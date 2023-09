Rückendeckung für den Chef

Mit kräftigem Schritt geht ein Mann über die vom Dauerregen vollgesaugte Wiese. Man könnte fast sagen, er watet. So matschig ist der Boden. Aber es ist der kürzeste Weg von der Straße zum Festzelt, in dem gut eine halbe Stunde später Hubert Aiwanger sprechen wird. Er sei in keiner Partei, sagt der Mittfünfziger, der seinen Namen nicht nennen möchte. Aber wenn der Vizeministerpräsident hierher kommt, möchte er ihn auch hören.



Lange war nicht klar, ob der Chef der Freien Wähler zum politischen Abend des Herbstfestes in Steinbrünning, einem kleinen Ort im Norden von Freilassing im Berchtesgadener Land, erscheinen wird. Schließlich war Aiwanger von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Vormittag zur Sondersitzung des Koalitionsausschusses bestellt worden. Dort wurde er zu dem Hetzblatt, von dem vor 35 Jahren Exemplare in seiner Schultasche gefunden worden waren, befragt. Danach erklärte Söder, die Erläuterungen Aiwangers reichten nicht aus. Dieser soll nun einen Katalog von 25 Fragen beantworten.



Die Existenz des Hetzblatts war durch die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung an die Öffentlichkeit gelangt. Darin ging es auch um eine mögliche Urheberschaft des 17-jährigen Hubert Aiwanger, die dieser bestritt. Erst spät meldete sich sein Bruder und erklärte, er habe das Blatt damals verfasst, aus Wut über die Lehrer.

„Hubert, wir stehen hinter dir!“

Zurück in Steinbrünning. „Ich finde es nicht richtig“, sagt der Mann – und meint damit sowohl die Berichterstattung als auch die massive Kritik, die Aiwanger seit Tagen entgegenschlägt. Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Er muss die Veranstaltung vom Vorraum aus verfolgen, so voll ist das Zelt, als er dort ankommt. Hunderte wollen Aiwanger sehen und die meisten ganz offenkundig auch ihre Solidarität bekunden.



Eine halbe Stunde später erscheint Aiwanger. Zu einem Marsch der Musikkapelle Steinbrünning zieht er lächelnd unter dem Beifall und dem Jubel des Publikums ein. Hier fühlt er sich wohl, hier ist er willkommen. Er winkt, schüttelt Hände, schreibt Autogramme und posiert für Fotos.



„Wir wissen, es sind schwierige Zeiten“, ruft ihm Kreisrätin Monika Veiglhuber zu. „Hubert, wir stehen hinter dir!“ Jubel brandet auf. Aiwanger steht auf und bedankt sich. Später wird ihm Michael Koller, Direktkandidat der Freien Wähler im Berchtesgadener Land, ebenfalls seine Rückendeckung zusichern: „Wir stehen nicht für Verunglimpfung und Denunziantentum. Halte durch, bleib standhaft!“



Nur kurz redet Aiwanger über seine aktuelle Verfassung. „In der Politik kommt der Wind nicht immer nur von hinten, sondern auch einmal von vorne“, sagt der versierte Bierzeltredner, der ungewohnt angespannt wirkt. Er spricht, während er sein Gewicht immer wieder von dem einen auf das andere Bein verlagert, vom öffentlichen Druck und „Angriffen, die wehtun, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die 35 Jahre zurückliegen“. Dann aber fordert er dazu auf, den Blick nach vorne zu richten. Denn eigentlich ist er ja hier, um das Wahlprogramm der Freien Wähler vorzustellen.



Jetzt ist Aiwanger wieder auf gewohntem Terrain. Angriffsmodus. „Die, die arbeiten, muss man in Ruhe lassen und nicht immer mehr unter Druck setzen“, fordert er. Der Beifall ist ihm gewiss. Kein Sanierungszwang, kein erzwungener Heizungstausch, keine Beerdigung des Verbrennungsmotors. Stattdessen die Abschaffung der Erbschaftsteuer und bis zu 2000 Euro Einkommen pro Monat steuerfrei.

