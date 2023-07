Energiewende ja – aber wie?

Zwei Abgeordnete vertraten die Regierungsparteien, drei die Landtags-Opposition. Und Bertram Brossardt moderierte den Online-Kongress seiner Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) mit dem Titel „Bayerische Energie- und Klimapolitik“. Ganz konkret ging es darum, wie es in Mittelfranken um die Energiezukunft bestellt ist. Denn laut Landtagsbeschluss will – oder muss? – der Freistaat im Jahre 2040 ja klimaneutral sein.



Die aktuelle Energiekrise trifft Bayern mit voller Wucht. Die Preise für Energie sind massiv gestiegen und belasten Wirtschaft und Gesellschaft“: Wie besagtes Klimaziel „CO2-Neutralität 2040“ erreicht werden kann, das will der vbw mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst in Regionalkongressen hinterfragen. In Nürnberg fand nun der erste statt. Die Zuschauer*innen konnten daran – anders die politischen Gäste aus der Region – aber nur online teilnehmen.

Massiver Ausbau nötig

Die Ausgangslage beschrieb Andrej Guminski. Der Geschäftsführer der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft FfE hatte dafür den im April 2023 veröffentlichten Bericht „Bayernplan Energie 2040 – Wege zur Treibhausgasneutralität“ auf die Region heruntergebrochen.



Vorgabe für die im Auftrag des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) erstellte Arbeit war laut Guminski, „eine lebenswerte Welt erhalten und den Wohlstand mindestens auf heutigem Niveau“. Beides sei möglich. Doch dafür sei „Tempo, Tempo, Tempo in allen Sektoren notwendig“, also bei Gebäuden, im Verkehr, beim Gewerbe, der Industrie.

„Ohne den massiven Ausbau von Solar- und Windkraft geht nichts.“ Trotz notwendiger Verfünffachung der Erneuerbaren Kraftwerke sei nur eine 50-prozentige Selbstversorgung übers Jahr zu erreichen. Obwohl Mittelfranken heute bereits „eine hohe Erzeugungsdichte“ habe, gebe es hier gleichzeitig „besondere Herausforderungen durch energieintensive Industrie und viel Verkehr“. Aber mit einem Ausgleich zwischen Bayerns Regionen sei mehr möglich: „Es geht nur gemeinsam.“ Doch die vordergründige Aufgabe ist laut dem FfE-Chef: „Wir müssen schnell in die Spur kommen.“



Weil dieser „Weg zur Klimaneutralität eine epochale Herausforderung“ sei, will der vbw laut Brossardt durch „eine breit angelegte Nachhaltigkeitskampagne“ viel zur Erreichung beitragen. „Denn ohne starke Wirtschaft geht es nicht: wir haben die Schlüsseltechnologien“, deren Entwicklung müsse aber noch beschleunigt werden.



Nur durch den Ausbau der „nachhaltigen, sauberen und preisgünstigen erneuerbaren Energien ist die Deindustrialisierung zu verhindern. Wir brauchen deshalb natürlich auch mehr Windenergie im Süden“, konstatierte der vbw-Mann. Und dazu „eine massive Beschleunigung nicht nur beim Übertragungs-, sondern auch beim Verteilnetzausbau. Nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern die größtmögliche Lösung“ forderte er hierfür von der Politik.

Keine Beschleunigung

Doch ausgerechnet beim von vbw wie FfE so wichtig erachteten massiven Windkraftausbau traten die Differenzen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien offen zutage. Auch wenn Gabi Schmidt (Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler) für die Zeit der einst von der CSU eingeführten 10H-Abstandsregel „sieben neue Windräder in Mittelfranken“ als positiv herausstellte: Für Grünen-Energiesprecher Martin Stümpfig hat diese bayerische Sonderregel „den Windausbau von 100 auf null heruntergefahren. Und wir sehen auch heute keine Beschleunigungsmaßnahmen: gerade mal zwei neue Genehmigungen 2023“ habe es gegeben, trotz der von Regierungsseite herausgestellten Aufweichung von 10H.



