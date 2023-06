FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Einigung der Koalition auf Verbesserungen beim Heizungsgesetz als "Quantensprung" bei der Praxistauglichkeit und der Wirtschaftlichkeit bezeichnet. Beim Gebäudeenergiegesetz - sei eine "180-Grad-Drehung" erreicht worden, sagte er am Dienstag. "Die zentralen Kriterien der FDP werden erfüllt: Die Technologieoffenheit wird gewährleistet; das Gesetz wird mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt; es gibt keine Eingriffe in bestehendes Eigentum und funktionierende Heizungen können weiterhin repariert werden. Somit kann das GEG diese Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden."



Unionsfraktionsvize Jens Spahn sagte: "Nach wochenlangem Hin und Her ist klar: Opposition wirkt." Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hätten so keine Mehrheit im Parlament. "Die Ampelfraktionen haben daher jetzt die Notbremse gezogen. Damit ist der vorliegende Gesetzentwurf im Grunde für die Tonne. Besser als Eil-Beratungen zum nun völlig veralteten Gesetzentwurf wäre es, ein ganz neues Gesetz vorzulegen und gründlich zu beraten."



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht trotz der von der Koalition vereinbarten Änderungen den Kern des Heizungsgesetzes gewahrt. "Die Wärmewende ist praktikabel, Klimaschutz wird konkret, das klare Signal für den Umstieg auf klimafreundliches Heizen wird gesetzt", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin.

Die genaue Förderung neuer klimafreundlicher Heizungen bleibt auch nach dem Koalitionskompromiss zum Gebäudeenergiegesetz offen. Aktuell gebe es eine Förderung von 30 Prozent für alle Käufer und von 50 Prozent für die Bezieher unterer Einkommen, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. Dieses Programm solle so weit ausgeweitet werden, "dass es noch mehr in die Mitte der Gesellschaft hereinreicht und noch mehr unterschiedliche soziale Härten adressiert".



Die konkreten Details müssten jetzt die Berichterstatter erarbeiten. "Aber es gibt den klaren Willen aller drei Ampelpartner, dass wir hier über die Förderprogramme der Bundesregierung hinaus einen weiteren Schritt machen wollen", sagte die Grünen-Politikerin.



Berichterstatter werden die Fachleute genannt, die für bestimmte Themen in den Arbeitsgruppen ihrer Fraktonen zuständig sind.

(dpa)