Fachkräftesicherung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung

Bei der Premiere von „Zukunft Handwerk“, die vom 8. bis 10. März 2023 stattfindet, dürfen sich die Meister*innen und Macher*innen des Handwerks über zahlreiche Highlights freuen. Neben einem ganzheitlichen Ausstellerangebot bietet das Live-Event auch ein inspirierendes Konferenzprogramm mit vielen prominenten Gästen.

Drei Tage volles Programm zu den übergeordneten Megathemen für alle Gewerke: Fachkräftemangel, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Zukunft Handwerk versammelt mehr als 50 Aussteller, Partner und Sponsoren mit Lösungsideen für die aktuellen Herausforderungen des Handwerks im ICM Internationales Congress Center auf dem Messegelände München. Zudem gibt es zwei Bühnen, auf denen insgesamt 76 Redner*innen mit Keynotes, Vorträgen oder in Diskussions-Panels präsent sind.

Der Expo-Bereich des Events bietet spannende Einblicke in neue Lösungen: Aussteller wie die Robotik-Spezialisten KUKA aus Augsburg oder Universal Robots aus Dänemark zeigen unter anderem, wie effektiv Technik die Mitarbeitenden entlasten kann. Das Stapeln von Kisten kann beispielsweise getrost Kollege Cobot übernehmen. Der Aussteller craftguide stellt seine digitalen Schulungsmöglichkeiten an Maschinen und Anlagen vor: Hier werden die Mitarbeiter*innen zum Beispiel mit einer VR-Brille in die Bedienung eingewiesen. Die Maschinen müssen dafür nicht angehalten werden.

Die Wärmepumpen-Experten thermondo aus Berlin und Octopus Energy aus Großbritannien sind Belege dafür, dass klimafreundliche Alternativen zum Heizen mit fossilen Brennstoffen in der Breite einsatztauglich sein können. Wie Digitalisierung und schlanke Prozesse zudem die eigenen Mitarbeiter*innen entlasten, beleuchtet Hannes Beer von thermondo in seiner Keynote „Das moderne Zebra“ – auf der Side Stage im Expo-Bereich.

Auch Bekleidung kann nachhaltig sein, zumindest wenn sie lange hält. Für den robusten Handwerksalltag hat der Hersteller Weitblick die richtige Bekleidung. Faire Produktionsbedingungen, verantwortungsvolle Lieferketten und umweltverträgliche Materialien sind dabei wichtige Elemente im Wertekosmos von Weitblick.

Einbrechende Umsätze

Weitere Beispiele für erfolgreiche Digitalisierung liefert der Aussteller Microsoft auf: Maik Martens und Stephanus Schulte, beide Cloud Solution Architects des Software-Herstellers, präsentieren in ihrem gemeinsamen Vortrag „Pinsel, Hammer und künstliche Intelligenz – Handwerk trifft Microsoft“, wie Betriebe gleich welchen Gewerks von digitalen Strukturen profitieren können.

Im Vorfeld der Zukunft Handwerk erklärte beim Wirtschaftspressegespräch Holger Schwannecke, Generalsekretär Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), „die Zeiten sind schwierig. Wir befinden uns in einer neuen Normalität, in der Vieles eben genau das nicht mehr ist: normal.“ Die Corona-Pandemie, der Ausbruch des Ukraine–Krieges und eine Vielzahl daraus resultierender weiterer krisenhafter Schwierigkeiten haben laut Schwannecke die vergangenen Jahre zu einer permanenten Belastungsprobe gemacht – für das Handwerk, für die gesamte Wirtschaft und für die Politik.

Dabei habe vor etwas mehr als einem Jahr noch die Hoffnung geherrscht, dass die Krisen bald überstanden sein würden. Dieser Optimismus sei jedoch abrupt mit dem Beginn des Ukraine-Krieges ad absurdum geführt worden. Denn neben der humanitären Katastrophe und der Bedrohung unserer Werte musste plötzlich sorgenvoll auf die Verfügbarkeit sowie Bezahlbarkeit von Energie geschaut werden. Die Umsätze brachen ein.

