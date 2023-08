Freiraum für Wachstum schaffen

Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken blicken auf eine gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 zurück und das, obwohl das bisherige Jahr ein ziemlich herausforderndes war – Stichworte: schwache Konjunktur, hohe Inflation, rückläufiger Wohnungsbau sowie geopolitische Spannungen. Bis Ende Juni 2023 stiegen die Gesamtausleihungen im Vergleich zu Dezember 2022 um 1,4 Prozent auf 138,7 Milliarden Euro, berichtete Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei der Präsentation der Halbjahresbilanz der Volks- und Raiffeisenbanken.

Das Wachstum im Kreditgeschäft hat sich laut Scheller im Vergleich zu den Vorjahren vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage verlangsamt. Die Kundengelder legten um 1,7 Prozent auf 267,4 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr erwartet der GVB-Präsident ein stabiles operatives Ergebnis für die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken auf Vorjahresniveau.

Das Bestandsvolumen bei Wohnbaukrediten hält sich noch bei einem leichten Plus von 1,3 Prozent (81,6 Milliarden Euro) – angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs im Wohnungsbau ein immer noch guter Wert, so Scheller. Im ersten Halbjahr wurden 5,7 Milliarden Euro neue Wohnbaukredite vergeben. Das entspricht jedoch einem Minus von 53,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresvolumen mit 12,2 Milliarden Euro. „Um die Wohnbauziele der Bundesregierung von jährlich 400 000 Wohnungen zu erreichen, wäre eine Wohnbautätigkeit mindestens auf dem Niveau der vergangenen beiden Jahre notwendig“, sagte der GVB-Präsident.

„Die gestiegenen Baukosten und die Zinswende der EZB treffen Baugewerbe und potenzielle Häuslebauer hart“, betonte Scheller. Wenn selbst gut verdienende Haushalte sich kein Wohneigentum mehr leisten können, steige der Druck auf den Mietmarkt und verstärke die Wohnraumknappheit. „Damit wird die Frage, wer sich künftig noch ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung leisten kann, zu einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. Das gilt es gemeinsam zu meistern“, mahnte der Banker. Es wäre daher dringend notwendig, zumindest die Baunebenkosten wie zum Beispiel die Grunderwerbssteuer zu senken und die Abschreibemöglichkeiten auszuweiten. Gleichzeitig müssten die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. „Derartige Entlastungsimpulse fehlen bislang weitgehend. Es ist zu hoffen, dass die Bundesregierung diese Aspekte in ihre weiteren Planungen aufnimmt“, ergänzte Scheller.

Das Firmenkundengeschäft wuchs nach den Worten des GVB-Präsidenten um 1,9 Prozent auf 74,2 Milliarden Euro Kreditvolumen. Aber auch das Wachstum im Firmenkundenbereich blieb hinter den Vorjahren zurück (minus 23,4 Prozent von 8,3 auf 6,3 Milliarden Euro). Bei den Firmenkunden der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, in erster Linie Selbstständige, Handwerk und Mittelstand, nimmt dazu die Investitionsbereitschaft ab, bedauerte Scheller. Gründe seien die negativen Konjunkturaussichten, die Energiepreise und der Fachkräftemangel, aber auch die bürokratischen Hemmnisse in vielen Bereichen.

„Die Wirtschaft braucht Wachstumsimpulse – und zwar über alle Branchen und Größenklassen hinweg“, forderte der GVB-Präsident. Es gäbe effektive Mittel, um die Wachstumsbremsen zu lösen. Dazu zählt für ihn unter anderem der Abbau unnötiger Bürokratie. Nötig seien ferner schnellere Genehmigungsverfahren und weniger

Verwaltungsaufwand – davon profitieren alle Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien immer mehr mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt, statt sich um das eigentliche Geschäft kümmern zu können, kritisierte Scheller harsch. Um Investitions- und Wachstumsimpulse zu setzen, bedürfe es Planungssicherheit, damit die Unternehmen wissen, worauf sie sich langfristig einzustellen haben.

„Gerade angesichts des Fachkräftemangels und des geringen Wachstums sollten wir dafür sorgen, dass die verfügbaren Arbeitskräfte mehr Zeit für produktive Tätigkeiten haben“, betonte der GVB-Präsident. „Damit das gelingt, muss sich die Politik wieder stärker an der Praxis orientieren und alle relevanten Stakeholder bei ihren Vorhaben miteinbeziehen.“

Bewährtes Geschäftsmodell der Regionalität

Die bei den Banken und deren Verbundpartnern verwalteten Kundengelder sind im ersten Halbjahr um 1,7 Prozent auf 267,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Kunden würden dabei verstärkt Anlagen in Fonds, Anleihen und Aktien nutzen. „Vertrauen sowie lange und enge Geschäftsbeziehungen zahlen sich hierbei für die Banken und ihre Kunden aus“, erklärte Scheller.

Bei den in der Bilanz der Banken geführten Kundengeldern ist zu erkennen, dass sich die Kunden den Gegebenheiten anpassen und renditestärkere Anlagen suchen: Um von den gestiegenen Zinsen zu profitieren, schichten viele Kunden ihre Guthaben derzeit von kurzfristigen Einlagen in längerfristige um. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe sich das Volumen in Termineinlagen verdoppelt, auf nun 18,8 Milliarden Euro.

Die Bilanzsumme der Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern beläuft sich laut GVB-Präsident Scheller zum Juni 2023 auf 204,7 Milliarden Euro. Das Eigenkapital der Banken habe sich weiter positiv entwickelt. Die Eigenmittelquote der bayerischen Genossenschaftsbanken stieg im ersten Halbjahr um 0,67 Prozentpunkte auf insgesamt 17,6 Prozent.

„Aufgrund ihrer soliden Aufstellung, ihres besonnenen Agierens und der äußerst erfolgreichen zurückliegenden Jahre sind die Banken für die derzeitigen Herausforderungen gut gewappnet“, sagte Scheller. „Ihr Geschäftsmodell der Regionalität, verbunden mit digitalen Angeboten, bewährt sich und bleibt leistungsfähig.“ Die Banken investieren auch weiterhin in die Digitalisierung, um den Kundinnen und Kunden einen einfachen und bequemen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu bieten. Gleichzeitig wahren die Institute weiterhin Kostendisziplin.

Auf Jahressicht erwarten die Volks- und Raiffeisenbanken eine erneut verbesserte Cost-Income-Ratio (CIR) – zum Ende des Jahres 2022 war diese bei 61,2 Prozent gelegen. Das Gesamtbetriebsergebnis dürfte laut Scheller bis Dezember 2023 leicht über dem Vorjahreswert von 0,88 Prozent liegen, sofern von den Finanzmärkten keine neuen Belastungen kommen. „Die Volks- und Raiffeisenbanken haben immer die langfristige Perspektive im Blick. So sind sie auch in schweren Zeiten für ihre Mitglieder da – solide, verlässlich und persönlich vor Ort“, resümierte der GVB-Präsident.

(Friedrich H. Hettler)