Deutsche Bahn: Warnstreiks sind vorerst vom Tisch

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im laufenden Tarifkonflikt Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn aufnehmen - an einer Urabstimmung über unbefristete Streiks hält sie aber fest. Warnstreiks seien aber erst einmal vom Tisch, verlautete aus Gewerkschaftskreisen am Donnerstag. "Wir haben nach dem Scheitern der Verhandlungen erklärt, uns gegen ein solches Verfahren nicht zu verwehren - jetzt halten wir Wort", teilte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Donnerstag mit Blick auf das von der Bahn vorgeschlagene Schlichtungsverfahren mit.



Gleichwohl halte die Gewerkschaft an der angekündigten Urabstimmung fest. "Unsere stimmberechtigten Mitglieder bei der DB AG würden so über das Ergebnis der Schlichtung und damit auch über die Möglichkeit unbefristeter Arbeitskämpfe abstimmen. Überzeugt das Ergebnis nicht, werden unbefristete Streiks die Folge sein", hieß es. Bis zum Beginn der Schlichtung will die EVG eigenen Angaben zufolge aber keine weiteren Warnstreiks ausführen.



Ursprünglich wollte der EVG-Vorstand auf seiner Sitzung am Donnerstag über den nächsten Arbeitskampf entscheiden. Am Mittwoch hatte die Deutsche Bahn dann vorgeschlagen, in dem festgefahrenen Konflikt extern vermitteln zu lassen. Dazu hatte sich die EVG zuletzt prinzipiell offen geäußert.

Die monatelangen Tarifverhandlungen zwischen EVG und Bahn waren vergangene Woche gescheitert. Die Gewerkschaft hatte daraufhin eine Urabstimmung über unbefristete Streiks angekündigt.

Wie läuft so eine Schlichtung ab? Um einen laufenden Streik zu beenden oder einen bevorstehenden abzuwenden, können ein oder mehrere Schlichter bestellt werden. Die Aufgabe der in der Regel unabhängigen Personen etwa aus der Politik lautet, in Gesprächen einen für alle Beteiligten akzeptablen Kompromiss auszuarbeiten. Das Schlichtungsverfahren müssen beide Streitparteien wollen, einem Kompromiss schließlich auch beide zustimmen. Während der Schlichtung herrscht Friedenspflicht, Streiks oder sonstige Arbeitskampfmaßnahmen darf es nicht geben.

Bekannte Beispiele aus den vergangenen Jahren

Öffentlicher Dienst: Eine Schlichtungskommission sorgt im April 2023 für eine Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Nach monatelangen Verhandlungen und drei ergebnislosen Runden kommt es zu einem Schlichtungsverfahren. Der Bremer Verwaltungsrechtler Hans-Henning Lühr als Vorsitzender der Kommission wird von der Arbeitnehmerseite gewählt. Die Arbeitgeberseite beruft den früheren sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt.



Luftfahrt: Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen schlichtet der ehemalige deutsche UN-Diplomat Gunter Pleuger im festgefahrenen Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Eine Einigung steht im März 2017. Zuvor gab es von 2014 an insgesamt 14 Streikwellen. Anfang 2020 scheitern dann mehrere Anläufe zur Schlichtung zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft Ufo. Erst im August des Corona-Jahres 2020 stimmen die Flugbegleiter in einer Urabstimmung einem Krisen-Tarifvertrag zu.



Bahn: Nach einer zähen Schlichtung einigen sich die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL im Sommer 2015 auf einen Tarifvertrag. Nach mehreren Streikwellen über ein Jahr kommen Brandenburgs früherer Regierungschef Matthias Platzeck (SPD) und der damalige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als Schlichter zum Einsatz. Ende 2020 ist wieder Matthias Platzeck als Schlichter zur Stelle, doch die Verhandlungen zwischen Bahn und GDL scheitern. Erst im September 2021 stimmen beide für einen Tarifvertrag bis Oktober 2023 - ohne Schlichtung. Zwischen den Parteien vermitteln allerdings die Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU). (Marc Fleischmann, dpa)