„Am Grundsatz von 10H halte ich fest, ich finde es weiterhin richtig“, bekannte Andreas Schalk sogar, der Vertreter der CSU und Vorsitzende von deren Parlamentskreis Mittelstand. Sein Argument, „mit 10H haben wir dafür gesorgt, die Interessen von Bevölkerung und Industrie einzuschließen“ sorgte für Kopfschütteln bei allen anderen Diskutanten. Denn ob so die von der FfE als notwendig erachteten zwölf Windkraftwerke pro Jahr mit 5,5 Megawatt Leistung in Mittelfranken gebaut werden können, sei fraglich, konterte Stümpfig: „Die Staatsregierung hat alles doch nur noch weiter kompliziert.“



Moderator Brossardt stellte an dieser Stelle eindeutig heraus: „Das vor Ort zu regeln, ist Job der Abgeordneten – das sag ich ganz brutal!“ Nur „schnellere Planungsprozesse“, wie sie Matthias Fischbach wünschte, der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, oder „eine Stelle mit gebündelter Kompetenz, die Industrie und Privatleute berät“, wie sie Arif Ta(¸s)delen ins Spiel brachte, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, reichen jedenfalls alleine nicht.



In den anderen von ihm angesprochenen Energie- und Klimapolitikfeldern erkannte Brossardt dagegen ziemlich übereinstimmende Bewertungen der anwesenden Politiker*innen. Beispiel Wasserstoff (H2): Darin sah nicht nur CSU-Mann Schalk „einen Baustein, um Verbrauch und Erzeugung zusammenzubringen“. Genauso stimmten alle dem Grünen Stümpfig zu: „Wir haben aktuell H2 gar nicht in relevanter Menge.“ Weshalb der Moderator konstatierte: „Vor 2030 sieht niemand H2 massiv im Einsatz“, lediglich in Modellprojekten.



Dass Bayern und Deutschland sich wegen der notwendigen H2-Importe danach wieder abhängig von unsicheren Importländern wie zuletzt bei Erdgas machen würde, sahen die Beteiligten nicht so kritisch: Man dürfe sich halt nicht nur an ein Land binden, solle mehr an Balkanländer oder Südeuropa als Lieferanten denken, waren geäußerte Meinungen.

Speicher aufstellen

Dabei hatte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger just am gleichen Tag verkündet: „Das Thema Grüner Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle im gemeinsamen Konzept aller Ministerien.“ Ja selbst mit Bundesenergieminister Habeck (Grüne) sieht er sich da einig. Alle wollten „gemeinsam unsere Kräfte bündeln und die deutsche Wasserstoffwirtschaft nach vorne bringen“, so der FW-Chef.



Viel schneller aber könnten Batterien als Stromspeicher aufgestellt werden, zum Beispiel an stillgelegten Atomstandorten, „denn da sind die Netzanschlüsse schon vorhanden“, schlug Arif Ta(¸s)delen vor. Womit er bei Brossardts „Mutter aller Fragen: Wie kommt man an die Verteilnetze ran mit dem Strom?“ angekommen war. „Das haben wir alle miteinander vernachlässigt“, gab sogar CSU-MdL Schalk zu. Konkrete Vorschläge, das zu ändern, hatte aber niemand zu bieten, außer allgemeine wie „bessere Förderkulissen“ oder „Genehmigungsverfahren beschleunigen“.



Beim Thema Industriestrompreis und bezahlbare Energie überhaupt machten alle klar: Nicht nur die „Großen“, auch Handel, Handwerk oder Dienstleister bräuchten aktuell Hilfe. Aber demnächst seien die erneuerbaren Energien ohnehin die billigste Stromquelle: Die würden nur die Investition kosten. Denn „auf lange Sicht habe der Staat nicht genug Geld für billige Industriestrompreise. Jetzt jedoch seien Hilfen nötig, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, auch hier herrschte Übereinstimmung.



Doch was genau der vbw mit besagter „breit angelegten Nachhaltigkeitskampagne“ tatsächlich zum Erreichen von „Bayern klimaneutral 2040“ beitragen wird, ließ Verbands-Geschäftsführer Bertram Brossardt offen.

(Heinz Wraneschitz)



