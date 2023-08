Investment-Boom in Ostdeutschland

Die ostdeutschen Bundesländer sind bei ausländischen Investoren en vogue. Erst baute der US-amerikanische E-Autohersteller Tesla in Grünheide kurz vor den Toren Berlins seine Fabrik. Dann kündigte der US-amerikanische Chiphersteller Intel an, dank massiver Subventionen in Magdeburg eine Fabrik zu errichten. Und jüngst gab der taiwanesische Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) bekannt, ein Halbleiterwerk bei Dresden errichten zu wollen – ebenfalls dank massiver Subventionen.



Wo bleibt da Bayern? Das Wirtschaftsministerium wiegelt ab. Und verweist auf diverse Großansiedlungen wie etwa ZF und Apple. Die baden-württembergische ZF Friedrichshafen AG, ein Technologieunternehmen für die Mobilität der nächsten Generation, und die US-amerikanische Wolfspeed Inc., Spezialist für Siliziumkarbid-Technologie, wollen ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungszentrum für Siliziumkarbid-Leistungselektronik in der Metropolregion Nürnberg gründen.

Apple und Google investieren in München

Apple wiederum investiert in den nächsten sechs Jahren eine Milliarde Euro in den Ausbau seines Europäischen Zentrums für Chip-Design im Herzen von München – zusätzlich zur 2021 bekannt gegebenen Investitionszusage von einer Milliarde Euro für Apple München als europäischer Hauptsitz für Chip-Design.



Ebenfalls in München investiert Google. Einen Steinwurf entfernt von Apples neuem Standort, wird im Postpalast an der Arnulfstraße bald der neue Google-Standort fertig sein.



Dennoch: Wenn es um Großansiedlungen mit enormem Flächenbedarf geht, punktet Ostdeutschland. Die Anstrengungen der bayerischen Staatsregierung, mit Landsberg am Lech einen möglichen Standort für die Intel-Investition zu finden, liefen auch wegen des starken Widerstands aus der Region ins Leere, heißt es beim Bayerischen Industrie- und Handelskammertag (BIHK).

Streit um BMW-Batteriefabrik

Aktuell tobt außerdem ein Streit um die Ansiedlung der BMW-Batteriefabrik zwischen Irlbach und Straßkirchen im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Die Bürgerinitiative „Lebenswerter Gäuboden“ will die Ansiedlung verhindern – damit das Areal Ackerland bleibt. Zudem befürchtet die Initiative, dass Straßkirchen im Lkw- und Pendlerverkehr erstickt, selbst wenn schnell eine Umgehungsstraße direkt zum geplanten Werk errichtet wird.



Bedenkenträgertum ist sicher eines der Haupthindernisse für Unternehmensansiedlungen. Und natürlich die Klassiker wie die Höhe von Unternehmenssteuern, Energiepreise, eine leistungsfähige Infrastruktur auch für alternative Energieträger, Lohnzusatzkosten. Und Fachkräfte, die dann gern auch in vorhandenen sowie bezahlbaren Wohnungen leben können. Das gilt für die neuen Bundesländer ebenso wie für Bayern. Ein reiches Betätigungsfeld für Bayern, vor allem aber für den Bund. Dass die Wirtschaft mit den Bemühungen zufrieden ist, kann man nicht sagen. Wenn nur noch dank massiver Subventionen investiert wird, stimmt etwas generell nicht mit dem Wirtschaftsstandort.

(Ralph Schweinfurth)