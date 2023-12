Sehnsucht nach dem Benziner

Der CSU-Spitzenkandidat und Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, will das Verbrenner-Aus 2035 kippen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) frohlockt: „Es kommt spät, aber es ist vernünftig, dass Manfred Weber nun meinem Vorschlag folgt und das EU-Verbrennerverbot rückgängig machen will, nachdem in der Vergangenheit auch die CSU für ein Verbrenner-Aus eingetreten ist.“



Aiwanger argwöhnt, dass es beim Verbrennerverbot in Wahrheit darum geht, das Auto abzuschaffen und individuelle Mobilität zu verhindern. Abwegig ist das nicht. Denn warum sonst soll sauberen Verbrennungsmotoren der Zukunft, die mit Biosprit oder Synfuels angetrieben werden, der Garaus gemacht werden? Während Wasserstoff in der Mobilität von den Grünen in der Bundesregierung blockiert wird. „Das reine Elektroauto wird aber nicht ausreichen, um die über 40 Millionen Autos in Deutschland in Gang zu halten“, so der Minister.



Ein Blick auf die Zahlen gibt ihm Recht. Denn laut ADAC ist der Absatz von E-Autos im November um fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Seit dem Verkaufseinbruch von E-Autos im September erholen sich die Neuzulassungen nur moderat. Grund war vor allem das Auslaufen der Förderung für gewerbliche E-Autos.

Von 48,5 Millionen Autos in Deutschland sind nur 2,1 Prozent reine Stromer

Unter den insgesamt rund 48,5 Millionen zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland ist der Anteil an alternativen Antrieben noch immer verschwindend gering. Daran haben auch die Zuwächse in den letzten Monaten nichts geändert. 62,6 Prozent der zugelassenen Autos sind Benziner, gefolgt vom Diesel mit 29,6 Prozent. Reine Stromer machen nur 2,1 Prozent aus. Hinzu kommen noch Plug-in-Hybride mit 1,8 Prozent, sonstige Hybridfahrzeuge mit 3 Prozent und 0,9 Prozent, die mit Erd- oder Flüssiggas betrieben werden.



Laut dem Hamburger Marktforschungsinstitut Statista waren zum 1. Oktober 2023 rund 1,3 Millionen reine E-Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs. Die Bundesregierung will aber bis 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf Deutschlands Straßen haben.



Dazu muss die entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Dazu wären bis zum Jahr 2030 zwischen 440.000 und 843.000 Ladepunkte nötig. Ein überaus ambitioniertes, wenn nicht unmögliches Ziel. Denn zum Stichtag 1. August 2023 waren dem Ladesäulenregister zufolge der Bundesnetzagentur lediglich 81.562 Normalladepunkte und 19.859 Schnellladepunkte in Betrieb. Bayern hat zwar deutschlandweit die meisten Ladepunkte, aber was bringt das? Man ist schließlich nicht nur im Freistaat mit dem E-Auto unterwegs.



Zwischenzeitlich bereiten sich die Automobilhersteller auf ein Ende der Verbrenner vor. So will BMW bis spätestens 2030 etwa die Hälfte seines weltweiten Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen erzielen. Ganz einstellen will BMW die Verbrennerproduktion aber nicht.

Wo bleibt das erschwingliche E-Auto für alle?

Bei Konkurrent Audi soll der Schalter im Laufe des Jahres 2026 umgelegt werden. Ab diesem Zeitpunkt wollen die Ingolstädter nur noch E-Modelle auf den Weltmarkt bringen. In den Folgejahren bis 2033 lassen sie die Produktion der Verbrenner nach und nach auslaufen. Beim Mutterkonzerrn Vokswagen will man sich 2033 vom Verbrenner verabschieden. Die zum Konzern gehörende Marke Skoda nennt dagegen kein konkretes Ausstiegsdatum. Und Opel will ab 2028 in Europa nur noch E-Autos verkaufen.



Angesichts dieser Perspektiven ist nur zu hoffen, dass die Hersteller endlich günstige E-Autos auf den Markt bringen. Denn die von Inflation gebeutelte Normalbevölkerung kann sich die teuren E-Fahrzeuge derzeit kaum leisten. So kostet zum Beispiel ein Fiat 500 in der Elektroversion rund 34.000 Euro, als Verbrenner dagegen nur 22.000 Euro.

Fatal: Kaufprämie soll früher auslaufen

Hinzu kommt: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lässt angesichts der Haushaltskrise die Kaufprämie für E-Autos früher auslaufen. Das ist ein gewaltiger Fehler, der die angepeilte Verkehrswende ausbremsen wird. Ursprünglich sollte die Prämie erst 2025 enden.



Und was ist mit Wasserstoffautos? Als Alternative zum E-Antrieb sind sie derzeit ungeeignet. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des privatwirtschaftlichen CAR-Center Automotive Research in Duisburg, betont, dass die Technologie, die für Lkws durchaus Sinn ergibt, für normale Autos viel zu teuer ist.



Abgesehen von der Mammutaufgabe Ladeinfrastruktur ist die E-Mobilität vor allem eine Frage des Preises. Deutsche Premiumhersteller wird es nicht jucken, dass sich Normalmenschen hierzulande ihre E-Autos kaum leisten können. Aber zumindest Volkswagen sollte wie einst mit dem Käfer ein erschwingliches E-Auto für alle parat haben.

(Ralph Schweinfurth)