Mehr Freiheit für die Kommunen

Es mutet bizarr an: Die unionsgeführten Länder stoppen mit ihrer Mehrheit im Bundesrat überraschend ein Gesetz, das den Kommunen unter anderem mehr Freiheiten beim Errichten von Tempo-30-Zonen und Zebrastreifen geben soll – mit dem Argument, dass die Verkehrssicherheit darunter leiden würde. Das ist schlichtweg falsch.



Richtig ist, dass die Ampel-Koalition neben der „Flüssigkeit“ und „Leichtigkeit“ des Verkehrs, wie es im Straßenverkehrsgesetz heißt, auch Klima- und Umweltschutz, Gesundheit und Städtebau darin verankern will. Damit könnten die Kommunen künftig auch ohne Nachweis einer unmittelbaren Unfallgefahr Fußgängerüberwege oder Geschwindigkeitsbegrenzungen beschließen. Der Weg wäre zudem frei für mehr Busspuren, Radwege sowie größere Zonen für Lieferverkehr und Bewohnerparken. Es wäre nichts anderes als eine Reaktion auf die Realität.



Denn aktuell wird unter Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs oftmals nur der absolute Vorrang des Autos verstanden. Und so wurde, mit dem Verweis auf das geltende Straßenverkehrsrecht, schon so mancher geplante Zebrastreifen und so manche gewünschte Tempo-30-Zone von der nächsthöheren Behörde wieder gestoppt.



Es ist allerdings inakzeptabel, dass man Kommunen daran hindert, den Verkehr vor Ort sinnvoll zu regeln. Die sonst viel gepriesene Subsidiarität besagt schließlich genau dies: dass Vorschriften nicht zentral erlassen, sondern von denjenigen beschlossen werden sollen, die direkt betroffen sind.

Immer noch zu viele Einschränkungen

Der Ampel-Entwurf beinhaltet immer noch zu viele Einschränkungen dieser Freiheit. So soll etwa Tempo 30 auf Hauptstraßen eine Ausnahme bleiben. Nur bis zu 500 Meter lange Lücken zwischen zwei vorhandenen 30er-Zonen sollen geschlossen werden dürfen. Trotzdem könnte dieser Gesetzentwurf ein guter Anfang sein.



Dass die SPD-Fraktion im Landtag den Entwurf der Berliner Ampel-Regierung begrüßt, ist wenig überraschend. „Die Gemeinden wissen am besten, wo Tempo 30 erforderlich ist“, erklärt die verkehrspolitische Sprecherin Sabine Gross.



Doch auch eine große Zahl von Kommunen fordert die Reform des Straßenverkehrsrechts. Mehr als 1000 von ihnen haben sich zu der bundesweiten Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden zusammengefunden. Die meisten der aktuell 1011 Mitglieder kommen aus Bayern, darunter viele CDU- und CSU-Bürgermeister*innen. Zum Beispiel Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), die an der Gründung des Zusammenschlusses maßgeblich beteiligt war und im Vorfeld der Entscheidung im Bundesrat bei Bayerns Staatsregierung um Zustimmung geworben hatte – vergeblich.



Die Initiative hat nun angekündigt, den Druck auf die Politik zu erhöhen, um die Reform doch noch zu realisieren – als Einstieg in die Verkehrswende. Hoffentlich gelingt es. (Thorsten Stark)