Holzbau über 20 Prozent aus. Zehn Jahre zuvor lag dieser Anteil noch bei 16,6 Prozent. Der Trend zum reinen Holz- oder zum Hybridbau, also einem Mix aus Holz und anderen Baumaterialien, setzt sich fort. Denn jährlich steigt der Holzbauanteil bei Wohngebäuden im Freistaat um rund 1 Prozent. Aber auch bei Bürogebäuden kommt dem Holz immer mehr Bedeutung zu. So wurde erst vor Weihnachten das zweite Modul des neuen Siemens Campus in Erlangen eingeweiht. Ein zentrales Empfangsgebäude und vier Bürogebäude mit insgesamt 80 000 Quadratmetern wurden im umweltfreundlichen Holz-Hybrid-Verfahren errichtet.

Die Biodiversitätsstrategie der EU bedroht den Wald

Betrachtet man ganz Deutschland, ist festzustellen, dass in Bayern und Baden-Württemberg die meisten Holzbauten errichtet werden, gefolgt von Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Das liegt logischerweise daran, dass das auch die waldreichsten Bundesländer sind.



Wenn jetzt mehr Laubholz zum Einsatz kommen soll, ist laut Johann Pravida, Hochschulbeauftragter der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und Studiendekan Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Rosenheim, forschungs- und entwicklungstechnisch einiges aufzuholen. So zeigt Buchenholz ein starkes Quell- und Schwindverhalten. Eichenholz sondert unter Feuchteeinwirkung Gerbsäure ab, was zur Korrosion von stählernen Verbindungsmitteln führt.



Darüber hinaus führt die große Härte von Laubholz zu erhöhtem Werkzeugverschleiß bei Holzbearbeitungsmaschinen. Außerdem sind moderne Verbindungsmittel wie zum Beispiel selbstbohrende Vollgewindeschrauben aktuell vor allem für den Einsatz in Nadelholz ausgelegt. Und die Verfahren zum Verkleben von Laubholz sind noch nicht vollständig entwickelt.



Neben diesen Herausforderungen gibt es aber auch positive Entwicklungen. „Ein erstes Leuchtturmprojekt ist dabei sicher die Entwicklung des Holzwerkstoffes Bau-Buche“, erläutert Pravida. Dabei handelt es sich um Furnierschichtholz, das aus Buchefurnieren unter hohem Druck verklebt wird. Dieses neue Material, das im Jahr 2014 vom deutschen Hersteller Pollmeier Massivholz GmbH & Co KG aus dem thüringischen Creuzburg auf den Markt gebracht wurde, besitzt eine deutlich höhere Festigkeit als Holzwerkstoffe aus Nadelholz.

Unterstützung durch Bayern

Auch Bayern hat die Laubholznutzung in den letzten Jahren unterstützt: etwa durch die Entwicklung des Buchenbrettschichtholzes, die maßgeblich vom Freistaat gefördert wurde. Mittlerweile haben sich weitere Laubholzprodukte am Markt etabliert, zum Beispiel die Furnierschichthölzer. Das zeigt, dass die Holzindustrie in der Lage ist, sich auf mehr Laubholz einzustellen.



Im bayerischen Forstministerium sieht man die Gefahr einer Importabhängigkeit von Holz nicht durch den Waldumbau. „Die Abhängigkeit droht uns eher, wenn wir aufhören, unsere heimischen Wälder zu bewirtschaften, und immer mehr Waldflächen stilllegen“, betont ein Sprecher. Genau das könnte passieren, wenn die EU-Biodiversitätsstrategie realisiert wird.



Diese besagt, dass mindestens 30 Prozent der europäischen Land- und Meeresgebiete in Schutzgebiete umzuwandeln sind. Fachleute gehen davon aus, dass infolgedessen je nach Umsetzungsgrad die Produktion von Rundholz bis 2030 um bis zu 48 Prozent zurückgehen kann und danach noch weiter sinken wird.



Bayerns Forstministerium verweist auf seinen integrativen Ansatz „Schützen und Nutzen“, der Waldpflege und Naturschutz auf großer Fläche vereint. Immerhin sind 37 Prozent des Freistaats bewaldet. Gesetzlich darf in Bayern nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwächst. (Ralph Schweinfurth)