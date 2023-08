Özdemir bei Hauptalmbegehung: Werde nicht an Wolfsentnahme hindern

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stellt sich dem Abschuss von Problemwölfen nicht in den Weg. "Ich sag nur, machen sie es. Ich werde sie nicht daran hindern", betonte er bei der traditionellen Hauptalmbegehung im oberbayerischen Arzmoosgebiet bei Brannenburg vor Almbauern und bayerischer Politprominenz.



Das Bundesnaturschutzgesetz lasse nicht nur zu, dass einzelne Wölfe, die Nutztiere rissen und Zäune übersprängen, entnommen würden, sondern auch ganze Rudel, betonte der Minister. Mit Entnahme ist in der Regel der Abschuss gemeint.



Zudem betonte Özdemir, dass auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) die Entnahme nicht verhindern werde. Grundsätzlich sei die Änderung des Naturschutzgesetzes so weit gegangen, wie das europäisches Recht es zulasse.

Aiwanger: Gerichte könnten Abschüsse stoppen

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisierte allerdings, dass Abschussgenehmigungen durch Klagen vor Gerichten wieder gestoppt werden könnten. Dass ein ganzes Rudel entnommen werde, sei noch nie passiert. Angesichts der Menge an Wölfen, die es in Deutschland gebe, müssten jedes Jahr einige Hundert entnommen werden.



Wölfe sind für die Almbauern seit einiger Zeit ein heißes Thema. Schon vor Beginn der Begehung hatte der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, Sepp Glatz, sich für einen schnellen Abschuss übergriffiger Wölfe ausgesprochen. Diese müssten "sofort reguliert", also entnommen werden. Der strenge Schutz sei nicht mehr zeitgemäß und bedrohe die Almwirtschaft.

Söder: "Der Wolf gehört nicht nach Bayern"

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, es sei eine falsche Einschätzung, dass der Wolf nicht gut erhalten sei. Er betonte: "Der Wolf gehört nicht zu uns, der Wolf gehört nicht nach Bayern und der Wolf gehört auch nicht auf die Alm."



Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sagte: "Der Wolf ist nicht mehr gefährdet, aber unsere Almbäuerinnen und Almbauern stehen auf der Roten Liste."



"Die durchziehenden Wölfe wird es immer geben", sagte Glatz. "Aber wir haben die Befürchtung, dass die Wölfe sesshaft werden und Rudel bilden und dann ist eine Almwirtschaft nicht möglich."



Denn die Almen seien nicht schützbar. Das funktioniere weder mit Zäunen noch mit Schutzhunden.

Diskussion um Kombihaltung von Kühen

Özdemir (Grüne) verteidigte bei dem Termin auch seinen von den Bauern kritisierten Vorschlag zur Kombihaltung von Kühen. "Ich finde, wir haben da einen fairen Vorschlag gemacht", sagte der Minister.



"Wenn es im Detail noch Schwierigkeiten gibt, schauen wir uns das gerne an", sagte Özdemir. "Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gute Lösungen finden." Bei der Kombihaltung müssten Almkühe im Winter in den Stall, sollen dabei aber nach den Plänen künftig mehr Möglichkeit zum Auslauf haben als bisher.



Die Almbauern kritisieren, die geplanten Auflagen aus Berlin gingen teils sogar über den Öko-Standard hinaus. Etwa soll es bestimmte Fristen geben, um zugunsten des Tierwohls einen Auslauf für den Winter zu schaffen. Gerade kleine Betriebe könnten diese Vorgaben nicht erfüllen und müssten aufgeben - mit unabsehbaren Folgen für die Kulturlandschaft mit ihre wertvollen Naturflächen auf den Almen, warnte der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, Josef Glatz.



"Wenn die Viecher ein Viertel bis halbes Jahr auf der Alm sind und die Freiheit genießen, ist das natürlich wie es natürlicher nicht geht", rief Glatz unter dem Beifall von mehr als 600 Teilnehmern. Es würden hohe Standards eingehalten, auch wenn die Tiere im Winter im Stall angebunden seien. "Jeder Bauer schaut, dass er ein gesundes Vieh hat", sagte Glatz mit Blick auf die Tierwohldebatte.

Staatsregierung stellt sich hinter die Landwirt*innen

Die bayerische Staatsregierung, bei der Hauptalmbegehung vertreten durch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Huber Aiwanger (Freie Wähler) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) - stellten sich hinter die Bauern. Kombihaltung müsse weiter möglich sein, betonte Söder. Aiwanger sagte: "Seit Jahrhunderten hat diese Haltung funktioniert." Kaniber rief Özemir auf: "Wir erwarten von Ihnen den Kampf für die Kombihaltung." Es gehe um tausende Betriebe in Bayern, bei denen die Lichter ausgehen könnten. "Wenn einmal eine Stalltür zu ist, geht sie nicht mehr auf."



Özdemir betonte, er bekenne sich zur Almwirtschaft. "Wenn wir wollen, dass diese Landschaft erhalten wird, dann brauchen wir die Rindviecher." Er sehe aber keine Alternative zu einem Ende der Anbindehaltung von Kühen im Stall. "Die Anbindehaltung - die ganzjährige - die wird und die muss auslaufen." (Sabine Dobel und Christof Rührmair, dpa)