Der ZDH hat sich im vergangenen Jahr massiv für Entlastungen der Handwerksbetriebe eingesetzt, so der Generalsekretär. Und das mit Erfolg: Die Gas- und Strompreisbremse kommen in diesem Monat und Härtefallbrücken für besonders betroffene Betriebe werden – wenn auch zu langsam – gebaut. Der Einsatz hat sich laut Schwannecke gelohnt: „Denn alles in allem sind die Handwerksbetriebe bislang besser durch die Krise gekommen, als wir zunächst befürchtet haben.“

Allerdings würden die nächsten Monate schwierig bleiben, so der ZDH-Generalsekretär. Die aktuellen Zahlen der Wirtschaftsforschungsinstitute würden zwar Anlass zur Hoffnung geben, dass es zu keiner tiefen Rezession kommt. Dennoch sei die Krise – auch wenn sie sich abschwächt – noch nicht überwunden, „sie wird uns noch eine ganze Weile begleiten“. Das würden auch die ersten Trends, die sich aus der erst am Wochenende abgeschlossenen· aktuellen Betriebsbefragung zu den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Krisensituation ablesen lassen, zeigen. Es lasse sich schon jetzt erkennen, so Schwannecke, dass die multiple Krisenlage der Wirtschaft die Geschäftsentwicklung auch im Handwerk schwächt. Die Kostenbelastung der Betriebe durch die Energiepreise nehme auch 2023 weiter zu, da viele Betriebe erst mit dem Jahreswechsel auf teurere Versorgertarife für Strom und Gas umgestiegen sind.

Hinzu kommen weiter angespannte Lieferketten und hohe Beschaffungspreise auf der einen sowie stark steigende Verbraucherpreise und sinkende Realeinkommen auf der anderen Seite. Diese Entwicklungen hätten in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach vielen handwerklichen Produkten und Dienstleistungen zurückgegangen ist – in der Folge schwächt sich die Geschäftslage im Handwerk auch aktuell weiter ab, erklärte der Generalsekretär des ZDH. Mit Blick auf das laufende Jahr würden die Unsicherheiten den Optimismus der Handwerksbetriebe dämpfen. Mehr als ein Drittel der Betriebe geht davon aus, dass sich die eigene geschäftliche Situation im ersten Halbjahr 2023 verschlechtern wird. „Die gute Nachricht ist aber: An den langfristig positiven Aussichten für das Handwerk und seine Beschäftigten ändert die akute Krisenbedrohung der Betriebe nichts“, erklärte Schwannecke.

Die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, sind nach den Worten des ZDH-Generalsekretärs ganz überwiegend auf externe Faktoren zurückzuführen und treffen auf an sich gesunde Betriebe, von denen viele systemrelevant und zukunftswichtig sind. „Daher drängen wir auch so darauf, sie darin zu unterstützen, dass sie die Krisenphase überstehen und weiter auf dem Markt bleiben, wo sie gebraucht werden.“

Solides Fundament

Das Fundament der ganz überwiegenden Zahl der Betriebe sei solide, „sodass sie die großen und wichtigen Aufgaben, die vor uns liegen – Stichwort Transformationsprozess –, anpacken können. Und ihre Arbeit wird dringend gebraucht, wenn wir den Klimawandel, die Digitalisierung, die Energie- und Mobilitätswende und all die vielen anderen Zukunftsprojekte stemmen wollen. Klar ist aber auch, dass sich die Betriebe in Zeiten des Wandels, in denen wir uns befinden, auch selbst wandeln müssen. Und den Wandel auch am besten selbst gestalten. Durch Innovationen. Es geht darum, sich durch technologische Anpassungen, durch neue Techniken und Prozessabläufe wie Produkte die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich für die Zukunft aufzustellen.“

Um all das umzusetzen brauche man in erster Linie qualifizierten Nachwuchs. Der fehlende Nachwuchs ist laut Schwannecke nach wie vor die größte Herausforderung für das Handwerk. „Für die Fachkräftesicherung ist entscheidend, dass das Handwerk wieder mehr wertgeschätzt wird. Das gilt umso mehr, als es gerade die handwerklichen Dienstleistungen und Produkte sind, die unverzichtbar sind, um die Transformationsprozesse zu bewältigen – beim Klimaschutz, in der Umwelt- oder Energiepolitik genauso wie bei der Mobilität.“ Vor diesem Hintergrund werde aber auch deutlich: Die Fachkräftesicherung im Handwerk ist vor allem auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so der ZDH-Generalsekretär.

