Wirtschaftliche Lage: Krasse Fehlentscheidungen

Semmeln gibt es laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch im Supermarkt. Also können die Bäcker wegen der hohen Energiekosten ruhig den Bach runtergehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt noch einen drauf, wenn er konstatiert, dass einige Produkte eben teurer werden. Das ist gedankenlos und zynisch. Gewiss, die Besserverdienenden hierzulande kommen klar. Und der Rest?



Die jetzt beschlossene Strom- und Gaspreisbremse wird wohl zu einem Exodus energieintensiver Betriebe aus den Bereichen Chemie, Glas oder Metall führen. Denn Unternehmen, die bei den Gaskosten Entlastungen von mehr als zwei Millionen Euro erhalten, sind zu einer Standortgarantie verpflichtet. Das wird aber keine seriöse Geschäftsführung mitmachen. Denn wer weiß, was der Regierung noch so einfällt, um das Produzieren in Deutschland zu erschweren. Diesen Firmen weiteres Energiesparen zu empfehlen, ist blanker Hohn. Schon seit Jahren hat Deutschland im internationalen Vergleich hohe Energiekosten. Die Unternehmen haben also bereits seit Jahren Energieoptimierungen vorgenommen.

Energiepreise werden nicht sinken

Dass jetzt symbolträchtig Deutschlands erstes LNG-Terminal in Wilhemshaven eröffnet wurde, ist schön. Doch nur, weil Flüssiggas künftig importiert werden kann, werden die Energiepreise nicht sinken.



Nötig wäre die Nutzung sämtlicher Potenziale erneuerbarer Energien. Dazu gehört vor allem die Geothermie. Erdwärme ist eine heimische Ressource unter den Füßen der Menschen. Man muss nur nach unten bohren und sie anzapfen. Zum Heizen von Gebäuden reicht das bereits überall aus. Nur wenn man Strom aus Geothermie erzeugen will, wird es komplizierter. Einfacher ist es dagegen, Strom über Biomasse, Photovoltaik und Wind zu erzeugen. Dafür allerdings muss investiert werden, zum Beispiel auch in Stromspeicher. Doch große Teile der Gewinne aus der Ökostromerzeugung schöpft Berlin ab. Damit erweist die Bundesregierung der Energiewende einen Bärendienst.



Es bleibt dabei: Die Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition bleibt Stückwerk und ist von Ideologie statt Pragmatismus getrieben. Die Unternehmen registrieren es mit Entsetzen. Die Zeche zahlen die Bürger*innen.