Für Bayerns und Deutschlands Wirtschaft ist der europäische Wirtschaftsraum der Absatzmarkt Nummer eins. Zu ihm zählen neben den 27 EU-Mitgliedstaaten auch Island, Liechtenstein, Norwegen und mit eingeschränktem Zugang ebenso die Schweiz.

BSZ: Herr Friedrich, wie wichtig ist der europäische Wirtschaftsraum für Bayern und Deutschland?

Ingo Friedrich: Insgesamt umfasst er 447 Millionen Menschen und 23 Millionen Unternehmen. Diese stehen mit 14,5 Billionen Euro für 18 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Somit ist er ebenso bedeutend wie die Wirtschaftsräume der Weltmächte China und USA. China kommt ebenfalls auf 18 Prozent und die USA sogar auf 22 Prozent. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig die europäische Wirtschaft ist.

BSZ: Inwiefern wird diese durch nationalistische Tendenzen gefährdet?

Friedrich: Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei die meisten der linksliberalen Medien.

BSZ: Wieso?

Friedrich: Weil sie glauben – durchaus gut gemeint – neben der korrekten Informationspflicht auch einen erzieherischen Auftrag zu haben: der Leser beziehungsweise der Zuschauer soll dabei nicht nur zu einem besseren Menschen „erzogen“ werden, sondern er soll insbesondere auch lernen, die diversen Minderheiten zu respektieren, ja diese als eine wunderbare Bereicherung seines sonst ach so „eintönigen“ Lebens zu verstehen. In Verfolgung dieses Erziehungsziels wird dann in vielen medialen Darstellungen überdurchschnittlich häufig der oder die Vertreterin einer Minderheit als der Gute dargestellt, der charaktervoll das Richtige gegen das Böse verteidigt.

Vertreter des Bösen

BSZ: Was hat das zur Folge?

Friedrich: Dass, umgekehrt überdurchschnittlich die Vertreter der Mehrheitsbevölkerung als Vertreter des Bösen, der Korruption und des Schlechten gezeigt werden. Diese mediale Praxis erleichtert übrigens das Nachdenken beim Zuschauen immens, weil man fast sicher weiß: Wenn ein Vertreter einer Minderheit auftritt, gehört er bestimmt zu den Guten. Diese gut gemeinte Darbringung einer gewünschten Realität hat aber zwei verheerende Auswirkungen, die in einer zweiten Phase auch schlimme politische Konsequenzen nach sich ziehen.

BSZ: Welche?

Friedrich: Die „Mehrheitsbürger“ vergleichen die medial gezeigte Realität mit der von ihnen erlebten „echten“ Realität und stellen dann fest: Junge Männer mit Migrationshintergrund sind eben nicht überdurchschnittlich brav, sondern sind überdurchschnittlich häufig an kriminellen Taten beteiligt. Und Menschen von Minderheiten verhalten sich bei allem gesetzlich relevantem Tun im Durchschnitt nicht besser als die Mehrheit. Wenn dann noch das Leben von Minderheiten medial als besonders schwierig dargestellt wird – was manchmal auch zutrifft – während in der als echt empfundenen Realität der Zugang zu Sozialleistungen insbesondere das Bürgergeld einladend leicht gemacht wird, dann empfinden viele Menschen: Die Presse sagt – zumindest – nicht die ganze Wahrheit. Und noch verheerender: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen sagt die Unwahrheit. Wenn dann noch festgestellt werden muss, dass offenbar fast zwei Drittel aller Redakteure eine politisch linke oder grüne Orientierung verspüren, dann bleibt das natürlich nicht folgenlos bei den heutigen „kritischen“ Mehrheitsbürger, ganz zu schweigen vom Einfluss der sogenannten sozialen Medien. Das alles schürt eine harsche Ablehnung der Inhalte der klassischen (linksliberalen) Medien. Zu viele glauben ihnen nicht mehr.

BSZ: Mit welchen Konsequenzen?

Friedrich: Das in medialen Darstellungen häufig bei der Mehrheit verortete schlechte Verhalten führt dann auch noch zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber allem und jedem. Es gibt in den Medien – wahrscheinlich aus Sorge vor zu viel nationalem Pathos – praktisch kein Lob für den normalen deutschen Bürger. Aus der Erziehungswissenschaft wissen wir aber, wie wichtig und hilfreich so ein Lob ist. Warum liest man nicht einmal: Die Deutschen sind besonders höfliche und faire Autofahrer oder die Deutschen haben ihr Essen wunderbar auf mehr Gesundheit und Natur umgestellt.

Ständig kritisiert

BSZ: Das wäre für uns alle ja eine ganz neue Welt.

Friedrich: Genau. Denn für den normalen deutschen Mehrheitsbürger sieht es so aus, dass er ständig kritisiert wird, dass er sein Verhalten gefälligst zügig zu verändern hat und dass er „die anderen“ wenn irgendwie möglich besser zu behandeln hat als die eigenen „Landsleute“. Während die Minderheiten aus seiner Sicht medial „gehätschelt“ werden, fühlt er sich herumgeschubst, nicht besonders beachtet und noch seines einzigen Privilegs beraubt, nämlich des Privilegs, sich als Deutscher gut fühlen zu dürfen, weil ja „deutsch sein“, jedenfalls in den Medien, nichts Besonderes mehr sein darf.

BSZ: Aber Verbesserungen sind doch nie schlecht, oder?

Friedrich: Wenn es bei den erörterten Auswirkungen bleiben würde, könnte man ja in aller Ruhe darüber diskutieren und Verbesserungen anstreben. Man muss aber leider feststellen, dass die oben geschilderten Entwicklungen einen nicht unerheblichen Anteil bei der politischen Verschiebung nach rechts gespielt haben. Weitere Gründe sind in globalen und europäischen Themen mit Trump, Le Pen und anderen zu suchen. Die radikale AfD hat es einfach zu leicht, all diese Themen zu nutzen, um ihr Süppchen zu kochen mit schlimmen Auswirkungen auf den Stil der politischen Diskussion und die Spaltung der Gesellschaft. Die kürzlichen großen Bürgerdemonstrationen sind ein erfreuliches Zeichen für mehr Zusammenhalt und Gemeinsinn.

BSZ: Wird das genug gewürdigt?

Friedrich: Nein. Dabei wäre es sehr hilfreich und würde den rechtsradikalen Parteien viel Wasser abgraben, wenn die „kritischen“ Medien einmal sagen würden „das machen wir Deutsche gut“. Ja, auch die linksliberalen Medien müssen sich ändern und dazulernen, wenn sie die Demokratie in Deutschland sichern wollen.

(Interview: Ralph Schweinfurth)