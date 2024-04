Zum Blutabnehmen in den Gesundheitskiosk

Mit den geplanten Gesundheitskiosken glaubt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Lösung für die medizinische Versorgung in strukturschwachen Regionen gefunden zu haben. Angedacht sind bundesweit rund 1000 solche Kioske – also etwa einer je 80.000 Menschen. Konzipiert werden sollen die Anlaufstellen von den Kommunen, finanziert von den Krankenversicherungen mit Beteiligung der Städte und Gemeinden in Höhe von etwa 20 Prozent. Die Rentenversicherungen sind eingeladen, ebenfalls miteinzusteigen.



Mittlerweile haben etliche Gesundheitskioske eröffnet, etwa in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Lauterbach denkt dabei vor allem an medizinische Routineleistungen wie etwa Blutabnahmen, Blutzucker- und Blutdruckmessen, die Koordination von diversen Weiterbehandlungen sowie Beratungsangebote. Die Leitung darf eine examinierte Pflegefachkraft übernehmen.



Eine rasche Blutabnahme ist etwa hilfreich, wenn eine Überweisung zu verschiedenen Fachärzten ansteht und der Hausarzt zu weit weg ist oder im Urlaub. Der Gesundheitskiosk reicht die Daten dann weiter. Bei anderen Personen wiederum steht zwar keine akute Erkrankung im Raum, aber der Blutdruck oder die Sauerstoffsättigung müssen regelmäßig überwacht werden; dabei aber wäre die Fahrt in die Praxis zu aufwendig.

"Lösen keine Versorgungsprobleme"

Eine weitere Aufgabe der Kioske soll die Beratung zu Leistungen des Gesundheits- und Sozialsystems sein, die Bedarfsermittlung und die Vermittlung in entsprechende Angebote. Etwa bei Fragen der medizinischen Behandlung, Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsförderung, aber auch bei sozialen Angelegenheiten wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung.



In Bayern stößt Lauterbach mit den geplanten Kiosken auf wenig Begeisterung. „Für Bayern als Flächenland können Gesundheitskioske, wenn überhaupt, nur ein kleines Mosaiksteinchen einer umfassenden Gesundheitsversorgung sein. Gesundheitskioske lösen keines der aktuellen Versorgungsprobleme“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.



Auch von der Ärztekammer kommt Kritik. Damit werde „kein einziges der eigentlichen und aktuellen Versorgungsprobleme gelöst“. Zuerst müssten die bestehenden ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen verändert werden. Außerdem gebe es jetzt schon zu wenig medizinisches und pflegerisches Personal.



Beim Bayerischen Städtetag betont man, dass „die Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns“ ist, so Geschäftsführer Bernd Buckenhofer. Die Kioske könnten dafür allenfalls „einen kleinen Beitrag“ leisten. (André Paul)