Lebenshaltungskosten: Hilfe, die Ampel!

Im vergangenen Jahr sind die Reallöhne in Deutschland so stark gesunken wie noch nie, seit sie erfasst werden. Weil 2021 die Inflation ein Rekordniveau von 7,9 Prozent erreichte, wurden die vergleichsweise großzügigen Lohnerhöhungen komplett aufgefressen. Die Kaufkraft sinkt und sinkt.



Mit den Auswirkungen von Corona und dem Krieg in der Ukraine allein lässt sich das nicht begründen. Denn die Ampel betreibt eine teure und fatale Subventionspolitik. Genannt seien etwa das nicht gegenfinanzierte 9-Euro-Ticket sowie sein Nachfolger ab Mai, das 49-Euro-Ticket. Die Rente mit 63 – nur geringfügig zeitlich gestreckt – läuft ebenfalls weiter. Arbeitsverweigerung soll fortan kaum sanktioniert werden.



Gleichzeitig wird eine Entlastung bei den Energiekosten, etwa durch längere AKW-Laufzeiten, aus ideologischen Gründen blockiert. Die Verwaltung wächst und wächst, ohne dafür auch schneller und effektiver zu werden. Und die Tore des deutschen Sozialstaats stehen für Bedürftige aus aller Welt offen.



Eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale ist in Gang geraten: Die IG Metall hat nun plus 5,2 Prozent ab Juni 2023, weitere 3,3 Prozent ab Mai 2024, 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie im Februar und nochmals 1500 Euro bis Februar 2024 durchgesetzt. Für das Personal der Post fordert Verdi sogar 15 Prozent mehr Lohn.



Nun wird der Einzelhandel, der auch mit höheren Kosten konfrontiert ist, erneut die Preise erhöhen – worauf die Gewerkschaften im Gegenzug noch üppigere Tarifsteigerungen fordern werden. Doch dieser Wettlauf wird ausgehen wie bei Hase und Igel. IG Metall und Verdi hilft, dass sie dank des Fachkräftemangels (noch) mit sehr schmerzhaften Streiks drohen können. Freiberufler*innen und Selbstständige können das nicht. Sie werden immer ärmer.



Mittelfristig folgt das böse Erwachen: Denn am Weltmarkt schießt der Preis von Waren made in Germany bald in astronomische Höhen. Und so gut, dass ausländische Kundschaft nicht auch bei anderen kaufen mag, sind deutsche Industrieprodukte schon länger nicht mehr, da soll sich die IG Metall mal nicht täuschen. Es drohen Massenentlassungen. Zumindest neue XXL-Tarifrunden sind dann kein Thema mehr.