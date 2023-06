Telefonüberwachung des Pressetelefons der Letzten Generation beendet

Gesetzestexte werden von einer Frau bei einer Protestaktion am Eingang des Justizministerium in der Innenstadt angebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte bestätigt, dass Ermittler Telefonate von Mitgliedern der Klimagruppe Letzte Generation in ihrem Auftrag abgehört haben. Auch Journalisten waren aufgrund von Anrufen über die überwachten Telefonnummern wohl von den Maßnahmen betroffen. (Foto: dpa/Kneffel)