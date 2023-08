Werbeverbot für Ungesundes: Stoppt das betreute Denken!

Deutschland, schreibt die Neue Zürcher Zeitung, ist wirtschaftlich „nicht nur der kranke Mann Europas, sondern der kranke Mann der Welt“. Die Inflation explodiert, Firmen wandern ab oder gehen pleite. Doch statt Industrie und Mittelstand endlich unter die Arme zu greifen, macht die Ampel mit ihrem Standardprogramm weiter: gängeln, bürokratisieren, verbieten.



Jetzt ist Ernährungsminister Cem Özdemir an der Reihe. Er will Werbung für ungesunde Nahrungsmittel in Fernsehsendungen und anderen Medien mit der Zielgruppe Unter-14-Jährige verbieten. Ein krasser Eingriff in Unternehmensrechte. „Wer nicht wirbt, stirbt“ – Betriebswirtschaftslehre erstes Semester.



Gewiss, das Ganze steht im Koalitionsvertrag. Insofern ist es schon schräg, wenn den Abgeordneten der FDP erst jetzt einfällt, dass ihr politisches Konzept von Marktwirtschaft, Eigenverantwortung und persönlicher Freiheit nicht zusammenpasst mit dem Nanny-Staat-Denken der Grünen. Und sie nun mit Özdemir – sowie zig Gesundheitsverbänden – im Clinch liegen.

Lieber wenden, als auf den Abgrund zufahren

Aber wer mit dem Auto falsch abgebogen ist, riskiert ja auch lieber ein Wendemanöver, als weiter auf den Abgrund zuzufahren. Ohnehin ist es weltfremd, zu glauben, dass Jugendliche künftig keine Cheeseburger, Chips und Limonade mehr konsumieren, wenn in deutschsprachigen Medien von in Deutschland ansässigen Firmen nicht mehr dafür geworben werden darf. Im Netz greifen Kids auf Websites aus aller Welt zu.



Handlungsbedarf besteht sicher. Das vierte Quartal 2022 war für McDonald’s, den Inbegriff ungesunden Essens, das zweiterfolgreichste der Firmengeschichte. Aber dass in Supermärkten zum Beispiel Wurst zumeist billiger ist als die entsprechende Menge frisches Obst, ist auch nicht hilfreich. Doch hier anzusetzen, wäre für den Staat weitaus schwieriger als ein – für ihn kostenloses – Werbeverbot für Junkfood.



Möglich und sinnvoll wäre, das Essensangebot im öffentlichen Zuständigkeitsbereich zu ändern. Beispielsweise in Schulen und Kitas. Da gibt es mittags nach wie vor massenhaft weiße Nudeln, ist halt günstiger. Dass anno 2023 auf Pausenhöfen tatsächlich noch Butterbrezen und Leberkässemmeln statt Gemüsewraps und Obstsalat angeboten werden, ist wirklich ein Unding.