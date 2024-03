Nix geht mehr

Ein Projekt aus Bayern hat den zweifelhaften Ruhm erworben, in einer Reihe mit dem Berliner Flughafen BER und Stuttgart 21 genannt zu werden: 2010 wurde der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München beschlossen. Baubeginn war erst sieben Jahre später – und aktuell gehen die Planer*innen von einer Fertigstellung 2038 aus. Aus ursprünglich geplanten 2 Milliarden Euro sind mittlerweile 8,5 Milliarden Euro geworden. Tendenz: steigend. Ein Desaster für Bahn und Politik. Und ein Zeichen dafür, dass es in Deutschland immer schwieriger wird, große Infrastrukturprojekte zu verwirklichen.

In so gut wie jedem Landkreis gibt es Beispiele für völlig aus dem Ruder gelaufene Infrastrukturmaßnahmen. 2019 untersuchte die Beratungsfirma McKinsey die durchschnittliche Verzögerung bei der Fertigstellung von Projekten in 20 Staaten. Am besten schnitt Japan ab (0,4 Jahre), am schlechtesten Indien (3,3 Jahre). Deutschland liegt mit 1,7 Jahren etwas über dem Durchschnittswert von 1,3 Jahren. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das einstige Vorzeigeland der Ingenieurskunst – schlechter als Mittelmaß.



Ein Grund ist die Gesetzgebung: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund klagt, dass sich die Zahl der Bauvorschriften in den vergangenen Jahren von 5000 auf 20.000 vervierfacht hat – von EU-Vorgaben über Bundes- und Länderregelungen bis hin zu kommunalen Vorschriften. Auch die bayerische Wirtschaft beschwert sich regelmäßig über bürokratische Hürden.

Planfeststellungsverfahren nötig

Bei großen Projekten braucht es in der Regel ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren, in dessen Rahmen politische Gremien, Behörden, Institutionen und Privatpersonen angehört werden. Häufig muss dabei auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden. Dabei wird geprüft, wie sich das Projekt auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Landschaft sowie Kulturgüter auswirken kann. Allein diese Prüfung dauert mehrere Monate. Bis zum Planfeststellungsbeschluss vergehen Jahre.

Und auch dann heißt es nicht zwingend, dass gebaut werden kann. Oft wird geklagt. Tausende solcher Fälle müssen die deutschen Verwaltungsgerichte jedes Jahr behandeln – das verzögert den Baubeginn weiter.



Zudem gibt es die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens. Bayern ist deutscher Spitzenreiter bei dieser Form der direkten Demokratie. Allein im Jahr 2022 gab es 64 Bürger- und 30 Ratsbegehren. Häufigstes Ziel: die Verhinderung geplanter Windkraftanlagen. Erst in diesem Januar stimmte eine Mehrheit in der Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting gegen Windräder auf Gemeindegrund – was die Pläne für Bayerns größten Windpark mit insgesamt rund 40 Windrädern zumindest stark gefährdet.



Walter Nussel (CSU), Beauftragter der Staatsregierung für Bürokratieabbau, plädiert für eine Art Moratorium, um Hürden für wichtige Projekte der Grundversorgung aus dem Weg zu räumen. Dazu gehört für ihn das Aussetzen zeitraubender Verordnungen, aber auch die Einschränkung der direkten Demokratie: „Wir sind bei den Bürgerentscheiden an einem kritischen Punkt angekommen“, sagt Nussel. Das schade oft der Allgemeinheit.

Betroffene frühzeitig einbinden

Im Herbst beschloss die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Bauherren sollen künftig unter anderem „überragendes öffentliches Interesse“ geltend machen können, um schneller zum Ziel zu kommen. Die Union kritisierte allerdings, dass „überragendes öffentliches Interesse“ so schwammig sei, dass weiter jeder Einzelfall geprüft werden müsse.



Für Konrad Nübel, Professor für Bauprozessmanagement an der TU München, stimmt zumindest die Tendenz. „Man muss viel schneller und schlanker in die Realisierung gehen.“ Dazu brauche es aber auch eine intelligentere Planung. Nübel nennt Australien als positives Beispiel. Dort sitzen bei Großprojekten von Beginn an planende wie ausführende Firmen mit im Boot. Wäre diese sogenannte integrierte Projektabwicklung auch bei uns Standard, wäre womöglich beim Stammstreckenbau früh aufgefallen, dass es einen zusätzlichen Rettungstunnel braucht. Man hätte Zeit und Geld gespart. Der Experte hält auch viel von der – zu selten vorkommenden – Zusammenarbeit von Staat und Privatfirmen, wie etwa beim Ausbau der A 8 zwischen Augsburg und Ulm.



Das Gelingen eines Projekts hängt laut Nübel vor allem von der frühzeitigen Einbindung der direkt Betroffenen ab. „Dabei muss man aber auch klar kommunizieren: Was entscheiden die Fachleute, und was ist den Bürgern überlassen“, erklärt Nübel. „Und zu dem Vereinbarten muss man später stehen.“ So sei etwa die Erweiterung des Frankfurter Flughafens Anfang des Jahrtausends glatt über die Bühne gegangen. „Man kann auch heute noch in Deutschland Großprojekte realisieren“, sagt der Experte. „Aber es braucht dafür mutige Bauherren und eine öffentliche Verwaltung, die Entscheidungen trifft.“

