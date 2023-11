Verpflichtende Sprachtests zum neuen Schuljahr

Die verpflichtenden Sprachtests vor der Einschulung sollen in Bayern bis zum Beginn des nächsten Schuljahres 2024/2025 auf den Weg gebracht werden. "Wir gehen davon aus, dass da im Laufe des Jahres, zu Beginn des nächsten Schuljahres entsprechende Ergebnisse geliefert werden", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der ersten Kabinettssitzung seit der Landtagswahl in München.



Die Umsetzung der wichtigen Maßnahme dürfe nicht bis zum "Sankt-Nimmerleins-Tag" dauern. Ziel sei es, das ganze operabel zu haben für das nächste Schuljahr.



CSU und Freie Wähler hatten sich in ihrem neuen Koalitionsvertrag auf die Einführung der Sprachtests verständigt. Bei zu großen Sprachdefiziten soll es - je nach Alter - entweder ein verpflichtendes Vorschuljahr oder den Besuch von Sprachunterricht geben. "Ein entsprechendes praxistauglich Konzept wollen wir gemeinsam mit den Kommunen und Lehrerverbänden erstellen", sagte Herrmann. Seitens der Staatsregierung seien die Ministerien Kultus, Soziales und Gesundheit mit der Umsetzung beauftragt worden.



"Die Sprachfähigkeit ist der ganz entscheidende Schlüssel zur Integration. Ohne Sprache keine Integration, keine Möglichkeit, in der Schule richtig mitzukommen", sagte Herrmann. Das Konzept setze bewusst einen Gegenpunkt zur "Willkür der Eltern", die Sprachkenntnisse für nicht so wichtig hielten. Die Staatsregierung halte es "für den ganz entscheidenden Schlüssel" für die Integration und eine erfolgreiche Schullaufbahn.



Im Zuge des Konzeptes müsse auch geklärt werden, wer die Schüler mit einem zusätzlichen Schulungsbedarf unterrichten werde, sagte Herrmann auf Nachfrage. Es sei durchaus möglich, dass es eine größere Dunkelziffer von Kindern gebe, bei denen es Sprachdefizite gebe. Um den Kindern von Migranten die Integration zu erleichtern, soll auch der Ausbau der Sprach-Kitas verbessert werden.

Strafe für Hamas-Sympathiebekundungen

Per Bundesratsinitiative will Bayern die Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen wie den Jubel von Hamas-Unterstützern über Angriffe auf Israel unter Strafe stellen. Das Kabinett beschloss den entsprechenden Antrag. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) hatte dafür bereits in der vergangenen Woche bei der Justizministerkonferenz von Bund und Ländern geworben.



Hintergrund für die Forderung sind Vorfälle in deutschen Städten, die im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel stehen. In zahlreichen Städten hatte es in der Folge Versammlungen gegeben, "bei denen das barbarische Vorgehen gegen den Staat Israel und seine Bevölkerung gefeiert wurde", wie die Staatskanzlei in München mitteilte.



Das geltende Strafrecht werde dem "besonderen Unrecht dieser Handlungen nicht vollauf gerecht. Wer den Terror der Hamas bejubelt, verhöhnt das Leiden der Opfer auf unerträgliche Weise."



Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) betonte, die Strafbarkeitslücke in Paragraf 129 a des Strafgesetzbuchs müsse geschlossen werden. Im Gesetz müsse klar verankert sein: "Propaganda für Terroristen wird in Deutschland nicht geduldet." Sympathiewerbung sei der erste Schritt zur Unterstützer- oder sogar Mitgliederwerbung.



Bis zum Jahr 2002 war die Werbung für terroristische Vereinigungen ohne Einschränkungen strafbar. Nach Angaben der Staatsregierung hatte die damalige rot-grüne Bundesregierung das Gesetz entschärft und gegen den Widerstand Bayerns auf das gezielte "Werben um Mitglieder und Unterstützer" beschränkt.



In der Folge habe sich der Freistaat wiederholt für ein erneutes Verbot eingesetzt, welches nun mit dem Gesetzentwurf für den Bundesrat "so schnell wie möglich wieder unter Strafe" gestellt werden solle.



Die Justizministerkonferenz hatte ihrerseits in der vergangenen Woche erklärt, sie wolle prüfen, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland besser vor antisemitischen Anfeindungen geschützt werden können. Auch die Strafbarkeit bestimmter Äußerungen zu Israel soll dabei unter die Lupe genommen werden. (Marco Hadem und Christoph Trost, dpa)