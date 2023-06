Beim Heizungsgesetz soll es nach FDP-Darstellung keine Eingriffe ins Eigentum geben. Aus Fraktionskreisen hieß es am Dienstag, auf Grundlage der von den Koalitionsspitzen vereinbarten "Leitplanken" sei die Wende beim Heizungsgesetz vorangebracht worden. "Die Detailfragen, die die Leitplanken naturgemäß offengelassen hatten, sind nun geklärt. Grundlegend für die Arbeit an den Änderungsanträgen ist, dass wir echte Technologieoffenheit ins Gesetz schreiben und den Heizungstausch fair fördern. Wichtig war uns, dass es keine Eingriffe ins Eigentum geben wird und niemand verpflichtet wird, seine Heizung auszubauen." Das gelte auch, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliege.



Bei einem Treffen mit den Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP waren offene Punkte geklärt worden. Details waren zunächst unklar. Der Gesetzentwurf soll entsprechend geändert werden.



Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich Mitte Juni auf Änderungen - sogenannte Leitplanken - an dem vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Heizungsgesetz verständigt. Im Kern sehen die Änderungen für viele Hausbesitzer mehr Zeit beim Heizungstausch vor. Das Gebäudeenergiegesetz soll an ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden. Eine Pflicht zum Austausch funktionierender Öl- und Gasheizungen soll es nicht geben.

