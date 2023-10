Weiter geht’s

Da liegt er also zur Unterschrift vor den Partei- und Fraktionschefs von CSU und Freien Wählern im Akademiesaal des Landtags: der neue Koalitionsvertrag. 85 Seiten, ausgehandelt in der „rekordverdächtigen Zeit“ von nicht einmal 14 Tagen, wie beide Seiten nicht ohne Stolz betonen.



Es seien „rundherum alle Themen in großer Einmütigkeit abgearbeitet worden“, sagt Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Man habe „in kürzester Zeit einen Koalitionsvertrag zusammengezimmert“, der eine stabile Grundlage für das Bündnis und die Weiterentwicklung des Freistaats sein werde, ergänzt sein CSU-Pendant Markus Söder.



Neben der Fortsetzung bewährter Programme zur Familienförderung oder der Hightech-Agenda finden sich in dem Werk nach Söders Zählung 70 neue Projekte. Man muss aber genau lesen, um diese auch zu finden in den vielen Sätzen, die mit „Wir wollen“, „Wir streben an“ oder „Wir werden prüfen“ beginnen.



Viele der Neuerungen fußen auf bekannten Ankündigungen aus dem Wahlkampf oder bereits getroffenen Grundsatzbeschlüssen des Ministerrats. Da ist die Schaffung von 180 000 Kinderbetreuungsplätzen bis 2028, die Ausarbeitung eines „Queer-Aktionsplans“, das Bekenntnis zu den beschlossenen Klimazielen oder die grundsätzliche Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber*innen.



Konkret und weitergehend als bisher sind zum Beispiel die Pläne zum Bürokratieabbau. „Der Geist des Koalitionsvertrages ist ermöglichen statt verhindern“, formuliert es Aiwanger. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek sagt, man wolle das Leben der Menschen „wieder unkomplizierter machen“.

Verfassungsviertelstunde als Antwort auf Tiktok-Algorithmen

Deshalb: „keine roten Ampeln, sondern mehr Leitplanken, mehr Öffnungsklauseln“. Es solle Mut und Verantwortung in den Mittelpunkt gestellt werden. Laut Söder werde man bei Gesetzen den „Rückwärtsgang einlegen“ und die bestehende Paragrafenbremse verdoppeln.



Gänzlich neu im Vertrag sind unter anderem der Einstieg in ein bayerisches Gehörlosengeld und die „Verfassungsviertelstunde“, die einmal wöchentlich an Bayerns Schulen abgehalten werden soll. Debatten über Politik sollten nicht nur den „Tiktok-Algorithmen“ überlassen bleiben, nennt Söder als Motivation.



An den Schulen soll „über die Werte unserer Verfassung geredet werden“ und was diese praktisch bedeuteten. Was es nicht geben wird: einen dritten Nationalpark und die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Für die wird das Moratorium um weitere fünf Jahre verlängert.



Vorangestellt ist dem Vertrag eine Präambel, die das Wertefundament des Bündnisses festschreibt. Sie sei der „Violinschlüssel zu dieser Koalition“, formuliert Söder.



„Es ist unser Auftrag, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu schützen – vor Feinden von außen und von innen“, lautet der Kernsatz der Präambel. Man trete „jeglicher Form von Antisemitismus, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschlossen entgegen“.

Mehrstündige Debatte über Ressorts

Eine mehrstündige Debatte entzündete sich am Schluss um die Ressortverteilung. Demnach bleibt es bei fünf Kabinettsposten für die Freien Wähler, sie erhalten von der CSU aber das Digitalministerium dazu.



Geführt werden soll es von Fabian Mehring. Neue Kultusministerin wird die bisherige Staatssekretärin Anna Stolz. Thorsten Glauber bleibt Umwelt-, Aiwanger Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident. Neuer Staatssekretär bei Aiwanger wird der Oberpfälzer Tobias Gotthardt.



Söder will die CSU-Kabinettsliste erst am 8. November vorlegen. Die Ressortzuschnitte bleiben weitgehend unverändert. Allerdings wandert die Zuständigkeit für das Unternehmen Staatsforsten und das Jagdrecht vom Agrar- ins Wirtschaftsministerium, Tourismus und Gastronomie gehen als Ausgleich den umgekehrten Weg.



Atmosphärisch scheint nach einer kernigen Aussprache zu den Scharmützeln im Wahlkampf gleich am Beginn der Verhandlungen wieder alles im Lot. Es sei ein „neues Kapitel des Vertrauens“ geschaffen worden, attestiert Söder.



Aiwanger sekundiert: „Der Zoff ist beigelegt.“ Dann besiegeln beide das neue Bündnis, das laut Söder trotz allem weder „Liebesheirat“ noch „Kuschelkoalition“ ist, per Handschlag. Oder wie es im Vertrag heißt: „Wir sind zwei Parteien, aber eine Staatsregierung.“ (Jürgen Umlauft)