Weniger Unternehmergeist, mehr Handwerk

Das typische Mitglied des neuen Landtags ist männlich, 50 Jahre alt und Jurist. Nur 51 der 203 Abgeordneten sind Frauen, in der vergangenen Legislatur waren es 55 von 205. Das Durchschnittsalter ist auch nahezu gleich geblieben, der am häufigsten vertretene Hochschulabschluss ebenso. Zwei Drittel der Abgeordneten haben demnach einen Hochschulabschluss, etwas weniger als 2018. Die meisten von ihnen, 39, haben ein Jurastudium absolviert. Viele von ihnen waren oder sind noch als Rechtsanwälte tätig.



Eine offizielle Berufsstatistik des Landtags wird erst mit der konstituierenden Sitzung Ende Oktober erscheinen. Derzeit muss man sich die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammensuchen. Menschen, die aus erster Hand wissen, wie man ein Unternehmen leitet, sind demnach an einer Hand abzuzählen. Gerade einmal fünf sind es, noch einmal deutlich weniger als in der abgelaufenen Legislaturperiode. Da waren es noch 15.



Klar: Ein Unternehmen tauscht man nicht mal so einfach gegen ein Mandat. Die Firma soll ja fortbestehen – und dann muss meist irgendeine Vertretungslösung gefunden werden. Dass Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte nun noch genauer mitteilen müssen, dürfte auch eine gewisse Hemmschwelle erzeugen.



18 Abgeordnete kommen aus dem Handwerk, deutlich mehr als vorher. Stärker vertreten sind auch Architektur und Ingenieurwesen (von 8 auf 18). Zurückgegangen ist dagegen die Zahl der Landwirt*innen – von 21 auf 11.

Öffentlicher Dienst hat einige Vorteile

Dagegen kommen nur noch 25 Abgeordnete aus dem öffentlichen Dienst – genauso viele wie Angestellte aus der freien Wirtschaft. Es ist wohl eher eine Momentaufnahme als ein Trend. Denn egal ob mit Beamten- oder Angestelltenstatus: Im öffentlichen Dienst dürfen alle wieder in ihr altes Dienstverhältnis zurückkehren, man kann also ohne Risiko wechseln. Nur während des Mandats muss die Tätigkeit ruhen.



„Herr Piazolo etwa ist sofort wieder Professor, wenn er sein Mandat niederlegt“, sagt Volker Rieble, Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht und öffentliches Recht an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München.



Anders ist das bei kommunalen Wahlbeamt*innen: Wer etwa sein Bürgermeisteramt Richtung Landtag verlässt, hat nach dem Ausscheiden aus dem Parlament keinen Anspruch auf Rückkehr. Im neuen Landtag gibt es gleich zwölf Abgeordnete, die ihre hauptamtliche Tätigkeit als Bürgermeister beziehungsweise Landrat zugunsten eines Landtagsmandats aufgeben mussten.



Selbstständige können auch als Abgeordnete nebenher arbeiten – solange das Mandat im Vordergrund steht und nicht gegen die Interessen des Freistaats gehandelt wird. Auch Abgeordnete, die Angestellte in der freien Wirtschaft waren, dürften das. Sie hätten wie alle anderen Angestellten das Recht, sich auf das Bundesteilzeit- und -befristungsgesetz zu berufen. Nur in Hamburg gibt es im Abgeordnetengesetz eine extra Teilzeitregelung für Mandatsträger*innen, die weiter in ihrem alten Job arbeiten wollen, erklärt Rieble. Bisher hat das aber niemand in Anspruch genommen. (Thorsten Stark)