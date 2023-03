Legales Kiffen: „ein Irrweg“?

Wenn es um die Pläne der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung geht, kennt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kein Pardon. Das Vorhaben der Berliner Ampel sei ein „Irrweg“, der dem Jugend- und dem Gesundheitsschutz nicht gerecht werde. Cannabis werde als Genussmittel „verharmlost“, obwohl es gerade bei Jugendlichen schwere Psychosen auslösen könne.



Es sei auch ein Widerspruch, wenn einerseits die Werbung für ungesunde Nahrungsmittel verboten, andererseits aber das Kiffen erlaubt werden solle. Er jedenfalls stehe für eine Entkriminalisierung von Cannabis nicht zur Verfügung. „Ich bin da kompromisslos in diesem Punkt“, betont Holetschek. Sollte die Bundesregierung ihre Pläne dennoch durchziehen, werde die Staatsregierung Klagemöglichkeiten prüfen. Außerdem kündigte Holetschek an, in Bayern keine Verkaufslizenzen zu erteilen, sollten die Länder dafür zuständig werden.



Mit seiner Haltung sieht sich Holetschek auf der sicheren Seite, da die Pläne der Bundesregierung wegen mehrerer Verstöße gegen das Völker- und das Europarecht gar nicht umsetzbar seien. Er stützt sich dabei auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten des Erlanger Professors für Öffentliches Recht und Europarecht, Bernhard Wegener. Dieser bezieht sich auf von Deutschland mitgetragene UN-Abkommen, die Anbau, Handel und Konsum von Cannabis verbieten und die Unterzeichnerstaaten verpflichten, den Umgang mit der Droge unter Strafe zu stellen. Zudem verweist Wegener auf einschlägige EU-Abkommen. Auch bisherige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts stünden gegen die nun geplante Legalisierung, erklärt er.



Knackpunkt der Ampel-Pläne ist laut Wegener die geplante Schaffung eines staatlich kontrollierten Angebotsmarktes für den Verkauf von Cannabis. Dies wäre „europaweit einmalig“. Andere EU-Staaten wie die Niederlande oder Portugal, die liberalere Drogengesetze hätten, seien vor diesem Schritt zurückgeschreckt – mutmaßlich wegen der Gründe, die Wegener in seinem gut 50 Seiten starken Gutachten aufführt. Um die Pläne dennoch umsetzen zu können, sieht Wegener drei Möglichkeiten, die er aber letztlich für wenig aussichtsreich hält.



So könne die Ampel bewusst gegen die internationale Rechtslage verstoßen, was rechtsstaatlich fragwürdig sei und aus Wegeners Sicht ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zur Folge haben müsste. Oder man kündigt die Abkommen einseitig auf und versucht anschließend, mit einer nationalen Ausnahmeklausel wieder Aufnahme zu finden.



Wegener kennt dafür aber nur den Fall Boliviens, das sich auf diese Weise – gegen die Stimme Deutschlands, wie er anmerkt – das in dem Land kulturhistorisch verwurzelte Kauen auf Kokablättern gestatten ließ. Dritte Möglichkeit wäre, über Verhandlungen die Verfassungslage in Deutschland und Europa zu verändern. Dafür eine Mehrheit in den EU-Gremien zu finden, hält Wegener mit Blick auf die scharfen Drogengesetze in vielen Mitgliedsstaaten für unwahrscheinlich. Sein Fazit: „Die Schaffung eines staatlich kontrollierten Angebotsmarktes ist rechtlich nicht umsetzbar, die Entkriminalisierung von Cannabis ist völkerrechtlich nicht möglich.“

Bundesregierung argumentiert mit Vorteilen staatlicher Überwachung

Die Bundesregierung begründet ihr Vorhaben vor allem damit, dass die bisherige Verbotspolitik den Cannabis-Konsum nicht gesenkt habe. Im Gegenteil steige die Zahl der Konsumenten. Vor diesem Hintergrund könne ein staatlich überwachter Verkauf dafür sorgen, dass weniger verunreinigtes Cannabis in Verkehr gebracht werde, das erhebliche gesundheitliche Risiken haben könne. Holetschek bezweifelte das. Erfahrungen aus den USA und Kanada zeigten, dass sich der Schwarzmarkt nicht komplett austrocknen lasse. Zudem sei die Umsetzung komplex und stelle Polizei und Justiz vor neue Herausforderungen, wenn Volljährige legal erworbenes Cannabis auf einem „grauen Markt“ an Minderjährige weitergeben würden.



In einer Erklärung des Bundesgesundheitsministeriums heißt es, das bayerische Gutachten liefere „offenbar keine neuen Erkenntnisse“. Die völker- und europarechtlichen Risiken der Cannabis-Legalisierung seien lange bekannt. Man stehe deshalb in Kontakt mit der EU-Kommission und werde eine „europarechtlich konforme Lösung“ vorlegen. Rückendeckung bekommt die Ampel aus den Niederlanden. Laut Medienberichten kommen Strafrechtler und Kriminologen der Universität in Nimwegen zum Ergebnis, dass die Einführung eines staatlich kontrollierten Lizenzsystems für Genuss-Cannabis – für medizinische Anwendungen ist die Substanz bereits erlaubt – durch einen EU-Mitgliedstaat unter bestimmten Voraussetzungen durchaus möglich sei.



Eine Legalisierung sei demnach zu rechtfertigen, wenn der betreffende Staat überzeugend darlegen könne, dass er auf diese Weise die individuelle und öffentliche Gesundheit sowie die öffentliche Sicherheit wirksamer garantieren könne als über ein Cannabis-Verbot. Voraussetzungen seien zudem Maßnahmen gegen Drogenschmuggel und zur Suchtprävention. Die Hürden der UN-Konventionen könnten zudem unter Bezug auf die Menschenrechte überwunden werden.



Ein Sprecher Holetscheks teilt dazu mit, Wegeners Gutachten habe die Meinung der niederländischen Autoren „verworfen“, da diese mit einem „stark politologischen Ansatz“ argumentierten. Die Ableitung einer Pflicht zur Einführung von Cannabis als Genussmittel aus den internationalen Menschenrechten widerspreche zudem der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1994, wonach das Grundgesetz kein „Recht auf Rausch“ kenne. (Jürgen Umlauft)