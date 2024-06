Steinmeier besucht Porzellanfabrik und Bundeswehr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Donnerstag seinen dreitägigen Besuch in Weiden. Im Mittelpunkt des dritten Tages seiner "Ortszeit Deutschland"-Tour stehen ein Besuch des Bundeswehr-Standortes Frauenricht und eine Tour durch die Porzellanfabrik Seltmann.



Die Porzellan-Industrie hat in der Region um Weiden eine lange Tradition, die Branche steht aber seit Jahren unter großem wirtschaftlichen Druck. Veränderungen sind auch bei der Bundeswehr derzeit Gesprächsthema, in Weiden steht die Verlegung ganzer Einheiten an.

Drei Tage lang Amtssitz in Weiden

Steinmeier führt drei Tage lang seine Amtsgeschäfte aus Weiden in der Oberpfalz. Am ersten Tag hatte er sich mit Kommunalpolitikern sowie jungen Leuten in einem Jugendtreff und einem Fußballverein getroffen. Auch am zweiten Tag bemühte sich das Staatsoberhaupt um die Belange der Jugend, etwa in einem Kindergarten. (Ute Wessels, Michael Donhauser, dpa)