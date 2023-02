Straße versus Schiene - Beides ist wichtig

Im Jahr 2021 wurden knapp 4,7 Milliarden Tonnen Güter in Deutschland transportiert. Davon entfiel der Löwenanteil mit fast 3,7 Milliarden Tonnen auf die Straße. Bundesverkehrsminister Volker Wissing präsentierte Anfang der Woche eine Untersuchung, wonach der Güterverkehr auf der Straße bis zum Jahr 2051 um 34 Prozent zunehmen soll. Somit ist es nur folgerichtig, wenn der FDP-Minister sich mit den Grünen anlegt und neben dem Ausbau der Schiene auch einen Ausbau der Autobahnen fordert. Denn mit dem Lastenfahrrad wird der Transport dieser Gütermenge kaum zu bewältigen sein.



Manch einen mag es grausen, wenn es zu noch mehr zehnspurigen Autobahnabschnitten kommt, wie sie Wissing fordert. Doch selbst diese reichen oft nicht aus, wie man zur Rushhour zwischen Garching-Süd und Kreuz München-Nord erleben kann. Nicht neue Straßen ziehen mehr Verkehr an, sondern neue Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Dazu gehören auch Lieferungen von Online-Händlern, die möglichst innerhalb eines Tages bei der Kundschaft sein sollen.

Eigene Trassen für den ICE

Klar muss auch in die jahrelang vernachlässigte Bahn investiert werden. Allem voran wären – wie in Frankreich, Italien oder Spanien – eigene Schienenstränge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr nötig. Dann gäbe es automatisch auf den normalen Strecken mehr Platz für Güterzüge. Und der ICE wäre endlich so pünktlich wie sein baugleicher Typ in China.



Das alles kostet viel Geld. Dieses wäre durchaus vorhanden, wenn man das gewaltige Investitionsinteresse von Versicherungen, Versorgungswerken und Pensionskassen betrachtet. Via Public Private Partnership funktioniert das gut. Der vor 15 Jahren realisierte Autobahnausbau zwischen Augsburg und München und viele andere Beispiele zeigen das.



Schwieriger hingegen ist die Überwindung der überbordenden Bürokratie. Die Planungszeiträume für Infrastrukturprojekte hierzulande müssen deutlich verkürzt werden. Das erfordert aber ein Machtwort von ganz oben. Dass so etwas möglich ist, zeigt die hurtige Entscheidung und Genehmigung beim Bau der Flüssiggasterminals. Wenn man etwas wirklich will, dann klappt es auch.