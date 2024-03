Papier nur für die Sentimentalen

Zum 31. Dezember 2022 stellte die Deutsche Post nach über 150 Jahren den Telegramm-Service ein. Wem ist es aufgefallen? Pro Monat wurden in Deutschland zuletzt noch 200 bis 300 Telegramme verschickt. Faxe gehen noch deutlich mehr durch den Äther, doch die Nutzung geht auch hier drastisch zurück. Dies dürfte sich noch deutlich reduzieren, wenn der Plan von Fabian Mehring (Freie Wähler), bayerischer Staatsminister für Digitales, aufgeht. Der möchte das Behörden-Fax abschaffen, erfährt dafür viel Zustimmung, kämpft allerdings auch gegen Widerstände. Vor allem beim Koalitionspartner CSU hängen einige noch an der papierbasierten Fernkopie.



Ein Grund dafür dürfte auch ein – absichtliches? – Missverständnis sein. Mehring geht es ausschließlich um das Fax zwischen Behörden, konkret denen auf Landesebene. Zwischen Finanzministerium und Familienministerium sollen also keine Faxe mehr verschickt werden. Die Bürger*innen des Freistaats „sollen weiterhin faxen können, wenn ihr Herz dran hängt“, beschwichtigt der Digitalminister die Skeptischen.



Das große Ziel sind Digitalisierung und Entbürokratisierung der Verwaltung. Beides gehe Hand in Hand. Eine große KI-Initiative stehe schon in den Startlöchern. Mittels künstlicher Intelligenz (KI) sollen Verwaltungsprozesse schneller und bürgerfreundlicher werden. „Das Fax passt nicht zur KI“, ist sich Mehring sicher.



Auch heute ist es oft schon so, dass ein Fax gar nicht mehr in Papierform ankommt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Inhalt digital verfügbar ist, schließlich ist der Übertragungsweg immer noch analog. Wie dann weiter verfahren wird, um die Daten digital zugänglich zu machen, ist unterschiedlich. Manchmal gibt es tatsächlich noch einen Mitarbeiter, der die Informationen abtippen muss. Manchmal setzt man OCR (Optical Character Recognition) ein, also ein Programm, das Buchstaben erkennt und umwandelt.

„Datenschutzrechtlich ist das Fax die allergrößte Katastrophe“

„Die Position der Person, die die Daten eintippt, soll es in Zukunft gar nicht mehr geben“, sagt Mehring. Das sei auch eine Notwendigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels, wo die vorhandenen Kräfte nicht für einfach digitalisierbare Arbeiten verschwendet werden sollen. Fachkräftemangel und Bürokratie seien die zwei schwersten Bremsklötze für die Wirtschaft, meint Mehring. Beidem könne man mit KI-basierten Lösungen begegnen.



So sieht das auch Patrick Glauner, Professor für Künstliche Intelligenz an der TH Deggendorf. Das Personal in den Verwaltungen müsse man entsprechend schulen und den Menschen den Mehrwert von KI-Lösungen vermitteln. Ebenso sei viel Kommunikation in Richtung der Bevölkerung notwendig. „KI ist keine Magie, das ist ganz viel Mathematik“, sagt der Spezialist. Ohnehin hätten wir schon längst mit künstlicher Intelligenz zu tun, beispielsweise in Smartphones. In Kernkraftwerken werde sie schon seit den 1970er-Jahren eingesetzt.



Als Einsatzgebiete sehen der Politiker Mehring und der Wissenschaftler Glauner beispielsweise die Bearbeitung einfacher Anträge wie eines Führerscheins oder die Zentralisierung in Asylverfahren oder bei Förderanträgen. Für Mehring ist es vor allem vorteilhaft, dass die Menschen dann ihre Daten nicht mehr an verschiedenen Stellen mehrfach angeben müssten, sondern dass sich die Behörden selbst die nötigen Informationen suchen können.



Die Abschaffung des Fax sei ein Schritt dabei, und auch, wenn die angestrebte Regelung erst mal nur auf Landesebene verpflichtend sein soll, setze man dabei auf Mitnahmeeffekte. Die kommunalen Verwaltungen werden folgen, ist sich Mehring sicher, ebenso Institutionen wie Krankenkassen oder Banken, sofern diese nicht ohnehin schon progressiver sind als der Staat.



In puncto Sicherheit sei die Abschaffung des Fax jedenfalls kein Problem, betont der Digitalminister. Im Gegenteil: „Datenschutzrechtlich ist das Fax die allergrößte Katastrophe“, sagt Mehring und erfährt Zustimmung durch den KI-Professor. „Datenschutz wird oft als Verhinderungsgrund zitiert“, sagt Glauner. Den einzigen Vorteil sieht er noch darin, dass ein Fax wie ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn die Bestätigung auf dem Gerät kommt. Doch das könne man mit neuen Anbietern wie De-Mail lösen.



Letztlich könne man viele Entscheidungen auch transparenter und diskriminierungsfreier treffen, wenn man sie an KI auslagere, meint Glauner. Dennoch sei der Mensch dadurch nicht automatisch unbeteiligt, vieles müsse nach wie vor durch Menschen geprüft und endgültig entschieden werden. Gerichtsurteile seien nach wie vor eine Angelegenheit für ein menschliches Urteil, wenngleich KI auch hierbei unterstützen könne, indem man Informationen digital aufbereite. Wichtig sei noch eine europäische Cloud-Lösung, damit man nicht mehr von den großen Anbietern abhängig sei, die momentan alle in den USA sitzen, sagt Glauner. Nur so könne man unabhängig von der geopolitischen Lage an der digitalen Zukunft arbeiten.



„Vorbehalte resultieren oft aus Wissenslücken“, sagt Glauner. Diese gelte es zu schließen. Mehring möchte mit der KI-Initiative außerdem Unkenrufe, die der Politik Staatsversagen vorwerfen, entkräften. Es könne nicht sein, dass Versandunternehmen mehr draufhätten als der Staat. „Wir müssen das schaffen“, bekräftigt der Digitalminister. (Bianca Haslbeck)