Werbung für Fortsetzung der Koalition mit der CSU

Generell soll es weniger Bürokratie, weniger Hürden geben. Damit die Firmen und die jungen Menschen im Land bleiben, damit die Kommunen mehr in Eigenverantwortung investieren können, statt komplizierte Fördervorgaben erfüllen zu müssen. Und Flüchtlinge sollen leichter arbeiten können als bisher. „Was wäre, wenn man den Gastarbeitern in den 70er-Jahren gesagt hätte: Warte erst sieben Monate, bis du Deutsch gelernt hast – und dann hast du die Wahl zwischen Bürgergeld und Arbeit?“, fragt Aiwanger rhetorisch.



Er wirbt für die Stärkung des Handwerks, der Landwirtschaft und der Bildung, der Kinderbetreuung und der Pflege. Die Freien Wähler wollen auch 500 Polizeikräfte mehr pro Jahr, mehr Windkraft, mehr Photovoltaik, mehr Wasserstoff, einen Industriestrompreis – und gleichzeitig den Erhalt der Heimat.



Es gehe um „Politik für den normalen Menschen“, sagt Aiwanger. „Nicht mit Gender und Ideologie.“ Deswegen wolle er auch mit der CSU weiterregieren. „Ohne Grüne in der Landesregierung!“, ruft er. „Jawohl!“, schallt es ihm entgegen. Am Schluss der Rede gibt es lang anhaltenden Beifall der gut 400 im Saal, in den ersten Reihen stehen sogar einige auf.



Doch nicht alle im Saal haben Aiwanger frenetisch bejubelt. „Er sagt, was die Leute hören wollen“, sagt Sepp Warislohner. Das gefalle ihm nicht. Sein Tischnachbar Bernhard Rehrl nickt. „Ich bin auch kein Fan“, sagt er. Die beiden Männer aus Saaldorf-Surheim, der Gemeinde, zu der Steinbrünning gehört, waren schon Freie Wähler, als die Gruppierung sich noch auf die Arbeit in den Kommunen beschränkt hat. Erst als Aiwanger an die Spitze rückte, kam die parlamentarische Machtperspektive hinzu.



Dass nun die Geschichte über den FW-Chef ausgerechnet so kurz vor der Wahl öffentlich wurde, finden beide seltsam. Sollte aber herauskommen, dass Aiwanger doch selbst der Verfasser des Hetzblatts gewesen ist? „Dann muss er gehen“, sagen beide nahezu synchron. „Das ist ein Tabu“, findet Warislohner. „Das weiß man auch mit 17 Jahren.“

Der Wahlkampf muss weitergehen

Die Festzeltbesucherinnen Ania Winter und Karin Freyer glauben der Erklärung Aiwangers, dass er die Schrift nicht verfasst habe. Die beiden sind mit einer Gruppe Freier Wähler aus Bad Reichenhall hergekommen. „Es war sehr wichtig, dass der Termin stattgefunden hat“, sagt Freyer, die in ihrer Heimat Ortsvorsitzende ist. Schließlich müsse der Wahlkampf ja weiterlaufen. Dazu finden sie es wichtig, Aiwanger öffentlich den Rücken zu stärken.



„Es ist schade, wenn ein Ereignis alles Positive ungeschehen macht“, sagt Winter, die Zweite Bürgermeisterin von Bad Reichenhall. Aiwanger habe als Politiker viel geleistet.



Was Freyer, die selbst Lehrerin ist, sauer aufstößt: Offenbar wurde ja Aiwanger damals von seiner Schule belangt, nachdem die Blätter bei ihm gefunden worden waren, sagt sie. „Wenn ich jemanden schulintern bestraft habe, bleibt das auch schulintern.“ Das ändere aber natürlich nichts an der Widerlichkeit des Blattes, betont sie. „Das geht gar nicht.“ (Thorsten Stark)