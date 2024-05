Prüfungsstress an den Beruflichen Oberschulen

Rund 27.500 bayerische Schülerinnen und Schüler legen in den nächsten Tagen ihre schriftlichen Fachabitur- und Abiturprüfungen an den Beruflichen Oberschulen ab. Am Freitag steht nach Angaben des Kultusministeriums die erste Prüfung im Fach Deutsch an. In der kommenden Woche folgen Mathematik, das Profilfach und Englisch.



Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) drückt laut dem Ministerium allen Schüler*innen die Daumen: "Für die anstehenden Prüfungen wünsche ich Euch allen viel Erfolg und gute Nerven", teilte diese am Mittwoch in München mit. Die Zeugnisse werden am 5. Juli überreicht.

Zu den Beruflichen Oberschulen in Bayern zählen die Fachoberschulen und die Berufsoberschulen. Diese ermöglichen laut dem Ministerium neben den Gymnasien einen zweiten, gleichwertigen Weg zu einem Studium an den Hochschulen und Universitäten. Nach der Jahrgangsstufe 12 kann man an beiden Schularten die Fachhochschulreife erlangen, nach der Jahrgangsstufe 13 zusätzlich die Fachgebundene oder die Allgemeine Hochschulreife. (Irena Güttel, dpa)