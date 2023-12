Wolfsschutz: Staatsregierung lobt EU-Vorschlag

Die von der EU-Kommission angekündigte Senkung des Schutzstatus des Wolfs hat in der bayerischen Staatsregierung regelrechte Begeisterungsstürme ausgelöst. "Das ist eine frohe Weihnachtsbotschaft aus Brüssel an unsere Weidtierhalter, die seit langem durch immer mehr Wölfe unter Druck kommen. Endlich bestätigt die EU-Kommission, dass der Wolf nicht mehr gefährdet ist", sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in München.



Der Bund müsse nun das nationale Recht schnell ändern. Auch Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) lobte den EU-Vorschlag ausdrücklich und forderte vom Bund eine schnelle Reaktion.



"Der Ball liegt jetzt bei der Bundesregierung. Sie muss jetzt ihre nationale Verantwortung ernst nehmen - und zwar für die Nutztiere", betonte Kaniber. Inzwischen sei die Weidetierhaltung gefährdet, nicht mehr der Wolf. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) müsse jetzt ohne Tricks oder Verzögerungen handeln.

EU-Kommission will Schutzregeln lockern

Zuvor hatte die Europäische Kommission mitgeteilt, die strengen Schutzregeln für Wölfe lockern zu wollen. Man schlage vor, den Status des Wolfs von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken, teilte die Brüsseler Behörde mit.



Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die Rückkehr des Wolfs sei eine gute Nachricht für die Artenvielfalt in Europa. Die Dichte der Wolfsrudel in einigen europäischen Regionen sei inzwischen jedoch zu einer echten Gefahr geworden, insbesondere für die Nutztierhaltung.



Bis der Schutzstatus auch in der Praxis gesenkt wird, kann es aber noch dauern: Der Kommissionsvorschlag muss zunächst im Europäischen Rat von den Mitgliedsstaaten angenommen werden. Erst dann kann er beim Ständigen Komitee der Berner Konvention eingereicht werden, dort muss wiederum eine Mehrheit für die Herabstufung stimmen.

Verhaltene Reaktion vom Bauernverband

Dementsprechend verhalten reagierte auch der bayerische Bauernverband (BBV): "Jetzt müssen die EU-Mitgliedsstaaten Einheit beweisen und diesem ersten wichtigen Vorschlag für die Änderung der Berner Konvention zustimmen", sagte Stefan Köhler, Umweltpräsident des BBV.



"Angesichts der stetig wachsenden Wolfspopulation ist es konsequent und richtig, den Schutzstatus des Wolfes abzusenken. Ich kann allerdings nur eindringlich dazu raten, dies schnell, umfassend und in allen relevanten Regelwerken umzusetzen, also auch zügig in der FFH-Richtlinie", so Kaniber.



Es brauche eine aktive und schadensunabhängige Bestandsregelung. Zugleich müsse der Bund für den Wolf in Deutschland den günstigen Erhaltungszustand feststellen. (Marco Hadem, dpa)