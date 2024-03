Machen statt nur zu wollen muss die Devise sein

Im 12. Monitoring der Energiewende verortet die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft den aktuellen Stand der Energiewende in Bayern und Deutschland. Das Monitoring, das die Prognos AG erstellt, umfasst die Versorgungssicherheit, die Strompreise, den Ausbau der Stromnetze und der erneuerbaren Energien sowie die Energieeffizienz und die Umweltverträglichkeit.

Die Energiewende ist, so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, ein Grundpfeiler der Transformation der Wirtschaft. Doch dieser Pfeiler ist seiner Ansicht nach weiterhin wackelig und instabil. „Wenn wir jetzt nicht massiv bauen, werden wir unsere Ziele nicht erreichen.“ Das ist das Ergebnis des diesjährigen, Energiewendemonitorings und „leider kein wesentlich anderes als in den zurückliegenden Jahren. Sarkastisch könnte man sagen: Das Dutzend ist voll, und das muss uns mittlerweile in Alarmstimmung versetzen.“

Der Umbau unseres Energiesystems verläuft nach Brossardts Worten nach wie vor zu träge, zu kraftlos und zu umständlich – Deutschland winde sich, schaffe aber die Wende nicht. Im Augenblick könne man lediglich von einem „Energiewendchen“ sprechen, so der vbw Hauptgeschäftsführer. Fakt ist für ihn: „Wir sind mit dem Netzausbau nicht wirklich vorangekommen. Wir sind bei den Energiepreisen sogar noch schlechter geworden. Unsere Monitoring-Ampel steht hier auf rot, tatsächlich müsste sie dunkelrot leuchten. Und auch beim Ausstoß von Treibhausgasen werden wir unsere selbstgesteckten Ziele nicht erreichen, wenn wir so weitermachen. Kurzum: Die Zeit schwindet und der Handlungsdruck steigt.“

Selbst Entwicklungen, die auf den ersten Blick positiv erschienen, sind seiner Ansicht nach bei genauerer Betrachtung besorgniserregend. So seien die CO2-Emissionen zuletzt zwar gesunken. Das ist für Brossardt aber kein Grund zur Freude, sondern auf die gedrosselte Produktion der Betriebe im derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zurückzuführen. Es klinge zynisch, aber eine schwächelnde Konjunktur sei bislang offenbar der einzige Weg, um einen Rückgang der CO2-Emissionen zu erreichen.

Trotz aller Versäumnisse und Fehlentwicklungen gebe es aber auch ein paar Punkte, die zuversichtlich stimmen. So sei die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewende zum Beispiel gewachsen. Der Bürgerentscheid im Landkreis Altötting gegen den Bau neuer Windräder sei sicher ein Rückschlag gewesen, dennoch sollte die Politik das aber als Ansporn nehmen und in punkto Überzeugungsarbeit noch größere Anstrengungen unternehmen. Die Menschen müssen wissen, so der vbw Hauptgeschäftsführer, die Unternehmen werden ihre künftigen Standortentscheidungen maßgeblich davon abhängig machen, ob ausreichend grüner Strom zur Verfügung steht.

Vor diesem Hintergrund sei es erfreulich, dass die Staatsregierung mit Hochdruck am Umbau des Energiesystems arbeitet: 2023 ist in Bayern jedenfalls mehr grüner Strom neu ans Netz gegangen als in jedem anderen Bundesland – Stichwort: Ausbau der Photovoltaik. Trotzdem bleibe es auch im Freistaat zwingend notwendig, den Ausbau der erneuerbaren Energien so energisch wie möglich voranzutreiben und noch zu beschleunigen.

Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter entschlacken

Dennoch sei klar, so Brossardt, um Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit garantieren zu können – kurz, um die Energiewende zu einem Erfolg zu machen – „müssen wir uns in ganz Deutschland und in Bayern noch deutlich mehr anstrengen.“

Drei Aspekte sind der bayerischer Wirtschaft dabei besonders wichtig. Gerade beim Ausbau der Windkraft besteht laut Brossardt in Bayern noch enormer Handlungsbedarf. Rein rechnerisch müssten pro Woche mindestens zwei große Windkraftanlagen in Betrieb genommen werden, um die klima- und energiepolitischen Ziele zu erreichen. 2023 waren es im gesamten Jahr lediglich sieben. „Mit Blick auf die installierte Leistung müssen wir zwanzig mal schneller Windenergie zubauen als es bislang der Fall ist.“

Als zweiten Punkt, ja sogar Schlüsselpunkt, nannte Brossardt die Senkung der Preise. Die exorbitanten Energiepreise dürften keine De-Industrialisierung zur Folge haben. Deshalb werde ein international wettbewerbsfähiger Brückenstrompreis gebraucht – so schnell wie möglich und so lange wie nötig. Zudem müsse die Bundesregierung die Streichung der wichtigen Zuschüsse für die Netzentgelte zurücknehmen.

Drittens forderte er schnelle Verfahren und Baumaßnahmen. „Beim Netzausbau müssen wir jetzt mit Sieben-Meilen-Stiefeln marschieren. Die großen Übertragungsleitungen zum Transport des Windstroms aus dem Norden zu uns in den Süden müssen ohne weiteren Zeitverzug fertiggestellt werden. Das gilt auch für den Ausbau der regionalen Verteilernetze. Die Zahlen zeigen uns schonungslos, dass wir bislang nur hinterherhinken.“ Aktuell gelte es, einen Rückstand von 2000 Kilometern aufzuholen. Darüber hinaus müssten auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter entschlackt, modernisiert und vereinfacht werden – besonders auf den nachgelagerten Verwaltungsebenen.

„Wir brauchen eine klare Vorfahrt für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen. Die Prioritäten müssen entsprechend gesetzt werden, ob bei den Transportgenehmigungen für Windkraftanlagen, dem Personaleinsatz in den Behörden oder den Haushaltsmitteln“, erklärte der vbw Hauptgeschäftsführer.

Auf dem Papier sind sich nach Brossardts Worten alle einig: Die Energiewende braucht mehr Tempo. Allerdings müssten den einhelligen Willensbekundungen jetzt die unverzichtbaren Taten folgen. Das erfordere eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung von allen. „Machen statt nur wollen, das muss jetzt die Devise sein. Nur so können wir die Energiewende zu einem Erfolg machen und einer schleichenden De-Industrialisierung unseres Standorts wirksam entgegentreten.“. (Friedrich H. Hettler)