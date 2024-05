Sinkflug gestoppt

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag sieht den Sinkflug der heimischen Wirtschaft gestoppt. Der Konjunkturindex des BIHK legte im Frühjahr um 6 Punkte zu und liegt nun bei 107, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Das sind allerdings noch immer 5 Punkte weniger als der langjährige Durchschnitt. Wichtigster Treiber war, dass die Unternehmen ihre Aussichten weniger schlecht bewerten als zuletzt.



Insgesamt sieht man beim BIHK die Ergebnisse der Befragung von etwa 3500 Unternehmen als Zeichen, dass die Talsohle erreicht sei. "Ein tragfähiger Aufschwung lässt sich aus den Zahlen allerdings nicht ableiten", betonte Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. "Der bayerischen Wirtschaft fehlt weiterhin der Aufwind unter den Flügeln." Die Stimmung sei gedrückt, eine wesentliche Belebung in den kommenden Monaten nicht zu erwarten.



Die Zahlen des BIHK überraschen auf den ersten Blick, denn erst am Montag hatte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) bei der Vorstellung ihres Konjunkturberichts ein deutlich düstereres Bild gezeichnet. Ein Grund dafür könnte die unterschiedliche Mitgliederstruktur sein: In der vbw spielt die Industrie eine größere Rolle, bei der auch der BIHK schwache Zahlen und eine Fortsetzung des Abwärtstrends meldet. Während die Dienstleister, die im BIHK eine große Rolle spielen, sehr viel besser dastehen.



Auch Gößl sieht die Lage insgesamt aber negativ und leitet daraus dringende Forderungen an die Politik ab. Man brauche mehr Investitionstätigkeit, mehr Arbeitsvolumen und mehr Produktivität sowie weniger Bürokratie.

An der Umfrage vom 8. bis 18. April beteiligten sich 3500 Unternehmen.

(Christof Rührmair, dpa)