Nicht nur auf China schielen

Mit China bahnt sich gerade ein Wirtschaftskrieg an. Um die heimische Autoindustrie zu schützen und im Wahlkampf den Rückhalt der mächtigen Autogewerkschaften nicht zu verlieren, hat US-Präsident Joe Biden Peking den Kampf angesagt. In Kürze werden die USA den Import chinesischer Fahrzeuge mit Strafzöllen von 100 Prozent belegen. Derzeit sind es noch 25 Prozent. Folge: China wird seine E-Autos dann nach Europa verkaufen wollen.



Darum prüft jetzt auch die EU-Kommission höhere Importzölle für E-Autos aus der Volksrepublik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte das noch vor der Europawahl am 6. Juni verkünden.



Die EU-Kommission und das US-Handelsministerium werfen Peking seit geraumer Zeit vor, die globalen Märkte mit künstlich verbilligten Artikeln zu fluten, um im Inland entstandene Überproduktion abzubauen. So stiegen etwa die Exporte von chinesischen Elektroautos im vergangenen Jahr um 70 Prozent.



Die Freude der deutschen Autoindustrie über eventuell höhere Importzölle auf chinesische Fahrzeuge hält sich in Grenzen. Sie befürchtet Gegenmaßnahmen der Chinesen.

Diese hat Peking schon angedroht. China will 25 Prozent Importzölle auf Autos mit mehr als 2,5 Litern Hubraum erheben. Das würde das Premiumsegment und das Segment der sportlich ausgerichteten Fahrzeuge treffen, also die bayerischen Hersteller Audi und BMW sowie die anderen deutschen Autobauer Mercedes, Porsche und Volkswagen.



Doch es gibt einen Ausweg. Viele deutsche Automobilhersteller haben in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in chinesische Produktionsstätten getätigt. Automobilexperte Michael Malterer von der Münchner Niederlassung der international tätigen Wirtschaftskanzelei Dentons sagt: Die chinesischen Außenstellen könnten deutsche Autobauer nutzen, um die Auswirkungen der Zölle zu mindern. „Lokal produzierte Fahrzeuge scheinen nicht von Importzöllen betroffen zu sein.“ Damit wären Audi und BMW, die beide Produktionswerke in China haben, aus dem Schneider.

Bei Audi in Ingolstadt nimmt man die Ansage aus Peking sportlich. „Wir verfolgen aufmerksam den wachsenden Wettbewerb aus China, gleichzeitig nehmen wir diesen internationalen Wettbewerb selbstbewusst an, um unsere Transformation voranzutreiben“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Außerdem verweist Audi auf seinen Ansatz „In China for China“. Heißt: „Wir setzen in erster Linie auf lokale Entwicklung und Produktion“, so die Audi-Sprecherin.



Derzeit produziert Audi an den sechs Standorten Changchun, Foshan, Tianjin, Qingdao, Anting (Shanghai) und Ningbo Fahrzeuge für den chinesischen Markt.

Auf den Massenmarkt umzustellen bringt Herstellern von Premiummarken nichts

Dies geschieht im Rahmen der sogenannten Zwei-Partner-Strategie: Die beiden staatlichen Autohersteller First Automotive Works (FAW) und die SAIC Motor Corporation Limited (zuvor Shanghai Automotive Industry Corporation) produzieren gemeinsam mit Audi an diesen Standorten mehr als 600.000 Audi-Fahrzeuge pro Jahr.



BMW wiederum hat drei Produktionswerke in China – in Shenyang, Tiexi und Dadong. Dort wurden im vergangenen Jahr knapp 835.000 Fahrzeuge hergestellt.



Im bayerischen Wirtschaftsministerium hält man von möglichen Importzöllen seitens der EU gar nichts, weil sie das Risko eines globalen Handelskonflikts erhöhen. Dort setzt man auf eine aktive Industriestrategie einschließlich einer aktiven Handelspolitik. „Dadurch werden die Stärken unserer Industrie gefördert, der Standort international wettbewerbsfähig entwickelt und neue Märkte eröffnet“, so eine Ministeriumssprecherin.



Wie auch immer der Zollkrieg mit China im Automobilsektor ausgehen wird – Deutschlands Autobauer sollten angesichts möglicher Absatzverluste in der Volksrepublik andere Märkte in den Fokus nehmen. Sie könnten versuchen, ihre Aktivitäten in Indien, Südostasien, Lateinamerika oder Afrika zu intensivieren. Diese Märkte bieten Wachstumschancen, verlangen aber nach langfristigen Investitionen und Flexibilität, auch wegen komplett anderer Vorschriften.



Eine andere Option wäre eine Angebotserweiterung Richtung Massenmarkt. Für Autoexperte Malterer ist das allerdings „keine valide Alternative“. Denn es würde das exklusive Image der Premiummarken erheblich verwässern.

Entscheidend ist zudem, dass in Deutschland und Europa die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Sonst kaufen die Menschen weder importierte noch in Deutschland produzierte E-Autos.

(Ralph Schweinfurth)