Um dezentral erzeugen Ökostrom in die Stromnetze einspeisen zu können müssen, diese ausgebaut werden. Es geht dabei nicht nur die Stromautobahnen von Nord- nach Süddeutschland, sondern um den Anschluss der vielen Solarparks und Windkraftanlagen über kleinere Leitungen an die 380-Kilovoltübertragungsnetze.

BSZ: Herr Kleedörfer, im Sommer 2022 hat die N-Ergie Netz GmbH mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium vereinbart, den Stromnetzausbau zu optimieren. Wie soll das erreicht werden?

Rainer Kleedörfer: Eigentlich ist für die allermeisten Punkte, außer insbesondere die Genehmigungsverfahren, der Bund beziehungsweise die Bundesnetzagentur zuständig. Auf regionaler Ebene kann man die Festlegung des Netzanschlusspunkts verbessern. Wenn es für dieselbe Erzeugungsanlage Anfragen bei zwei in der Nachbarschaft agierenden Netzbetreibern gibt, wird dort doppelter Aufwand erzeugt. Nun soll es keinen ungesteuerten Prozess mehr geben. Dafür haben wir ein Kommittent getroffen, dass konkret bei dem Netzbetreiber angefragt wird, wo die Solar- oder Windkraftanlage gebaut wird, und die Netzbetreiber sich austauschen. Dazu hilft, dass der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft inzwischen auch die Interessen vieler Ökokraftwerksbetreiber vertritt. Loben möchte ich an dieser Stelle den Freistaat: Der hat bei den Genehmigungsverfahren auf Landesebene alles Machbare getan, damit diese schneller werden.

BSZ: Das bayerische Wirtschaftsministerium hat sich verpflichtet, auf Basis der bayernweiten Energie- und Klimaziele zwischen dem Ministerium, dem Ökoenergie-Institut Bayern am Landesamt für Umwelt, den höheren Landesplanungsbehörden an den Regierungen sowie weiterer relevanter Akteure einen objektiven Kriterienkatalog zu erarbeiten. Wie ist der Stand?

Kleedörfer: Den Stand kenne ich nicht. Beim Wind ist ohnehin der jeweilige regionale Planungsverband zuständig. Beim Ausbau der Photovoltaik-Freiflächen hat alle Akteure die Teilprivilegierung nach dem Baugesetzbuch des Bundes überrascht. Kommunen werden hierdurch weitestgehend ihrer Gestaltungshoheit in den betroffenen Flächen entlang den Autobahnen und mehrgleisigen Bahnstrecken beraubt. Es war eine klare Forderung der Kommunalen Spitzenverbände, den Kommunen die Planungshoheit wieder zurückzugeben, was aus unserer Sicht auch sinnvoll ist.

BSZ: Was bringen die zweimalig im Jahr geplanten Treffen zwischen Regierungen und Vorhabenträgern, also den Netzunternehmen?

Kleedörfer: In Mittelfranken zumindest ist die Bereitschaft der Bezirksregierung ohnehin schon sehr hoch, dass Stromnetzinfrastruktur mitgedacht werden muss. Wir haben den Austausch bereits. Wir treffen dort auf viel Unterstützung und Verständnis.

BSZ: Zwischen Vorhabenträgern der Netzebenen und den Genehmigungsbehörden soll „vorausschauend und lösungsorientiert“ zusammengearbeitet werden. Wie lange im Voraus wird geplant?

Kleedörfer: Die formalen Rahmenbedingungen verpflichten Übertragungsnetz- und Verteilnetzbetreiber ohnehin zum Austausch. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und sehr wertvoll. Da nähert man sich an. Die Idee dahinter ist, realitätsnah zu planen. Aber wie und was konkret die Übertragungsnetzbetreiber planen, wird man erst im nächsten Bundesbedarfsplan sehen. Der Termin dafür ist das zweite Quartal 2024. Bis dahin sammeln wir alle zugänglichen Informationen, wer wo Windräder oder Freiflächen-PV in welcher Leistungsgröße bauen will und wie hoch die Realisierungswahrscheinlichkeit ist. Wir wissen aber jetzt bereits, dass wir unser 110-Kilovolt-Netz deutlich verstärken müssen, und dass wir mehrere Netzkuppler zwischen 110 Kilovolt und 380 Kilovolt zum Übertragungsnetz brauchen, welche die Übertragungsnetzbetreiber bauen müssen.

BSZ: Und wie viele Kilometer neue 110-Kilovolt-Leitungen werden in den nächsten fünf Jahren im Bereich der N-Ergie Netz GmbH konkret fertiggestellt?

