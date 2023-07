Shoppen ist aus der Mode gekommen

Inflation und damit schwindende Kaufkraft machen auch vor Bayerns Innenstädten nicht halt. Die Menschen überlegen sich genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das macht sich in rückläufigen Einzelhandelsumsätzen bemerkbar. Aber auch der durch die Corona-Pandemie kräftig gewachsene Onlinehandel leidet.

Laut einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsministeriums berichten 57 Prozent der befragten Kommunen von Leerständen im Zentrum. Da bilden Nürnberg mit 6 Prozent und Sonthofen mit gar nur 5 Prozent rühmliche Ausnahmen in Sachen Leerstandsquote.



Damit die Menschen in die Innenstädte kommen, realisieren die Kommunen unterschiedlichste Maßnahmen. So setzt man zum Beispiel in Aschaffenburg und Nürnberg auf mehr Grün in der City. „Wir wollen öffentliche Plätze mit mobilen Grünelementen und Stadtmöbeln, wie der diesjährigen Grünen Klara in der Klaragasse, beleben“, erläutert Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). In der Stadt am Main will man zudem mit einer besonderen Shoppingwoche, der „Aschaffenburger Herbstwoche“, die Leute anlocken.



Ein besonderes Problem trifft vor allem die größeren Städte in Bayern. Waren dort traditionell sehr viele chinesische und russische Tourist*innen zu Besuch, so fehlen diese kaufkräftigen Besuchergruppen jetzt. Russische Gäste kommen wegen des Ukraine-Krieges nicht mehr und solche aus China sind wegen des langen Corona-Lockdowns im eigenen Land noch zurückhaltend, was Auslandsreisen angeht.

Ausgewogener Branchenmix ist wichtig

Um die Verödung der Innenstädte zu verhindern, müssen den Menschen aber auch Parkmöglichkeiten und deren gute Anbindung an die Stadtzentren angeboten werden. Hinzu müssen Möglichkeiten kommen, die Einkäufe zum abgestellten Auto transportieren zu können. Das ist gerade für Einkaufende aus dem Umland wichtig.



Ein ausgewogener Branchenmix gehört ebenfalls zu den Erfolgsfaktoren für eine lebendige Innenstadt. Denn zehn Schuhgeschäfte nebeneinander braucht niemand.



Ganz innovativ geht man das Thema attraktive Innenstadt in Amberg an. Dort hat der Stadtrat am Montag die sogenannte Innenstadt-Million für 2024 beschlossen. Die Amberger*innen können jetzt über das Bürgerbeteiligungstool mitmachen.amberg.de ihre Ideen einbringen.



Bringt das alles etwas? Schwierig, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern. Die Menschen hätten einfach Angst, „dass sie mit ihrem Geld nicht mehr auskommen“. Die Maßnahmen der Städte zur Belebung der Zentren seien gut gemeint. Ob sie langfristig von Erfolg gekrönt sein werden, bleibt angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen aber abzuwarten. (Ralph Schweinfurth)