Mehr Kinder denn je wollen sterben

Muss in einer Familie jeder Cent umgedreht werden, kracht es oft. Wird dann auch noch die Schule als belastend erlebt, kann dies für Kinder so schwierig sein, dass sie schwer seelisch erkranken. „Die Zahl der Notfälle steigt seit Jahren“, sagt Marcel Romanos, Leiter der Würzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie. Massiv verschärft wurde die Situation durch die Corona-Krise. Das Problem wird Thema des gesundheitspolitischen Kongresses der bayerischen Bezirke sein, der am 25. und 26. Januar in Kloster Irsee stattfindet.



Eben weil die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit schwersten seelischen Störungen krisenbedingt stark zugenommen hat, ist Marcel Romanos der Dialog mit dem Bayerischen Bezirketag wichtig. Die bayerischen Bezirke sind zuständig für die Versorgung mit psychiatrischen Einrichtungen. Romanos geht es darum, diese Versorgung sicherzustellen.

Präventiver Kinderschutz ist dringend nötig

Sehr problematisch wirkt sich laut dem Klinikleiter im stationären Bereich der Nachwuchsmangel bei den Kinder- und Jugendpsychiater*innen aus. Um seelisch kranke Kinder und Jugendliche weiterhin gut versorgen zu können, müssten deshalb die Institutsambulanzen ausgebaut werden.



Menschen, die nicht glauben, dass sie jemals wieder glücklich werden, verfallen leicht auf den Gedanken: „Ich will nicht mehr da sein.“ Solche Gedanken haben laut Romanos zunehmend auch Kinder. In der Notaufnahme der Würzburger Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden letztes Jahr 520 suizidal gefährdete junge Menschen aufgenommen. Damit stieg die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren um rund 15 Prozent.



In der Klinik von Marcel Romanos landen Kinder, die mit viel Glück davon abgehalten werden konnten, sich von einer Brücke zu stürzen. Oder Teenager, die in sozialen Netzwerken angekündigt hatten, sich das Leben nehmen zu wollen. Programme gegen kindliche Depressionen und Ängste wären ein dringend erforderlicher präventiver Kinderschutz. „Wir müssen früher ansetzen, um psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zu verhindern“, lautet Romanos’ Appell. Bei viel zu vielen Programmen sei allerdings völlig unklar, ob sie tatsächlich den gewünschten Effekt haben. Romanos verweist auf das in Würzburg angesiedelte Zentrum für Präventionsforschung. Solche Einrichtungen müssten angesichts der hohen Zahl suizidgefährdeter Kinder und Jugendlicher besser gefördert werden.



Mathias Zink, Chefarzt des Bezirksklinikums Ansbach, betont, dass es während der Corona-Krise Versäumnisse bei der Informationsvermittlung im Fall von psychisch Kranken gegeben habe. „Psychisch schwer kranke Menschen wurden von Aufklärung und Information schlechter erreicht“, konstatiert er. Gemeint sind Menschen mit Psychosen, depressiven Störungen, Suchterkrankungen oder Demenz.



Im Rückblick müsse man feststellen, dass die Betreffenden im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung weniger rasch und weniger häufig geimpft wurden. Sie hätten sich häufiger infiziert, seien schwerer erkrankt und seien häufiger gestorben, sagt Zink. Allerdings sei Sars-CoV-2 nur ein Beispiel dafür, dass psychisch schwer kranke Menschen früher an allgemeinmedizinischen Erkrankungen sterben.



Gerade bei Psychose-Patienten sei festzustellen, dass sich die Lebenserwartung zunehmend verkürzt: „Derzeit beträgt der Mortality-Gap 15 Jahre.“ Grund: Weil diese Personengruppe aufgrund von Verwirrtheit, Desorientierung oder anderen nicht sozial konformen Verhaltensweisen als „schwierig“ gelten, würden psychisch Kranke vom Versorgungssystem insgesamt schlechter erreicht. Dieser Trend verschärfe sich. Zink plädiert für mehr Sensibilität gegenüber psychisch Kranken im Gesundheitswesen.



Hilfreich sei im Fall psychisch Kranker oder Dementer vor allem auch, einen vertrauten Menschen zu haben, der sich kümmert. Das, sagt Zink, „wurde bei der Impfung hochaltriger Personen deutlich, bei denen oft Kinder, Bevollmächtigte oder Betreuer die Vermittlung einer Impfung übernommen haben“.



Der Ansbacher Psychiater kritisiert außerdem bestimmte besonders harte Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise. Dass zum Beispiel demenziell veränderte Menschen in Allgemeinkrankenhäusern ohne ihre Angehörigen sterben mussten, sei „schlimm“ gewesen. So sehr er die Hygieneregeln grundsätzlich habe nachvollziehen können, habe er doch die sterbende Menschen betreffenden Vorschriften als „übertrieben“ empfunden: „Hier hätte ich mir auch mehr Widerstand von Angehörigengruppen gewünscht.“



Der Bochumer Medizinethiker Jochen Vollmann bemängelt, dass das öffentliche Gesundheitswesen in der Pandemie ebenso wie die Psychiatrie, die Geriatrie und die Pflege weniger Wertschätzung genoss als die Biomedizin, die zur Entwicklung der mRNA-Technologie führte. Hier seien „eklatante Defizite“ deutlich geworden, sagt Vollmann.

Jetzt müsste man Lehren aus der Pandemie ziehen

Zum Beispiel: „In den Gesundheitsämtern fehlen Personal und technische Ausstattung, sodass verlässliche Daten zu Infektionszahlen, Infektionsnachverfolgungen, Quarantäne und Isolierung nicht vorlagen.“ Epidemiologische Monitoring-Instrumente wie etwa Abwasseruntersuchungen seien nicht flächendeckend eingesetzt worden. „Und erst das Engagement einer privaten intensivmedizinischen Fachgesellschaft ermöglichte eine bundesweite Übersicht freier Intensivbetten“, kritisiert er.



Inzwischen ist die Thematik Corona nicht mehr omnipräsent. Die größten Gesundheitsgefahren scheinen gebannt. Nun wäre es an der Zeit, Lehren aus der Krise zu ziehen. Dass diese Lehren automatisch zu Verbesserungen führen, hält Medizinethiker Vollmann allerdings für „naiv“. Nötig sei, die Prioritäten zwischen der Biomedizin und dem öffentlichen Gesundheitswesen, der Sozialmedizin, der Psychiatrie, der Geriatrie und der Pflege neu zu setzen. Doch das, fürchtet Vollmann, „bleibt ein schwieriger Weg“.

(Pat Christ)