Kleedörfer: Das kann ich so noch nicht sagen. Die finalen Entscheidungen sind noch nicht gefallen, aber es ist jede Menge in Planung und auch schon in der Umsetzung. Wir brauchen dringend netzdienliche Speicher an den richtigen Stellen. Und es wird einen deutlichen Ausbau bei den Netzkupplern geben müssen. Zum Beispiel im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, da kommen ja 200 bis 300 Megawatt Windkraftwerke und auch ziemlich viel Photovoltaik-Freiflächen. Tennet (Übertragungsnetzbetreiber, d. Red.) hat diverse Netzkuppler im Netzentwicklungsplan. Mitte 2024 werden wir sehen, ob diese von der Bundesnetzagentur bestätigt werden. Erst dann werden Planungen und Umsetzung starten. Wir werden das natürlich auch im Rahmen unserer Zielnetzplanung 2045 kommunizieren. In welchem Zeitraum das erfolgen wird? Realistisch muss man für den Bau von Netzkupplern und den darauf ausgerichteten 110-Kilovolt-Ausbau mit mindestens zehn Jahren rechnen.

BSZ: Da passt ja, dass in der Vereinbarung mit dem Wirtschaftsministerium steht: „Ein systemdienlicher Betrieb von stationären Speicheranlagen kann zu einer Entlastung der Stromnetze beitragen und den Anschluss von Stromerzeugungsanlagen, insbesondere von volatilen Photovoltaik- und Windkraftanlagen, erleichtern.“ Aber wer ist dafür zuständig?

Kleedörfer: Da muss man differenzieren: Was wir auf jeden Fall brauchen, sind jetzt Batteriespeicher, um den Strom aus Wind und PV über circa vier Stunden in den Abend zu bringen. Ohne diese Speicher wäre die Konsequenz, dass die Erzeugungsspitzen der Erneuerbaren noch mehr abgeregelt werden müssen. Mit Batterien könnte ich also an vielen Sonnentagen den Erzeugungsüberschuss der Erneuerbaren in die Abend- und Nachstunden verschieben. Doch bei den vielen Sonnenstunden gerade im Hochsommer würde auch das nicht reichen: Da brauchen wir längerfristige Speicher. Dafür sind in Deutschland weder Batterien noch Pumpspeicher geeignet oder ausreichend. Und auch bei zwei Wochen Dunkelflaute wird es schwierig. Es wird auf einen Mix rauslaufen müssen, unser Favorit ist Wasserstoff. Der Baustein dafür, der Zubau konventioneller Gaskraftwerke, die „H2-ready“ sind wird ja im Ampel-Koalitionsvertrag gefordert und jetzt von Bundesminister Habeck angegangen. Davon brauchen wir – je nach Studie – 20 bis 40 Gigawatt in Deutschland, 500 Megawatt pro Block, 40 bis 80 neue Kraftwerke bis 2030. Wichtig dabei ist die Wärmekopplung mitzudenken. Doch die Standorte müssen nach Bundesemissionsschutzrecht genehmigt werden. Ich würde deshalb keinen Knopf auf 2030 verwetten. Außer, wir zünden wie bei den Flüssiggasterminals den Turbo.

BSZ: Apropos Speicher. Bisher gilt für Stromspeicher der Letztverbraucherstatus. Wann wird die Systemdienlichkeit anerkannt?

Kleedörfer: Wir erkennen hier die Notwendigkeit der Stabilisierung. Doch beim Bund und der Bundesnetzagentur ist das Bewusstsein leider noch nicht so ausgeprägt sind nötig. Denn ohne Speicher ist Abregelung die logische Konsequenz. Wir müssen im Verteilnetz entsprechende Kapazitäten an den richtigen Stellen schaffen, dort wo sonst abgeregelt werden müsste. Die Leute mit privaten PV-Anlagen machen das so im Keller. Das muss auch für die großen Photovoltaik-Freiflächen im Verteilnetze gelten.

BSZ: Wasserstoff als Speicher haben Sie schon angesprochen. Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger will pro Landkreis einen Elektrolyseur. Was halten Sie davon?

Kleedörfer: Ich würde anders fragen: Wo sind geeignete Standorte? Ein Wärmebedarf muss da vorhanden sein, den gibt’s bei Industrie und Gewerbe. Denn privater Wärmebedarf ist im Sommer gleich Null. Man muss hier größer denken, also vielleicht in einem Landkreis zwei und einem anderen Landkreis keinen Elektrolyseur. Aber auf die Farbenlehre möchte ich auch noch hinweisen: Ohne Grünstrom hätte der Wasserstoff keine Klimaneutralität.

(Interview: Heinz Wraneschitz)