„Wer zu uns kommt, ist sicher froh um diese Karte“

BSZ: Herr Karmasin, die Grünen im Bundestag verzögern aktuell die Einführung der Bezahlkarte: Sehen Sie grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Verbände Landkreistag und Städtetag auf dem Klageweg Druck machen?

Thomas Karmasin: Eine Klagemöglichkeit sehen wir nicht. Umso verheerender ist die Haltung der Grünen. Die Bezahlkarte ist ein wichtiger Schritt von vielen, um die Migrationskrise zu bewältigen. Eine Kehrtwende in der Asylpolitik gelingt nur, wenn sich alle bekennen. Der Bund muss alle Möglichkeiten nutzen, die er hat, um die Kommunen zu entlasten, die Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen sowie die Politik der Fluchtanreize zu beenden. Die Ampel-Regierung hat mit der Entscheidung für die Bezahlkarte anerkannt, dass soziale Pull-Faktoren reduziert werden müssen. Wer in Not zu uns kommt, ist sicherlich froh, eine Bezahlkarte zu erhalten. Insofern gehe ich davon aus, dass es eine zügige Einigung geben wird.

BSZ: In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, Bezahlkarte heißt auch ausschließlich Bezahlkarte. Aber ein Taschengeld in bar wird es wohl trotzdem geben – warum?

Thomas Karmasin: Bezahlkarte heißt ausschließlich Bezahlkarte. Es wird vom Landratsamt nicht separat noch Bargeld gewährt. Aber ein Teil des Betrags auf der Bezahlkarte ist durch den Asylbewerber in bar abhebbar. Auch um an relevanten Stellen, die gegebenenfalls nicht über die Möglichkeit einer bargeldlosen Zahlung verfügen, bezahlen zu können – etwa beim Pausenverkauf in der Schule oder bei einem Imbiss –, ist es erforderlich, dass ein geringer Betrag auch abgehoben werden kann. Diese Barabhebemöglichkeit wird aber auf das rechtlich zulässige Minimum reduziert. In den Ländern, wo die Bezahlkarte bereits gilt, sind das 50 Euro.

BSZ: Erste Rückmeldungen aus dem Einzelhandel künden von technischen Hürden. Inwieweit kann der Staat helfen?

Thomas Karmasin: Nach Aussage des bayerischen Innenministeriums wurde der Einzelhandelsverband selbstverständlich bereits frühzeitig eingebunden. Um die Akzeptanz der bayerischen Bezahlkarte durch den Einzelhandel sicherzustellen, wurde eine Karte gewählt, die an ein großes Netz von Akzeptanzstellen angeschlossen ist, wie VISA- oder Mastercard-Karten. Die Entscheidung fiel für eine Mastercard, die grundsätzlich bei allen Mastercard-Akzeptanzstellen funktioniert und auf ein bestehendes, bekanntes und bewährtes System im Einzelhandel aufsetzt.

BSZ: Ihr eigener Landkreis Fürstenfeldbruck gehört zu den Pilotkommunen in Bayern. Die Anlaufschwierigkeiten mit eruieren und ausbügeln zu müssen ist aber eher ein Malus als ein Bonus, oder?

Thomas Karmasin: Das zuständige bayerische Innenministerium hat die Einführung der Bezahlkarte in Abstimmung mit uns vorbereitet. Ich vertraue darauf, dass sie sich gut umsetzen lassen wird, und rechne nicht mit einem unvertretbaren bürokratischen Aufwand. Zudem fällt durch bisherige Bargeldauszahlungen und Überweisungen Verwaltungsaufwand weg. Einem vermeintlichen Aufwand steht zudem unsere Hoffnung gegenüber, mit der Einführung des Bezahlkartensystems soziale Pull-Faktoren zu reduzieren und so einen wichtigen Schritt von vielen zur Bewältigung der Migrationskrise zu machen.

BSZ: Wie arbeiten Sie konkret in der Testphase mit den anderen drei Modellkommunen – den Kreisen Günzburg und Traunstein sowie der Stadt Straubing – zusammen?

Thomas Karmasin: Bereits jetzt herrscht ein konstruktiver Austausch mit den anderen Modellkommunen. Neben den gemeinsamen Terminen mit der Firma Paycenter und dem Staatsministerium wird es regelmäßige Besprechungstermine unter den Modellkommunen geben. Der erste Termin ist bereits in der KW 10 angesetzt.

BSZ: Bei politischen Projekten im Freistaat wird stets streng auf den Proporz unter den Bezirken geachtet: Hat es einen Grund, warum zwar zwei oberbayerische Kreise, aber keiner aus Franken zu den Modellkommunen zählt?

Thomas Karmasin: Bei der Auswahl der Pilotkommunen wurde unter den Kommunen, die ein Interesse dazu bekundet hatten, eine repräsentative Auswahl getroffen. So sind insbesondere nicht nur Landkreise dabei (Fürstenfeldbruck, Günzburg und Traunstein), sondern auch eine kreisfreie Stadt (Straubing), zudem ein Landkreis mit einem sogenannten Anker-Standort – also ein Landkreis, der in einem Ballungsraum liegt. Zudem wird der ländliche Raum abgedeckt.

BSZ: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt bereits, dass kriminelle Clans ein Geschäftsmodell planen – mittels fiktiver Einkäufe in Fake-Läden, wo anschließend ein Barbetrag an den Flüchtling ausgezahlt wird: Teilen Sie diese Befürchtung?

Thomas Karmasin: Missbrauch versuchen wir vorbeugend auszuschließen und haben darüber hinaus technische Mechanismen mit dem Dienstleister vorgesehen, die einen eventuellen systematischen Missbrauch gegebenenfalls schnell erkennen lassen. Außerdem ist Clankriminalität als Ausdruck misslungener Integration in anderen Bundesländern vielfach ein drängendes Problem, jedoch nicht in Bayern. Kriminelle Clans, vergleichbar wie in anderen Bundesländern, gibt es in Bayern nicht. Ein konsequentes und entschiedenes Vorgehen der Polizei im Sinne einer Nulltoleranzstrategie, die keine rechtsfreien Räume duldet, verhindert entsprechende Formen der Kriminalität. (Interview: André Paul)