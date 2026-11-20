Rente beziehen und weiterarbeiten: Seit 2023 wird die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren nicht mehr gekürzt – egal, wie viel jemand dazuverdient. Das nutzen immer mehr Menschen. Gleichzeitig wächst der politische Streit darüber, ob die Kombination aus Rente und Verdienst Fehlanreize schafft.

4028 Euro netto im Monat: So viel bleiben in einer Musterrechnung der Vereinigten Lohnsteuerhilfe für die Staatszeitung einem ledigen, kinderlosen Rentner mit 1800 Euro Bruttorente und 3000 Euro Bruttolohn. Er ist 67 und profitiert von der Aktivrente. Bis zu 2000 Euro Arbeitslohn im Monat bleiben dabei steuerfrei. Wer nach 45 Versicherungsjahren in Rente geht, bekommt den Steuerbonus erst mit Erreichen der regulären Altersgrenze.

Immer mehr kombinieren Rente und Job

Weiterarbeiten und Rente beziehen kann man aber schon vorher: Seit 2023 wird die Altersrente nicht mehr gekürzt – egal, wie viel jemand zusätzlich verdient. Das nutzen immer mehr Leute: 2024 hatten 26,4 Prozent der Neurentner mit mindestens 45 Versicherungsjahren einen Verdienst oberhalb eines Minijobs. 2019 waren es erst 10 Prozent. Die Zahl könnte noch steigen, weil für 2024 noch Beschäftigungsmeldungen nachkommen.

Die sogenannte Rente mit 63 beginnt für Jüngere heute deutlich später. Wer 1964 oder später geboren ist, kann nach 45 Versicherungsjahren mit 65 abschlagsfrei gehen – zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze. 2025 lag der Zahlbetrag im Mittel bei 1846 Euro für Männer und 1469 Euro für Frauen.

Beim Zusatzverdienst geht es nicht nur um Kleingeld. Eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft für Ende 2023 erfasste rund 85 000 langjährig Versicherte mit einem Verdienst oberhalb eines Minijobs. 70 Prozent blieben unter 24 000 Euro im Jahr und kamen im Schnitt auf 9000 Euro. Die übrigen kamen auf 37 000 Euro.

Wer weiterarbeitet – und warum

Welche Menschen weiterarbeiten, ist bisher kaum erforscht. Berufe, frühere Einkommen und Dauer der Weiterarbeit sind nicht bekannt. Eine ältere IW-Auswertung zeigt: Häufiger nutzen Männer, Ostdeutsche und Menschen ohne Hochschulabschluss die Rente, frühere Analysen nennen besonders Facharbeiter. Hier sehen die Autorinnen weiteren Forschungsbedarf.

Ein Argument für die Rente nach 45 Jahren: Wer früh ins Berufsleben gestartet ist und lange gearbeitet hat, soll nicht bis 67 durchhalten müssen – etwa im Handwerk, in der Pflege oder Gastronomie. Doch 45 Versicherungsjahre sagen wenig darüber aus, wie belastend ein Berufsleben war. Bei westdeutschen Männern des Jahrgangs 1957 mit mindestens 45 Versicherungsjahren fand das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heraus: 30,6 Prozent waren über ihr Erwerbsleben sehr hohen beruflichen Belastungen ausgesetzt. Umgekehrt können Krankheiten oder Arbeitslosigkeit verhindern, dass Betroffene überhaupt auf 45 Jahre kommen.

Eine Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von 2018 zeigt die Motive: 97 Prozent nannten Spaß an der Arbeit, 92 Prozent eine Aufgabe und 91 Prozent soziale Kontakte, 43 Prozent auch finanzielle Gründe. In 82,5 Prozent der vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut untersuchten Betriebe war die Mehrheit der arbeitenden Ruheständler schon vorher dort beschäftigt. In 85 Prozent blieb die Tätigkeit nahezu dieselbe. Für Menschen mit 45 Versicherungsjahren gibt es keine Vergleichszahlen.

Rente plus Lohn kann sich lohnen

Rente plus Lohn kann sich lohnen. Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe bestätigt, dass beides zusammen netto sogar mehr ergeben kann als vorher das Gehalt allein. Wie viel bleibt, hängt vom Einzelfall ab. Vor der regulären Altersgrenze ist der Lohn steuerpflichtig, bei regulärer Beschäftigung fallen auch Sozialbeiträge an. Die Rente wird nicht gekürzt.

Für Jüngere kann die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren hingegen teuer werden. Der Ökonom Robert Rühl hat berechnet, was sie einen Durchschnittsverdiener des Jahrgangs 2006 über sein Erwerbsleben kosten könnte: rund 10 000 Euro zusätzliche Rentenbeiträge, den Arbeitgeberanteil eingerechnet. Rühl betont aber selber, dass es sich dabei um eine Modellrechnung handelt.

Parteien streiten über die abschlagsfreie Rente

Die Unionsfraktion will die Empfehlung der Alterssicherungskommission umsetzen und die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abschaffen. Die Grünen wollen sie nach einer Übergangszeit auslaufen lassen und besonders belastete Beschäftigte gezielter absichern. Linke und AfD sind für den Erhalt. Die AfD fordert unter bestimmten Voraussetzungen sogar wieder einen abschlagsfreien Zugang ab 63.

Die SPD im Bayerischen Landtag hält ebenfalls an der abschlagsfreien Rente fest, sieht aber Reformbedarf. Denn manche nehmen die Rente mit, obwohl sie ohnehin weiterarbeiten. „Diese Mitnahmeeffekte nehmen wir ernst – hier muss nachgebessert werden“, sagte die Sozialausschussvorsitzende Doris Rauscher der BSZ. Sie will Beschäftigte belohnen, die ihren Rentenbezug freiwillig aufschieben. Ob das tatsächlich dazu führt, dass mehr Menschen später in Rente gehen, ist offen. (David Lohmann)