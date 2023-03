Verwaltungsgerichtshof verhandelt über Klima-Klage der Umwelthilfe

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof befasst sich am Donnerstag mit der Klimaschutzpolitik der Staatsregierung. Konkret geht es in der öffentlichen mündlichen Verhandlung um eine Klage der Deutschen Umwelthilfe, die die bayerischen Klimaschutz-Maßnahmen für unzureichend hält. Eine Entscheidung wird vom Gericht üblicherweise erst später verkündet.



Die Umwelthilfe will mit ihrer Klage erzwingen, dass die Staatsregierung zu einem "wirksamen" Klimaschutzprogramm verpflichtet wird. Das nämlich blieben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett bislang schuldig, kritisierte die Umwelthilfe vorab.



Stattdessen habe die Regierung lediglich "eine wahllose Aufzählung" vorgelegt, ohne auch nur den Anspruch zu haben, dass diese Maßnahmen zur Erreichung der eigenen Klimaschutzziele geeignet seien.



Die Staatsregierung hält die Klage des Verbandes für unzulässig. Laut Gericht argumentiert sie, dass der Umwelthilfe "als Umweltvereinigung bereits die Befugnis zur Erhebung einer solchen Klage" fehle. (Christoph Trost, dpa)