Umwelthilfe zieht Klima-Klage gegen Staatsregierung zurück

Die Deutsche Umwelthilfe hat ihre Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen die Klimaschutzpolitik der Staatsregierung überraschend zurückgezogen. Das teilte der Rechtsanwalt der Umwelthilfe (DUH), Remo Klinger, am Donnerstag zum Ende einer mehrstündigen mündlichen Verhandlung mit.



Grund sind rein juristische Erwägungen - inhaltlich bleibt die Umwelthilfe bei ihrer scharfen Kritik an der bayerischen Klima-Politik und droht bereits mit einer neuen Klage in spätestens zwei Jahren. Die Vorsitzende Richterin Gerda Zimmerer stellte das Verfahren daraufhin ein.



Klinger und DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch begründeten die Zurückziehung der aktuelle Klage mit der Rechtsauffassung des Gerichts. Tatsächlich waren in der mündlichen Verhandlung am Donnerstag deutliche Zweifel der Richter erkennbar geworden, ob sie die Klage der Umwelthilfe rein rechtlich gesehen überhaupt für zulässig halten.



Zudem wolle das Gericht der Staatsregierung offenkundig noch Zeit einräumen, um zu beweisen, dass sie die selbst gesteckten Klimaschutzziele auch erreichen könne, sagte Resch. (Christoph Trost, dpa)