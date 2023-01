Streit über die Migration: Wo bleiben die Lösungen?

Wenig beschäftigt die Menschen derzeit so stark wie die Migration. Eine aktuelle Umfrage ergab für Bayern: Zuwanderung ist für die Leute neben der Energiekrise das wichtigste Problem. Da wäre es schön, wenn die Politik sich darum kümmerte. Doch abgesehen von plakativen Sprüchen und Verbalattacken geschieht: nichts.



Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Union vorgeworfen, diese habe nach Merkels Rückzug „ihren Kompass in der Migrationspolitik verloren“. Anlass war die Bemerkung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, dass „kleine Paschas“ – gemeint waren arabischstämmige Buben – den Grundschullehrerinnen oft das Leben schwer machten.

Natürlich war das eine saublöde Bemerkung von Merz. Einem Spitzenpolitiker muss klar sein, dass er mit dieser Wortwahl – und sei sie sachlich noch so zutreffend – in erster Linie provoziert. Die nötige inhaltliche Debatte tritt in den Hintergrund. Was wiederum denen nützt, die an Lösungen gar nicht interessiert sind.



Nach den Silvesterkrawallen hatte Faeser selbst „große Probleme“ mit „gewaltbereiten Integrationsverweigerern“ eingeräumt. Ihre Vorschläge: harte Strafen – die sind bereits jetzt möglich. Und eine Verschärfung des ohnehin sehr strengen Waffenrechts – was mit Blick auf die häufigen Messerattacken nichts bringt. Wenn es ans Eingemachte geht, nämlich darum, den Zuzug zu begrenzen und EU-weit gerechter zu verteilen, Menschen ohne Bleibeperspektive und vor allem solche, die straffällig geworden sind, abzuschieben, taucht Faeser ab. Die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey schlug vor, die Silvesterkrawalle mittels eines „Jugendgipfels“ aufzuarbeiten.



Verständlich, dass das vor Ort für Verdruss sorgt. In Berlin hat die SPD an Zuspruch verloren, wenige Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus liegt die oppositionelle CDU in Umfragen auf Platz 1. Dass auch die AfD profitiert, darf man beklagen. Für die etablierten Parteien gibt es indes nur eine Konsequenz: den Menschen zeigen, dass man die Situation ernst nimmt. Das gilt auch für Bayern, wo im Oktober eine Landtagswahl ansteht. Wer Wähler*innen überzeugen will, braucht den Mut, Fakten klar zu benennen und dann zu handeln. Dafür ist Fingerspitzengefühl erforderlich. Provokationen à la Merz sind kontraproduktiv.