In diesem Zusammenhang forderte Schwannecke eine Bildungswende. „Wir müssen neu denken in der Bildungspolitik und jahrzehntelang althergebrachte Bildungsideale neu definieren: Die künftige unmissverständliche bildungspolitische Botschaft muss sein, dass es zwei Wege gibt, um persönlich wie beruflich erfolgreich zu sein: den akademischen und den berufspraktischen Ausbildungsweg. Und die noch wichtigere Botschaft muss sein: Diese beiden Bildungswege sind absolut gleichviel wert.

Allerdings müsse die Politik auch entsprechend handeln. Nötig sei eine bundesweite Initiative in der Bildungspolitik, die die berufliche Bildung an allen Schulfor–men und gerade auch an Gymnasien zu einem festen Teil der Berufsorientierung macht. Denn junge Menschen werden bei ihrer Entscheidung über ihren künftigen Beruf nur dann einen Handwerksberuf in Erwägung ziehen, wenn sie zuvor davon erfahren haben, welche Berufs-, Fortentwicklungs-und Karrieremöglichkeiten sich ihnen im Handwerk bieten. „Wir müssen den Schritt dahin vollziehen, dass die Formel: Bildung = Bildung endlich Gültigkeit hat.“

Nachhaltigkeit ist für Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstags (BHT), eines der Megathemen, das in keiner Diskussion über die Zukunft unseres Landes fehlen darf. Der Wirtschaftsbereich ist mit seinen Dienstleistungen und Produkten per se darauf ausgelegt, dauerhaft zu wirken. „Unsere Familienbetriebe denken über Generationen hinweg und nicht nur bis zur nächsten Jahreshauptversammlung.“

Bereits mit der Ausbildung in einem Handwerksberuf werde eine stabile Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten gelegt, so Peteranderl. Mit dem Meistertitel in der Hand können Handwerker*innen selbst ausbilden, einen eigenen Betrieb gründen oder ein bestehendes Unternehmen übernehmen und in die Zukunft führen. Das ist für ihn Nachhaltigkeit.

Mit einer fundierten Ausbildung werden aus jungen Menschen gefragte Fachkräfte. Die Betriebe würden nicht darauf schauen, woher jemand kommt, sondern welche Ziele erreicht werden können. „Die Arbeitsplätze im Handwerk sind besonders zukunftssicher. Die Betriebe stehen Krisen gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden durch. Das gilt längst nicht für jedes Großunternehmen, das auch seinen Aktionären gefallen muss“, erklärte der BHT-Präsident. Wer im Handwerk eine Ausbildung beginnt, könne mit Fleiß und regelmäßiger Weiterbildung bis zur Rente im gleichen Betrieb arbeiten. Auch das sei Nachhaltigkeit.

Hohe Qualitätsarbeit

Diese lebenslange Jobsicherheit bedeutet für Peteranderl auch, ältere Beschäftigte im Betrieb zu halten, wenn sie nicht mehr jeden Tag in der Werkstatt oder auf der Baustelle stehen können. Ihr jahrzehntelanges berufliches Wissen sei beispielsweise bei der Ausbildung junger Menschen Gold wert und damit ebenfalls nachhaltig.

Besonders betonte Peteranderl: „Handwerk ist Qualitätsarbeit. Was unsere Betriebe produzieren, hält oft ein Leben lang.“ Handwerksprodukte seien hochwertig und einfach zu reparieren. Mit seiner auf langfristige Nutzung ausgelegten Qualitätsarbeit habe das Handwerk schon nachhaltig produziert, lange bevor dieser Begriff überhaupt geprägt wurde.

Eine lange Nutzungsdauer spare zudem Ressourcen und schone die Umwelt. Natürlich zählt dazu auch der gesamte Bereich der Energieeffizienz, so der BHT-Präsident. Umwelt- und Klimaschutz spielen im Neubau und bei der Sanierung im Bestand eine wichtige Rolle. „Energieeffizienz ist im Handwerk nicht erst seit den stark steigenden Energiepreisen ein Thema. Daher appelliere ich besonders an die ’Letzte Generation‘: Wer im Handwerk eine Ausbildung beginnt, ist ein Klimaaktivist im besten Sinne des Wortes. Das ist Nachhaltigkeit. (Friedrich H. Hettler)