Nicht im Takt

Als nach der Landtagswahl 2018 die Sondierungen zwischen CSU und Freien Wählern (FW) über ein gemeinsames Regierungsbündnis begannen, wurde geflirtet und gewitzelt, fast wie bei Frischverliebten. Am Ende war die zumindest nach außen weitgehend harmonisch auftretende „Bayern-Koalition“ geboren. An diesem Donnerstag begannen die Gespräche über eine Neuauflage des Bündnisses, aber die Vorzeichen sind ganz andere. Es knirscht gewaltig zwischen den Partnern.



Mit ihrem historisch guten Wahlergebnis im Rücken formulieren die Freien Wähler selbstbewusst ihre Forderungen, während der stagnierenden, aber weiter mehr als doppelt so großen CSU danach ist, „Klartext“ mit dem „Junior“ zu reden. „Die Freien Wähler haben sich verändert, also ändert sich auch die Zusammenarbeit“, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wissen lassen. Er meinte damit, dass der Partner aus seiner Sicht nach rechts gerückt ist und im Wahlkampf Grenzen der Fairness im Umgang mit der CSU missachtet hat.



Die CSU verlangt von den Freien Wählern deshalb eine Art Demokratiebekenntnis und eine Klarstellung ihres politischen Standorts. Söder strebt dazu einen Passus in der Präambel des Koalitionsvertrags an, in dem sich beide Seiten verbindlich dazu verpflichten, auf dem Boden von Demokratie und gesellschaftlicher Mitte zu stehen. „Es geht um die Integrität dieser Regierungskoalition“, betonte Söder.



Auch FW-Chef Hubert Aiwanger hält ein klärendes Gespräch für erforderlich. „Wir hatten in den vergangenen Jahren als Freie Wähler einige Demütigungen hinnehmen müssen, die nicht stilgerecht waren“, rieb er der CSU hin. Aiwanger erinnerte daran, wie er von Söder „vor laufender Kamera zu einer Stellungnahme zu meinem Impfstatus getrieben wurde“. Was die politische Verortung der Freien Wähler angeht, stellte er klar, dass er und diese „seit Jahrzehnten voll in der Mitte der Demokratie“ stünden. Man sei „die Slalomstange, um die die CSU herumfährt – mal links vorbei, mal rechts vorbei.“



Während also atmosphärisch einiges im Argen liegt, gibt es inhaltlich kaum Hürden für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. In der Migrationspolitik sind sich CSU und Freie Wähler einig, dass eine Begrenzung der illegalen Zuwanderung her muss und dass die Unterstützung für Asylbewerber*innen weitestgehend von Geld- auf Sachleistungen umgestellt werden soll. Personen mit längerer Bleibeperspektive sollen dafür schneller eine Arbeitserlaubnis erhalten. Wichtig ist beiden Partnern ein zügiger Bürokratieabbau, die Sicherstellung der stationären medizinischen Versorgung auf dem Land sowie die bürger- und praxisnahe Umsetzung von Klimaschutzzielen. Auch in den Bereichen Inneres, Soziales und Finanzen zeichnen sich keine Differenzen ab. Wirtschaft stärken und Wohlstand bewahren wollen beide, wobei die CSU hier Druck auf den Ressortchef Aiwanger aufbaut.

Söder und Aiwanger haben sich zwar beharkt, flöten aber trotzdem: Wir kriegen das hin

Einige wenige Knackpunkte könnte es aber trotzdem geben. Da ist die Agrarpolitik, bei der sich die Freien Wähler als originärer Sachwalter der Bauern fühlen, während die CSU auch Umwelt- und Tierwohlaspekte stärker betont. Unterschiedliche Ansichten gibt es weiter bezüglich der dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Deren Bau hat Söder zwar mit einem Moratorium belegt, sie komplett aus dem Landesentwicklungsprogramm streichen will die CSU aber nicht.



Die Freien Wähler wollen das Projekt dagegen endgültig beerdigen. Und dann ist da noch die Frage der Baulandmobilisierung, wo die CSU gemeinsam mit den Kommunen eine „Grundsteuer C“ als probates Mittel gegen Spekulantentum befürwortet, während die Freien Wähler das strikt ablehnen.



Für Ärger könnte am Schluss der Beratungen noch die Ressortverteilung sorgen. Die stärker gewordenen Freien Wähler haben zunächst Anspruch auf vier statt wie bisher drei Ministerien erhoben, was Söder bislang strikt zurückweist. Mit drei Ministern und zwei Staatssekretären habe der Partner schon 2018 mehr bekommen, als ihm zugestanden habe. Er mahnte, die Größenverhältnisse in der Koalition im Blick zu behalten: „Die CSU ist die entscheidende politische Kraft, die Richtlinienkompetenz bleibt beim Stärkeren.“



Zuletzt äußerte sich Aiwanger in diesem Punkt konzilianter. Einig sind sich Söder und Aiwanger immerhin darin, dass es am Ende klappen wird mit der Neuauflage der Koalition. Söder gab sich jedenfalls zuversichtlich: „Wir kriegen das hin.“ Und Aiwanger sagte: „Ich sehe keine inhaltlichen Differenzen, und das mit den Ministerien kriegen wir hin.“ In zwei Wochen soll die neue Koalition stehen. (Jürgen Umlauft)