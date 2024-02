Zukunft der FDP: Schwarz-gelbe Fantasterei

Von keinem der drei Koalitionspartner im Bund sind die Menschen derart enttäuscht wie von der FDP. Die Zustimmungswerte für die Liberalen haben sich seit der Bundestagswahl 2021 mehr als halbiert; aktuelle Umfragen sehen sie bei Werten um 4 Prozent. Auch die SPD ist gewaltig abgestürzt, während die viel gescholtenen Grünen bundesweit nur geringfügig an Zuspruch verloren haben. Das verwundert nicht, denn die Grünen halten an genau der Agenda fest, mit der sie angetreten sind, unbeirrt von weltpolitischen Störfaktoren wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation.



Von der FDP indes wurde erwartet, dass sie für vernünftige Wirtschafts- und Steuerpolitik sowie für Bürokratieabbau sorgt. Der ökologische Umbau Deutschlands zählte eher nicht zum liberalen Markenkern. Dass die FDP in der größten Energiekrise der jüngeren Geschichte das Aus für die Kernkraft in Deutschland akzeptiert, quittierte nicht nur die Wirtschaft mit Kopfschütteln.



Tatsächlich versteht die Mehrheit der Deutschen nicht, dass nun Klimakiller wie Kohlekraftwerke die Stromversorgung sichern müssen, ebenso wie importierter Atomstrom aus Tschechien und Frankreich. Das Heizungsgesetz tat sein Übriges, und das lag keineswegs nur an der chaotischen Vermittlung des Vorhabens. Die FDP hat das Heizungsgesetz auch keineswegs entschärft, wie sie gern behauptet, sondern nur ein bisschen daran herumgeschraubt. Fakt ist: Wer eine ältere Immobilie auf dem Land besitzt, muss nach wie vor mit hohen Kosten rechnen, wenn die Öl- oder Gasheizung kaputtgeht.



Für welches Projekt steht die FDP, seit sie mitregiert? Das Selbstbestimmungsgesetz und die Verantwortungsgemeinschaft in allen Ehren – wer sein Geschlecht ändern oder sich und Nahestehenden ermöglichen will, im Notfall füreinander da zu sein, soll das natürlich können. Aber das sind nicht die Kernpunkte, für die man die FDP gewählt hat.



Dass FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai jetzt die „echte Wirtschaftswende“ fordert und nach Schwarz-Gelb ruft, klingt da fast drollig. Die Union kommt derzeit auf 30 Prozent und hat zuletzt mit widersprüchlichen Koalitionsbekundungen irritiert. Und die FDP liegt meist unter der Fünfprozenthürde. Wen soll das überzeugen?