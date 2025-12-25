Politik

Wenn Moin auf Servus trifft: Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) wirbt für ein konstruktives Miteinander mit dem CSU-Kollegen Markus Söder. (Foto: dpa/Jens Kalaene)

25.12.2025

Niedersachsen wirbt für Zusammenarbeit mit Bayern

Was haben ein Nordlicht und ein Franke gemeinsam? Überraschend viel – wenn sie Olaf Lies (SPD) und Markus Söder (CSU) heißen. Politisch sind die Ministerpräsidenten öfter einer Meinung, als man denken könnte

Zwischen Nordsee und Alpen liegen nicht nur viele Hundert Kilometer, sondern auch politische Unterschiede. Trotzdem wirbt Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) für ein konstruktives Miteinander mit CSU-Kollege Markus Söder – und bedient sich dabei eines kuriosen Vergleichs.

Der Süden hat sehr viel Solarenergie, wir im Norden haben sehr viel Windenergie. Wir sind halt unterschiedlich. Wir sind wie Krabbenbrötchen und Weißwurst – anders, aber beides richtig gut, sagte Lies der Deutschen Presse-Agentur.

Entscheidend seien nicht die Unterschiede, sondern die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Die Differenzen seien nicht schlimm, solange wir in der Lage sind, Lösungen zu finden, von denen alle profitieren.

Gemeinsame Sache vom Auspuff bis zum Panzer

Ganz neu ist das politische Verständnis zwischen den beiden nicht. Bereits im Oktober sorgten Lies und Söder mit einem gemeinsamen Vorstoß für Aufmerksamkeit: In einem Gastbeitrag im Handelsblatt forderten sie eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Wenig später setzten sie sich zusammen mit drei weiteren Ministerpräsidenten bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für eine deutsche Lösung beim Nachfolger des Transportpanzers Fuchs ein.

Was die beiden Länderchefs eint: Beide regieren ein Autoland – mit VW in Niedersachsen sowie BMW und Audi in Bayern. Lies und Söder sind auch ein Jahrgang: Beide wurden 1967 geboren und sind 58 Jahre alt.

Wir wollen dieses Land voranbringen

Lies sieht trotz mancher Unterschiede ein gemeinsames Interesse: Wir wollen dieses Land voranbringen, sagte er. Das Nord-Süd-Verhältnis werde oft als reines Gegeneinander dargestellt. Dabei könne Verständigung auch ohne Parteifreundschaft gelingen. Er glaube, es sei ein gutes Zeichen, zu zeigen, dass sich die Politik in Deutschland auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit oder von Nord und Süd verständigen könne und nicht immer nur streite.

Was aber nicht heißt, dass sich Lies und Söder immer einig sind. Beispiel Stromleitungen: Bei uns werden die Stromtrassen zum Beispiel nicht als Freileitung gebaut werden. Die bleiben schön unter der Erde, auch wenn das mein Kollege im Süden vielleicht anders sieht, sagte Lies. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz