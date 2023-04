Deutschland gilt in Sachen E-Government international immer noch als Entwicklungsland. Das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) hat daran wenig geändert. Von den 575 Verwaltungsleistungen, die im OZG stehen, sind bisher nur rund 200 umgesetzt.

BSZ: Herr Schleyer, woran hapert es hierzulande beim E-Government?

Rudolf Schleyer: Am mangelnden Durchsetzungswillen des Bundes. Länder und Kommunen sind sehr willig, aber sie stoßen an Grenzen.

BSZ: Ein Beispiel?

Schleyer: Der Führerscheinumtausch. Da sind Millionen alter Führerscheine in das neue EU-Scheckkartenformat umzutauschen. Das könnte man alles online erledigen. Aber der Bund ändert eine behindernde Vorschrift nicht.

BSZ: Welche?

Schleyer: Dass die jeweilige Sachbearbeitung in den Führerscheinstellen vor Ort sich selbst davon überzeugen muss, dass der Mensch auf dem Foto auch mit dem Menschen, den man vor sich hat, übereinstimmt. Zunehmend fragwürdig, wenn man sich die Möglichkeiten der biometrischen Gesichtserkennung vor Augen hält.

Biometrisches Bild

BSZ: Was ist da schon möglich?

Schleyer: Ein neues biometrisches Bild kann mit einem bereits bei den Behörden gespeicherten älteren biometrischen Bild abgeglichen und auf Konformität überprüft werden. Und die Behörden haben allein schon durch das Ausstellen von Personalausweisen oder Reisepässen die biometrischen Bilder der Bürgerinnen und Bürger vorliegen. Bayern baut jetzt sogar eigens für solche Zwecke ein zentrales elektronisches Lichtbildregister auf.

Gudrun Aschenbrenner: Der Gesetzgeber müsste sich einfach nur mal trauen, digital only durchzusetzen. In einem Fall hat er das ja bereits gemacht.

BSZ: In welchem?

Aschenbrenner:Bei der Beantragung des Energiegelds für Studierende. Da wusste man ja, dass junge Menschen online-affin sind und hat sich getraut, ausschließlich eine Online-Lösung anzubieten.

Schleyer: Und das hat wunderbar geklappt. Mein Sohn hatte innerhalb von zwei Tagen seine 200 Euro.

BSZ: Aber kann man so etwas auch älteren Menschen zumuten?

Aschenbrenner: Sicher. Man könnte es ja wie in Dänemark machen. Dort gibt es Servicekräfte in Rathäusern, die an PCs mit den Menschen die digitalen Formulare ausfüllen. Somit können alle, die sich das nicht zutrauen oder das nicht können, auch in die Online-Welt mitgenommen werden. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind ohnehin nicht das Hindernis beim E-Government.

Digital-affine Amtschefs verzweifeln

BSZ: Sondern?

Schleyer: Die Fachreferate der Ministerien. Selbst digital-affine Amtschefs verzweifeln daran.

BSZ: Warum?

Schleyer: Weil die dort arbeitenden Juristinnen und Juristen zu wenig Digitalkompetenz haben und damit ungewollt analoge Brandmauern aufrechterhalten. Hier müsste bereits in den Studiengängen mehr sensibilisiert werden. Schlussendlich geht es darum, die Kompetenzen zu schaffen, um digitales Papier und digitale Post zu etablieren – nicht weniger und nicht mehr.

BSZ: Daran scheitert es also, dass von den 575 Verwaltungsleistungen, die im Onlinezugangsgesetz stehen, bisher nur rund 200 umgesetzt sind?

Schleyer: Nicht nur. Es sind auch die Beratungsunternehmen, die den Bundesministerien helfen. Sie haben gar kein Interesse daran, dass das E-Government Fahrt aufnimmt. Denn dann erhalten sie ja keine Folgeaufträge mehr. Und in den Ministerien gibt es zu wenig Kompetenz, um das Thema voranzutreiben.

Früh ins Boot holen

BSZ: Wie könnte man das Problem lösen?

Schleyer: Indem man die, die es auszubaden haben, nicht mehr maximal spät beteiligt, sondern ganz früh ins Boot holt.

BSZ: Haben Sie ein Beispiel?

Schleyer: Ja, die Registermodernisierung. Es wurden über 50 Register definiert, die via Steueridentifikationsnummer miteinander kommunizieren sollen. Nehmen wir das Personenstandsregister. Dort weiß niemand, wo diese Nummer hinsoll. Denn in diesem Register wird der Zustand einer Person dokumentiert, also Geburt, Heirat und so weiter, nicht aber die Person an sich. Aber jede Geburt landet in einem Melderegister. Dieses ist mit dem Bundeszentralamt für Steuern verbunden und es wird eine Steueridentifikationsnummer vergeben. Aber es geht noch weiter.

BSZ: Das heißt?

Schleyer: Eine Nebenwirkung des eingeschlagenen Weges bei der Registermodernisierung ist, dass alle Bücher in den Standesämtern digital nacherfasst werden müssen. Das ist für die Ämter technologisch und praktisch kaum zu bewältigen.

Riesige Bücher einscannen geht nicht

BSZ: Warum?

Schleyer: Weil es teils riesige Bücher sind, die man nicht einfach einscannen kann. Noch dazu wurde in diesen Büchern auch mit angefügten Randvermerken gearbeitet, die teilweise sogar von der jeweiligen Seite ausklappbar sind. Dann wird das Scannen noch komplizierter.

BSZ: Nun gibt es ja durchaus Kommunen, die E-Government vorbildlich vorantreiben. Können Sie Beispiele aus Bayern nennen?

Aschenbrenner: Es geben sich alle sehr viel Mühe. Insbesondere natürlich die mittlerweile zahlreichen Kommunen, die vom bayerischen Digitalministerium als Digitales Amt prämiert wurden – wie wir finden eine wichtige Motivationshilfe. Nehmen Sie als Beispiel die Stadt Fürth.

BSZ: Warum?

Aschenbrenner: Sie arbeitet im Rahmen des Projekts ONCE mit an sicheren digitalen Identitäten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger künftig in vielen Alltagssituation mit dem Smartphone ausweisen können. Darüber hinaus engagiert sich die Stadt immer wieder als Pilotkunde für innovative Anwendungen wie den Führerscheinumtausch und begleitet diese konstruktiv-positiv. Daneben gibt es bayernweit zahlreiche weitere Beispiele, die man viel mehr publik machen müsste.

Angeblich unfähig

BSZ: Was brächte das?

Aschenbrenner: Anschub für alle, die Digitalisierung anzunehmen. Wenn immer wieder betont wird, dass Deutschland angeblich unfähig ist, zu digitalisieren, wirkt das extrem demotivierend.

BSZ: Inwiefern bremst der Fachkräftemangel das E-Government?

Schleyer: Enorm. Aber ohne Digitalisierung würden die Verwaltungen zusammenbrechen. Im Grunde ist der Fachkräftemangel sogar die größte Triebfeder für digitale Lösungen in der Verwaltung.

BSZ: Wieso?

Schleyer: Weil inzwischen ein gewisser Kipppunkt erreicht ist, was die Funktionsfähigkeit des Verwaltungsapparats angeht. Je mehr die Beschäftigten in den Ämtern von Aufgaben, die digital erledigt werden könnten, entlastet werden, umso mehr könnten sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren. Das sorgt auch für Entspannung an der Personalfront.

(Interview: Ralph Schweinfurth)

Info: AKDB

Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) ist eine Anstalt des Öffentlichen Rechts. Seit 1971 entwickelt sie ein Komplettangebot an Lösungen für die Digitalisierung von Kommunen und öffentlichen Einrichtungen. Hierzu zählen Software, IT-Sicherheit, Beratung, Schulung und eine umfassende Dienstleistungspalette.