Rund 7500 Chancen-Aufenthaltserlaubnisse erteilt

Rund 7500 Menschen haben über das vor gut einem Jahr eingeführte Chancen-Aufenthaltsrecht in Bayern eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag in München mit. 14 500 Anträge wurden ihm zufolge im vergangenen Jahr bei den Ausländerbehörden im Freistaat gestellt. 1380 lehnten diese davon ab.



Das Chancen-Aufenthaltsrecht soll Menschen einen Weg zu einem langfristigen Bleiberecht in Deutschland eröffnen. Es betrifft alle, die sich zum Stichtag 31. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufgehalten haben. Sie können gemeinsam mit ihren Angehörigen für 18 Monate eine Art Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten.



Innerhalb dieser Zeit könnten diese ihre Identität klären und eine Beschäftigung finden, um ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bekommen, erläuterte Herrmann. Erfüllten die Antragsstellende diese Voraussetzungen innerhalb der 18 Monate nicht, werden diese wieder ausreisepflichtig. Mehr als 1300 der Antragstellenden erhielten Herrmann zufolge eine andere Aufenthaltserlaubnis als den "Chancen-Aufenthalt". (Irena Güttel, dpa)