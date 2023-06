Laptop und Badehose

Für viele Arbeitnehmende ist es verlockend, für einige Zeit aus Italien, Spanien oder anderen reizvollen Ländern zu arbeiten. Das sogenannte Workation (Kunstwort zusammengesetzt aus den englischen Begriffen Work, also Arbeit, und Vacation, also Urlaub) fasziniert nicht nur jüngere, sondern auch ältere Beschäftigte. Doch Arbeiten wie ein Digitalnomade funktioniert nicht in allen Bereichen. Dienstleistungen am Menschen müssen vor Ort erbracht werden. Also können zum Beispiel Mitarbeitende in der Pflege, Personal von Bussen, Bahnen und Taxis sowie Verkaufskräfte wohl kaum von dieser attraktiven Möglichkeit des mobilen Arbeitens Gebrauch machen. Damit erleiden viele Berufsgruppen, die noch dazu oftmals niedrig entlohnt werden, einen weiteren Nachteil.



Bei Workation gibt es aber einiges zu beachten. So wollen die Arbeitnehmenden ja auch im Ausland weiterhin kranken- und rentenversichert sein. Dafür muss man sich eine sogenannte A1-Bescheinigung besorgen. Die bekommen gesetzlich Versicherte bei ihrer Krankenversicherung, privat Versicherte bei der Deutschen Rentenversicherung. Manche Unternehmen helfen dabei sogar. So organisiert etwa der Automobilzulieferer Continental eine Auslandskrankenversicherung und eine Unfallversicherung für die Dauer des Arbeitsaufenthalts im Ausland. Allerdings muss so ein Auslandsaufenthalt genehmigt werden.

Es gibt Beschränkungen

Bei den Stadtwerken München (SWM) zum Beispiel ist das bei der jeweiligen Führungskraft zu beantragen. Dann kann man für maximal 15 Tage im Jahr innerhalb der EU arbeiten. Es gibt aber Beschränkungen. So werden im Ausland keine unternehmerischen Entscheidungen getroffen und keine typischen Geschäftsführungstätigkeiten ausgeübt. Hintergrund ist, dass dies Tätigkeiten sind, die die Gründung einer Betriebsstätte zur Folge haben könnten. Das möchte man vermeiden. Auch Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse werden nicht im Ausland gemacht. Physische Treffen mit Geschäftspartnern im ausländischen Homeoffice sind ebenfalls tabu. Außerdem wird darauf geachtet, dass Mitarbeitende im jeweiligen EU-Ausland keiner Steuerpflicht unterliegen. Und SWM-Pressesprecher Michael Silva ergänzt: „Die geltenden Bestimmungen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes sowie der Informationssicherheit und des Datenschutzes sind bei mobilem Arbeiten im EU-Ausland von den Mitarbeitenden einzuhalten.“



Während man bei den SWM schon einen sehr konkreten Rahmen für das Workation erarbeitet hat, sind andere Unternehmen noch zurückhaltend. Bei der Nürnberger Versicherung geht das wegen der hohen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Komplexität bei mobilem Arbeiten im Ausland noch nicht. „Wir sind aktuell in der Prüfung, wie sich die rechtlichen Probleme lösen lassen und werden noch dieses Jahr entscheiden, in welchem Umfang und in welchen Ländern wir dies ermöglichen können“, sagt Konzern-Mediensprecher Ulrich Zeidner.

Sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren

Beim DGB Bayern steht man dem mobilen Arbeiten, egal ob im In- oder im Ausland, durchaus aufgeschlossen gegenüber. „Uns als Gewerkschaften ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass bei jeder Form der mobilen Arbeit betriebliche wie gesetzliche Standards – insbesondere bei den Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz – eingehalten werden“, betont Herbert Hartinger, Pressesprecher des DGB Bayern.



Weil Workation also schon in vielen Bereichen Realität ist, hält man beim bayerischen Arbeitsministerium den vereinzelten Ruf nach dem Gesetzgeber für den falschen Weg. Denn welches Modell dem jeweiligen Lebensentwurf der Beschäftigten und den betrieblichen Notwendigkeiten am besten Rechnung trägt, kann nicht pauschal am Reißbrett entschieden werden. „Statt auf gesetzliche Regulierung ist auf passgenaue Lösungen durch die Betriebs- und Tarifpartner zu setzen sowie auf einvernehmliche Lösungen vor Ort im Unternehmen“, betont ein Ministeriumssprecher.

Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Unternehmen, um sich angesichts des Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, auf Workation setzen. Beim Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach sind zehn Tage pro Jahr mit vielen Länderkombinationen weltweit möglich. Beim Versicherungskonzern Allianz sind sogar 25 Tage ohne Länderbeschränkung möglich. Bei BMW sind es jährlich 20 Tage, allerdings nur im europäischen Wirtschaftsraum.

(Ralph Schweinfurth)